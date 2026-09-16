México

Motel se presentará en el medio tiempo del Querétaro vs León de la Liga MX y preparan sorpresa

La banda estrenará canciones durante su show en el Estadio Corregidora, en el medio tiempo del Querétaro vs León de la Jornada 9 del Apertura 2026

Dos hombres con vestimenta formal posan en la tribuna de un estadio de fútbol de asientos rojos y azules.
Los integrantes del grupo musical Motel posan en las gradas del Estadio Corregidora en la ciudad de Querétaro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La banda Motel se presentará en el medio tiempo del partido entre los Gallos Blancos de Querétaro y el Club León, correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el domingo 20 de septiembre en el Estadio Corregidora.

Durante el show, el grupo lanzará un nuevo sencillo y presentará un cover de una canción de la tradicional agrupación grupera Intocable, por lo que los aficionados al futbol mexicano serán los primeros en escuchar este par de canciones de la banda.

PUBLICIDAD

¿Por qué Motel tocará en el medio tiempo del Gallos vs León de la Liga MX?

Gallos Blancos dio a conocer la presentación este lunes 14 de septiembre ante los medios de comunicación. El anuncio confirmó que la agrupación se presentará durante el descanso del duelo ante León, con el que el club busca ampliar la experiencia de sus aficionados más allá de los 90 minutos de juego.

Motel anuncia dos conciertos especiales en Guadalajara y Ciudad de México como parte de su regreso a los escenarios (Ocesa)
Motel anuncia dos conciertos especiales en Guadalajara y Ciudad de México como parte de su regreso a los escenarios (Ocesa)

Alan Sunderland, senior manager de Marketing de Gallos Blancos, explicó que la decisión responde al análisis de datos sobre las preferencias musicales de la afición. “Gracias a la data que hemos estado manejando, hoy podemos entender más al fan y saber qué tipo de experiencias quieren más allá de los 90 minutos del partido”, dijo Sunderland.

PUBLICIDAD

El directivo agregó que Motel fue elegido porque forma parte de los gustos musicales identificados entre los seguidores del equipo. “Motel está aquí porque son parte de la música que nuestros aficionados han elegido para escuchar”, afirmó.

El club bautizó la jornada como Queretarock

Sunderland adelantó que la jornada llevará un nombre especial dentro de la estrategia de entretenimiento del club. “El próximo domingo vamos a tener el Queretarock, gracias a todos los que nos han apoyado en las acciones que implementamos desde el ADN del club”, señaló.

Motel banda
'Dime ven' e 'Y te vas' son dos éxitos de la banda chilanga Motel (Foto: Archivo)

La iniciativa cuenta con el respaldo de patrocinadores comerciales del equipo. María Fernanda Valverde, senior manager de Partnership Services, agradeció la participación de Mitsubishi y Tecate en la organización del evento.

Motel lanzará un nuevo sencillo durante el show en el estadio

La presentación coincide con la celebración de los 20 años de trayectoria de la banda. El grupo aprovechará el escenario del Corregidora para estrenar un sencillo inédito, parte de un disco bajo el concepto de “atemporal”.

Rodrigo, integrante de Motel, detalló los planes del lanzamiento. “Estaremos presentando el lanzamiento de un nuevo sencillo, bajo el concepto de atemporal, es un disco con el que estamos celebrando 20 años de haber iniciado este proyecto”, comentó el músico. “No nos queda más que disfrutar el domingo con el público y hacer la mejor presentación de nuestro lado”, agregó.

Soccer Football - International friendly - Mexico v Iceland - Estadio Corregidora, Santiago de Queretaro, Mexico - February 25, 2026 General view inside the stadium before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - International friendly - Mexico v Iceland - Estadio Corregidora, Santiago de Queretaro, Mexico - February 25, 2026 General view inside the stadium before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Además del estreno, la banda interpretará un cover de la canción “¿Y todo para qué?”, tema original de Intocable. Será la primera vez que Motel se presente en un estadio de fútbol como parte de su trayectoria.

Billy, otro miembro de la agrupación, destacó la relación histórica del grupo con la ciudad. El músico señaló que Querétaro siempre ha respondido bien a sus presentaciones y que cada concierto en el estado deja un buen recuerdo para la banda.

El partido entre Querétaro y León se disputará el domingo 20 de septiembre en el estadio Corregidora, dentro de la jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

La banda ya se había presentado en Querétaro en abril

Banda Motel
Crédito: De Aldocho - Trabajo propio, Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5026312

El show del Corregidora no es la primera parada del grupo en la ciudad durante este año. Motel se presentó el 11 de abril en el Festival City de Querétaro, dentro de la misma gira que celebra sus dos décadas de carrera.

Motel confirmó dos conciertos especiales para diciembre

La agrupación anunció fechas adicionales como parte de la gira por los 20 años del disco “Dime Ven”. El 5 de diciembre se presentará en el Teatro Estudio Cavaret de Guadalajara y el 12 de diciembre en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México.

