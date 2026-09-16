Niño “salta” del balcón como Juan Escutia en recreación escolar en Jalisco, así fue el momento que se volvió viral

Un alumno del Colegio Niños Héroes de Ameca, Jalisco, participó en una recreación que conmemora los actos de los Niños Héroes del Castillo de Chapultepec, el menor "saltó" desde un balcón de su escuela acompañado de personal de protección civil que resguardó su integridad. El momento se volvió viral en el marco de las celebraciones patrias (Redes sociales)

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Con motivo de las fiestas patrias y la conmemoración de las hazañas de los héroes patrios, en las escuelas se ha adoptado la costumbre de realizar obras y recreaciones de estos acontecimientos históricos para México. Una de las más conocidas es la batalla del Castillo de Chapultepec de 1847 durante la guerra contra los norteamericanos.

Esta fecha se ha vuelto un símbolo de identidad, principalmente por las acciones que protagonizó Juan Escutia al lanzarse envuelto en la bandera mexicana. El pasado 13 de septiembre, un niño recreó esta escena en su escuela, acto que se viralizó rápidamente y generó una ola de reacciones.

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Un alumno del Colegio Niños Héroes de Ameca, Jalisco, participó en una representación de la gesta de los Niños Héroes y recreó el episodio atribuido a Juan Escutia durante las actividades por las fiestas patrias, el menor de edad “se lanzó” desde el balcón junto con la bandera; las imágenes de este acto rápidamente causaron revuelo en el marco de las fiestas patrias.

Niño recrea salto de Juan Escutia en fiestas patrias y se avienta del balcón (Redes sociales)

Así fue el momento en que un niño se lanzó del balcón en representación de Juan Escutia

De acuerdo con lo que se puede apreciar en las imágenes que se viralizaron en redes sociales, el estudiante, vestido con un traje que simulaba el uniforme militar del Batallón de San Blas, fue lanzado desde el balcón de la Presidencia Municipal de Ameca como parte de la escena realizada este lunes.

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Se puede apreciar que el menor de edad estaba acompañado de dos adultos que los resguardaron desde arriba del balcón. Debajo, personal de Protección Civil y servidores públicos colocaron una una red para recibir al menor y evitar que resultara lesionado. Además, mientras el estudiante se preparaba para su acto, su actuación fue acompañada de una narración oficial de estos hechos históricos.

Cuando el niño saltó desde el balcón, se escuchó cómo el público exclamó con gritos seguido de aplausos por la valentía del joven. La actividad formó parte de las celebraciones con las que el Colegio Niños Héroes conmemoró los 216 años del inicio de la Independencia de México. Las niñas y niños del plantel también participaron en otras actividades alusivas a las fiestas patrias.

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Niño recrea a Juan Escutia en Jalisco (Redes sociales)

La escena recreó el relato tradicional según el cual Juan Escutia tomó la bandera mexicana, se envolvió en ella y se lanzó desde el Castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847, durante la defensa del recinto ante las tropas estadounidenses.

Pese a la buena intención que tuvo el acto, el video en redes desató una serie de comentarios negativos pues argumentaron que pusieron en riesgo la integridad del menor.

Comentarios como “Todos y cada uno de los adultos que participaron en esa estupidez deben de terminar en la cárcel por homicidio en grado de tentativa”, “Aparte de verse horroroso por que tanta gente con chaleco y el disque niño mas envuelto que una momia no miden las consecuencias de un accidente” y “Qué locura y qué irresponsabilidad. De la escuela y del ayuntamiento, seguro. De los padres, quien sabe. Al final la víctima es el pobre niño, que quizás haya sido presionado para permitir eso, con todo el poder que tiene la autoridad escolar sobre la voluntad de un niño”, fueron parte de las críticas que surgieron.

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Hasta el momento, la escuela ni las autoridades estatales han compartido alguna postura al respecto del acto que causó polémica.

¿Quiénes fueron los Niños Héroes?: de la verdad al mito

Los Niños Héroes de Chapultepec fueron seis cadetes del Colegio Militar que murieron durante la defensa del Castillo de Chapultepec, el 13 de septiembre de 1847, durante la invasión de Estados Unidos a México, conflicto que terminó con la pérdida de la mitad del territorio nacional. Aunque la memoria pública los presenta como menores de edad, tenían entre 12 y 20 años. Su existencia y participación en el combate están documentadas.

De todos los estudiantes, Juan Escutia pasó a la historia por, supuestamente, lanzarse desde el Castillo de Chapultepec con la bandera nacional Crédito: Wikimedia Commons

Unos 50 cadetes desobedecieron la orden de permanecer dentro del Colegio Militar y tomaron las armas para sumarse a la defensa del castillo. El plantel contaba entonces con 832 elementos. La artillería estadounidense comenzó a bombardear Chapultepec el 12 de septiembre y, al día siguiente, Antonio López de Santa Anna ordenó enviar al Batallón de San Blas como refuerzo.

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La ofensiva formó parte del proyecto expansionista de Estados Unidos, que después de su independencia en 1776 buscó ampliar su territorio mediante la compra de Florida a España y Luisiana a Francia, además de sus intentos por adquirir territorios mexicanos. México rechazó esas propuestas y, en 1836, Texas proclamó su independencia con respaldo estadounidense. Estados Unidos declaró la guerra en mayo de 1846 y México respondió en julio. El ejército invasor avanzó desde Veracruz el 9 de marzo de 1847, bajo el mando de Winfield Scott, después de que una flota de 70 barcos bombardeara el puerto. Tras las victorias estadounidenses en Churubusco, el 20 de agosto, y Molino del Rey, el 8 de septiembre, el Castillo de Chapultepec quedó como el último obstáculo antes de llegar a Palacio Nacional.

Juan de la Barrera, subteniente e hijo de un coronel, ingresó al Colegio Militar a los 13 años para especializarse en ingeniería militar y murió a los 19. Fernando Montes de Oca, quien escribió cartas en las que expresaba su deseo de que la guerra terminara pronto y de manera digna para México, falleció a los 18 años tras recibir un disparo en la espalda.

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Vicente Suárez nació en abril de 1833 e ingresó a la institución a los 12 años, pese a que la edad mínima era de 14, debido a que su padre era ayudante de caballería. Murió a los 14 años. Francisco Márquez también entró antes de la edad permitida; su padrastro, capitán de caballería, combatía contra las fuerzas invasoras. El cadete murió a los 12 años.