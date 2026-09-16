Motel se presentará en el medio tiempo del Querétaro vs León de la Liga MX y preparan sorpresa

Los integrantes del grupo musical Motel posan en las gradas del Estadio Corregidora en la ciudad de Querétaro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La banda Motel se presentará en el medio tiempo del partido entre los Gallos Blancos de Querétaro y el Club León, correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el domingo 20 de septiembre en el Estadio Corregidora.

Durante el show, el grupo lanzará un nuevo sencillo y presentará un cover de una canción de la tradicional agrupación grupera Intocable, por lo que los aficionados al futbol mexicano serán los primeros en escuchar este par de canciones de la banda.

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¿Por qué Motel tocará en el medio tiempo del Gallos vs León de la Liga MX?

Gallos Blancos dio a conocer la presentación este lunes 14 de septiembre ante los medios de comunicación. El anuncio confirmó que la agrupación se presentará durante el descanso del duelo ante León, con el que el club busca ampliar la experiencia de sus aficionados más allá de los 90 minutos de juego.

Motel anuncia dos conciertos especiales en Guadalajara y Ciudad de México como parte de su regreso a los escenarios (Ocesa)

Alan Sunderland, senior manager de Marketing de Gallos Blancos, explicó que la decisión responde al análisis de datos sobre las preferencias musicales de la afición. “Gracias a la data que hemos estado manejando, hoy podemos entender más al fan y saber qué tipo de experiencias quieren más allá de los 90 minutos del partido”, dijo Sunderland.

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El directivo agregó que Motel fue elegido porque forma parte de los gustos musicales identificados entre los seguidores del equipo. “Motel está aquí porque son parte de la música que nuestros aficionados han elegido para escuchar”, afirmó.

El club bautizó la jornada como Queretarock

Sunderland adelantó que la jornada llevará un nombre especial dentro de la estrategia de entretenimiento del club. “El próximo domingo vamos a tener el Queretarock, gracias a todos los que nos han apoyado en las acciones que implementamos desde el ADN del club”, señaló.

'Dime ven' e 'Y te vas' son dos éxitos de la banda chilanga Motel (Foto: Archivo)

La iniciativa cuenta con el respaldo de patrocinadores comerciales del equipo. María Fernanda Valverde, senior manager de Partnership Services, agradeció la participación de Mitsubishi y Tecate en la organización del evento.

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Motel lanzará un nuevo sencillo durante el show en el estadio

La presentación coincide con la celebración de los 20 años de trayectoria de la banda. El grupo aprovechará el escenario del Corregidora para estrenar un sencillo inédito, parte de un disco bajo el concepto de “atemporal”.

Rodrigo, integrante de Motel, detalló los planes del lanzamiento. “Estaremos presentando el lanzamiento de un nuevo sencillo, bajo el concepto de atemporal, es un disco con el que estamos celebrando 20 años de haber iniciado este proyecto”, comentó el músico. “No nos queda más que disfrutar el domingo con el público y hacer la mejor presentación de nuestro lado”, agregó.

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Soccer Football - International friendly - Mexico v Iceland - Estadio Corregidora, Santiago de Queretaro, Mexico - February 25, 2026 General view inside the stadium before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Además del estreno, la banda interpretará un cover de la canción “¿Y todo para qué?”, tema original de Intocable. Será la primera vez que Motel se presente en un estadio de fútbol como parte de su trayectoria.

Billy, otro miembro de la agrupación, destacó la relación histórica del grupo con la ciudad. El músico señaló que Querétaro siempre ha respondido bien a sus presentaciones y que cada concierto en el estado deja un buen recuerdo para la banda.

El partido entre Querétaro y León se disputará el domingo 20 de septiembre en el estadio Corregidora, dentro de la jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

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La banda ya se había presentado en Querétaro en abril

Crédito: De Aldocho - Trabajo propio, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5026312

El show del Corregidora no es la primera parada del grupo en la ciudad durante este año. Motel se presentó el 11 de abril en el Festival City de Querétaro, dentro de la misma gira que celebra sus dos décadas de carrera.

Motel confirmó dos conciertos especiales para diciembre

La agrupación anunció fechas adicionales como parte de la gira por los 20 años del disco “Dime Ven”. El 5 de diciembre se presentará en el Teatro Estudio Cavaret de Guadalajara y el 12 de diciembre en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México.

Rodrigo Dávila, integrante de Motel, adelantó que ambas fechas forman parte de un cierre de año con un formato especial. “Vamos a festejar haciendo reversiones de éxitos nuestros y poco después vienen unos covers que tenemos preparados”, dijo Dávila.

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Crédito: Andrés Martínez - infobae México

El músico explicó el concepto detrás del nombre de la gira que reúne todas estas presentaciones. “Es esta idea de que una canción fue escrita, lanzada y puede permanecer a lo largo del tiempo y después resurge”, señaló Dávila sobre “Atemporal”.

La preventa para los conciertos de diciembre comenzó el 6 de mayo a través de Banamex y la venta general arrancó al día siguiente por Ticketmaster.

¿Dónde y a qué hora ver el Querétaro vs. León?

El Querétaro vs. León se disputará el domingo 20 de septiembre a las 20:00 horas (tiempo del centro de México), en el estadio Corregidora, dentro de la jornada 9 del Apertura 2026.

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La transmisión estará a cargo de FOX en televisión de paga y de FOX One para quienes prefieran la señal por streaming.