México

Así se escucha “Cielito Lindo” en japonés: Embajada de Japón felicita a México por el Día de la Independencia

La Embajada de Japón eligió una canción asociada a la identidad mexicana para celebrar las fiestas patrias

Tres capturas de video que muestran a personas con trajes típicos mexicanos y sombreros agitando banderas de México
Al ritmo de “Cielito lindo”, la Embajada de Japón envió un saludo a México por sus fiestas patrias. (@japanemb_mexico )
Guardar

La Embajada de Japón felicitó a México por el Día de la Independencia con un video difundido en redes sociales, en el que el embajador Kozo Honsei invitó a los seguidores a cantar Cielito lindo en japonés y español.

El mensaje se publicó con motivo de las fiestas patrias y buscó sumarse a la celebraciones por el Grito de Independencia.

PUBLICIDAD

Kozo Honsei abrió el video con un saludo por el Grito de Independencia

El embajador de Japón en México, Kozo Honsei, fue el encargado de presentar la grabación. El diplomático saludó a los “amigos mexicanos” y mencionó la celebración nacional vinculada al Grito de Independencia.

“Hola amigos mexicanos, el día de hoy se festeja gran fiesta nacional de México: el Grito de Independencia en el Zócalo. Quisiéramos celebrar con todos ustedes con mucha alegría y mucha emoción, y quisiéramos cantar una canción mexicana: Cielito lindo en japonés y en español”, expresó el embajador al inicio del video.

La presentación terminó con una convocatoria dirigida al público mexicano. “Quiero que canten ustedes con nosotros”, señaló Honsei antes de dar paso a la interpretación.

PUBLICIDAD

Hombre con sombrero de paja y guayabera blanca, acompañado del texto en verde ¡Hola Amigos Mexicanos! y un rótulo que indica su nombre
El embajador de Japón en México, Kozo Honsei, envía un mensaje dirigido a la comunidad mexicana. (@japanemb_mexico )

La Embajada de Japón invitó a México a cantar una versión bilingüe

La publicación en redes sociales estuvo acompañada por un texto que buscó despertar la curiosidad de los usuarios ante la adaptación musical.

“¿Has escuchado alguna vez el Cielito Lindo... ¿en japonés?”, escribió la sede diplomática junto al video.

El mensaje describió la grabación como una sorpresa destinada a quienes celebraban las fiestas patrias. La representación japonesa expresó su deseo de que los seguidores se sumaran al canto.

“De parte de la Embajada de Japón les tenemos una sorpresa especial para todos en México, esperamos que canten con nosotros”, indicó la publicación.

El saludo concluyó con una felicitación por el Día de la Independencia. La embajada deseó que los mexicanos pasaran unas felices fiestas patrias.

“Cielito lindo” fue compuesta por Quirino Mendoza y Cortés en 1882

La elección de Cielito lindo vinculó el saludo diplomático con una obra que ocupa un lugar permanente en las celebraciones mexicanas.

La canción fue compuesta en 1882 por Quirino Mendoza y Cortés, músico originario de Puebla.

La letra alude a la Sierra Morena, una cadena montañosa situada en España. Pese a esa referencia, la obra se relacionó con el mariachi y con la música popular mexicana a partir de su forma de interpretación.

La canción circuló primero en reuniones familiares y festejos locales. Con el paso del tiempo, se convirtió en una pieza habitual en celebraciones nacionales y en encuentros realizados fuera de México.

Los registros de la Sociedad de Autores y Compositores de México señalaron que el tema fue uno de los primeros reconocidos como parte del patrimonio musical del país.

El coro de la canción llegó a estadios, festivales y actos públicos

La permanencia de Cielito lindo se explica, entre otros factores, por la identificación inmediata de su coro. La frase “Ay, ay, ay, ay, canta y no llores” fue adoptada por asistentes a eventos deportivos y festivales multiculturales.

La pieza también aparece en programas escolares, actos públicos y listas de reproducción elaboradas para celebraciones mexicanas. Esos espacios mantuvieron vigente su presencia entre distintas generaciones.

El tema se escuchó en combates de boxeo como una expresión de identidad de los peleadores mexicanos. También fue cantado colectivamente en estadios de fútbol y en otros encuentros deportivos.

La expansión hacia públicos no hispanohablantes se apoyó en esas interpretaciones multitudinarias. El coro permitió que personas que no dominan el español reconocieran la melodía y se sumaran a ella.

Quirino Mendoza y Cortés
Foto: Twitter/@MuseoCiudadMX

Estados Unidos convirtió al Cinco de Mayo en una fecha de difusión cultural

La proyección internacional de Cielito lindo tiene una relación particular con Estados Unidos. Allí, el Cinco de Mayo pasó de recordar la victoria mexicana frente a las fuerzas francesas en la Batalla de Puebla de 1862 a convertirse en una celebración de la cultura y del orgullo latino.

Las festividades incluyen música mariachi, bailes folclóricos y gastronomía mexicana. En ese escenario, la canción ganó exposición ante comunidades mexicanas, latinas y estadounidenses no hispanas.

El impulso comercial de la conmemoración creció durante las décadas de los 70 y los 80. Las empresas cerveceras estadounidenses promovieron el consumo entre clientes hispanos y contribuyeron a ampliar la popularidad de la fecha.

La expansión comercial se combinó con el interés por las tradiciones mexicanas.