Rodrigo Dávila, integrante de Motel, adelantó que ambas fechas forman parte de un cierre de año con un formato especial. “Vamos a festejar haciendo reversiones de éxitos nuestros y poco después vienen unos covers que tenemos preparados”, dijo Dávila.

Crédito: Andrés Martínez - infobae México

El músico explicó el concepto detrás del nombre de la gira que reúne todas estas presentaciones. “Es esta idea de que una canción fue escrita, lanzada y puede permanecer a lo largo del tiempo y después resurge”, señaló Dávila sobre “Atemporal”.

La preventa para los conciertos de diciembre comenzó el 6 de mayo a través de Banamex y la venta general arrancó al día siguiente por Ticketmaster.

¿Dónde y a qué hora ver el Querétaro vs. León?

El Querétaro vs. León se disputará el domingo 20 de septiembre a las 20:00 horas (tiempo del centro de México), en el estadio Corregidora, dentro de la jornada 9 del Apertura 2026.

La transmisión estará a cargo de FOX en televisión de paga y de FOX One para quienes prefieran la señal por streaming.

Temas Relacionados

MotelQueretaro FCLiga MXClub Leónmusicaconciertomexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Niño “salta” del balcón como Juan Escutia en recreación escolar en Jalisco, así fue el momento que se volvió viral

La escena provocó una serie de reacciones por poner en riesgo la seguridad del menor de edad, otros más se burlaron del fenómeno

Niño “salta” del balcón como Juan Escutia en recreación escolar en Jalisco, así fue el momento que se volvió viral

Así se escucha “Cielito Lindo” en japonés: Embajada de Japón felicita a México por el Día de la Independencia

La Embajada de Japón eligió una canción asociada a la identidad mexicana para celebrar las fiestas patrias

Así se escucha “Cielito Lindo” en japonés: Embajada de Japón felicita a México por el Día de la Independencia

El error al deshebrar el pollo para las tostadas de tinga que le quita todo el sabor a la pechuga

El resultado de este error es un pollo seco, correoso y con poco sabor, incluso si después se mezcla con salsa o caldo

El error al deshebrar el pollo para las tostadas de tinga que le quita todo el sabor a la pechuga

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de septiembre: escolta de Farath Coronel enfrentará juicio por el homicidio del vidente

Sigue las noticias sobre narcotráfico y seguridad más destacadas del día en tiempo real en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de septiembre: escolta de Farath Coronel enfrentará juicio por el homicidio del vidente

Pese a escándalos, Morena nombra a Julieta Ramírez como coordinadora en Baja California

La aspirante a la gubernatura ha negado estar negociando con Estados Unidos como testigo colaborador

Pese a escándalos, Morena nombra a Julieta Ramírez como coordinadora en Baja California
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de septiembre: escolta de Farath Coronel enfrentará juicio por el homicidio del vidente

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de septiembre: escolta de Farath Coronel enfrentará juicio por el homicidio del vidente

Detienen a comisario municipal implicado en el asesinato del agente de la Guardia Nacional que denunció nexos entre autoridades y Los Tlacos

Detectan un cargamento de café contaminado con más de una tonelada de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la CDMX

"El Brilloso" se quedará en cárcel de alta seguridad en Michoacán, lo vinculan a proceso por asesinato de Carlos Manzo

El Ejército Mexicano suma mil 600 elementos para reforzar Mazatlán: incluye un centenar de Fuerzas Especiales

ENTRETENIMIENTO

Gala Montes busca la paz: responde a los mensajes de Gomita y aclara su postura frente a Aldo Rendón

Gala Montes busca la paz: responde a los mensajes de Gomita y aclara su postura frente a Aldo Rendón

Niño “salta” del balcón como Juan Escutia en recreación escolar en Jalisco, así fue el momento que se volvió viral

Carín León y Cristian Castro cantan a dueto “No podrás” en el show final de The Sphere en Las Vegas

Cuestionan a Peso Pluma sobre su “corazón” tras la ruptura con Kenia Os y la controversia con Danna Paola

Festival Hipnosis 2026 anuncia cartel con Future Islands, Kim Gordon y Connan Mockasin: fecha, sede y dónde comprar boletos

DEPORTES

La confesión de Erik Lira antes de disputar la Campeones Cup: “Me debo a Cruz Azul”

La confesión de Erik Lira antes de disputar la Campeones Cup: “Me debo a Cruz Azul”

México tiene nuevos héroes: Isaac del Toro, Osmar Olvera, Julián Quiñones y los atletas que conquistan 2026

Sergio Canales, exestrella de Rayados, causa polémica al criticar el nivel de la Liga MX

Cruz Azul invita a sus aficionados a convivencia en Miami antes de la Campeones Cup: fecha, sede y registro

Patrick Mahomes celebra el triunfo de los Chiefs con un “¡Viva México!”