Los mariachis y la industria audiovisual extendieron la presencia de la canción

La popularidad de la obra en Estados Unidos comenzó a crecer durante la primera mitad del siglo XX. Los mariachis y tríos mexicanos llevaron la canción a escenarios estadounidenses, ferias y festivales.

La presencia de músicos mexicanos se consolidó desde los años 50. Más adelante, la industria cinematográfica de Hollywood incorporó expresiones musicales y temáticas vinculadas con México y con las comunidades latinas.

La canción formó parte de bandas sonoras de películas y producciones televisivas. También apareció en campañas publicitarias dirigidas a audiencias hispanas.

Esas apariciones ayudaron a posicionar la obra como un referente de la música mexicana en espacios internacionales. Su circulación ya no quedó limitada a las celebraciones locales o familiares.

mariachi record guinness cdmx,
Los mariachis y tríos mexicanos llevaron la canción a escenarios estadounidenses, ferias y festivales. Foto: Cuartoscuro

La diáspora mexicana encontró en la canción un vínculo con sus raíces

Para las comunidades mexicanas que viven en Estados Unidos, Cielito lindo tiene una dimensión que supera la interpretación musical. La obra funciona como una referencia de pertenencia y nostalgia durante celebraciones comunitarias.

La canción permite que las nuevas generaciones se acerquen a las tradiciones de sus familias. También acompaña encuentros en los que la identidad mexicana se expresa a través de la música, la comida y las fechas conmemorativas.

Los estudios culturales publicados por Smithsonian Folkways Recordings y los reportes de NPR Music sostienen que las canciones tradicionales con reconocimiento internacional ayudan a construir identidad dentro de las comunidades migrantes.

La difusión de la versión en japonés retomó esa capacidad de la obra para viajar entre lenguas y públicos. La Embajada de Japón eligió una canción reconocible para expresar cercanía con México durante una de sus celebraciones nacionales.

Temas Relacionados

Embajada De Japon En MexicoJaponFiestas PatriasDia De La IndependenciaGrito De Independencia15 De SeptiembreCielito Lindomexico-viralesmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los Monreal siguen mandando en Zacatecas: ¿quién es Verónica Díaz, la nueva coordinadora de Morena rumbo a las elecciones de 2027?

Su designación ocurre en medio del debate sobre el llamado “monrealato” y después de que Saúl Monreal quedó fuera del proceso interno por las reglas de Morena contra el nepotismo

Los Monreal siguen mandando en Zacatecas: ¿quién es Verónica Díaz, la nueva coordinadora de Morena rumbo a las elecciones de 2027?

Sergio Canales, exestrella de Rayados, causa polémica al criticar el nivel de la Liga MX

El español comparó la competencia mexicana con la europea, revelando además que estuvo a punto de fichar en el Barcelona antes de llegar al país

Sergio Canales, exestrella de Rayados, causa polémica al criticar el nivel de la Liga MX

El Códice Azcatitlan se exhibe temporalmente al público por fiestas patrias: cuenta el camino de los mexicas al Valle de México

La pieza original podrá verse en el Museo Nacional de Antropología con acceso gratuito

El Códice Azcatitlan se exhibe temporalmente al público por fiestas patrias: cuenta el camino de los mexicas al Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 15 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 15 de septiembre

El secreto para que la horchata no quede aguada

Una receta de agua de horchata bien ejecutada combina arroz, canela y leche evaporada con un método que permite ajustar la consistencia

El secreto para que la horchata no quede aguada
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a comisario municipal implicado en el asesinato del agente de la Guardia Nacional que denunció nexos entre autoridades y Los Tlacos

Detienen a comisario municipal implicado en el asesinato del agente de la Guardia Nacional que denunció nexos entre autoridades y Los Tlacos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de septiembre: escolta de Farath Coronel enfrentará juicio por el homicidio del vidente

Detectan un cargamento de café contaminado con más de una tonelada de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la CDMX

"El Brilloso" se quedará en cárcel de alta seguridad en Michoacán, lo vinculan a proceso por asesinato de Carlos Manzo

El Ejército Mexicano suma mil 600 elementos para reforzar Mazatlán: incluye un centenar de Fuerzas Especiales

ENTRETENIMIENTO

Carín León y Cristian Castro cantan a dueto “No podrás” en el show final de The Sphere en Las Vegas

Carín León y Cristian Castro cantan a dueto “No podrás” en el show final de The Sphere en Las Vegas

Cuestionan a Peso Pluma sobre su “corazón” tras la ruptura con Kenia Os y la controversia con Danna Paola

Festival Hipnosis 2026 anuncia cartel con Future Islands, Kim Gordon y Connan Mockasin: fecha, sede y dónde comprar boletos

La Casa de los Famosos México y el público ya tiene a sus favoritos para ganar, tras la salida de Masad Altamimi

Gema Garoa se gastó casi 15 mil pesos de la comida para salvarse en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Sergio Canales, exestrella de Rayados, causa polémica al criticar el nivel de la Liga MX

Sergio Canales, exestrella de Rayados, causa polémica al criticar el nivel de la Liga MX

Cruz Azul invita a sus aficionados a convivencia en Miami antes de la Campeones Cup: fecha, sede y registro

Patrick Mahomes celebra el triunfo de los Chiefs con un “¡Viva México!”

El “Cholo” Simeone elogia al mexicano Obed Vargas y explica por qué juega tan pocos minutos

México tiene nuevos héroes: Isaac del Toro, Osmar Olvera, Julián Quiñones y los atletas que conquistan 2026