México

Pese a escándalos, Morena nombra a Julieta Ramírez como coordinadora en Baja California

La aspirante a la gubernatura ha negado estar negociando con Estados Unidos como testigo colaborador

Julieta Ramírez fue nombrada como la coordinadora de la 4T en Baja California. (Foto: redes sociales)
Julieta Ramírez fue nombrada como la coordinadora de la 4T en Baja California. (Foto: redes sociales)
Guardar

Julieta Andrea Ramírez Padilla se convirtió en la coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Baja California, quien llegó con porras al World Trade Center de la Ciudad de México.

Durante el evento encabezado por Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, y Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, se dio a conocer que el proceso implicó un sondeo vía telefónica con la militancia.

PUBLICIDAD

Hernández Mora detalló que los nombramientos que han hecho, hasta el momento, se han posicionado a más mujeres. Reconoció la participación de las y los aspirantes, así como el trabajo en territorio.

Para la determinación que llevó al triunfo a la senadora con licencia, se realizaron distintos levantamientos en viviendas, donde se llevaron a cabo las encuestas, sin que, como en otros casos, se diera a conocer el resultado de dicho proceso interno.

Julieta Ramírez llega con el respaldo de Morena y el Verde rumbo a los comicios del 2027

Frente a la militancia que asistió al evento y los demás aspirantes, la dirigencia de Morena le entregó el nombramiento a la bajacaliforniana, “a quien le encargamos los procesos de organización y el trabajo próximo en el estado, también dicho sea de paso, la coordinadora más joven que hemos definido”.

PUBLICIDAD

Por su parte, Ariadna Montiel agregó que fue el pueblo de “Baja California quien ha decidido que sea Julieta Ramírez la que encabece los trabajos de la Transformación, hay que recordar que esta tarea es de carácter organizativo”.

Arturo Escobar, presidente de la Comisión Nacional de Elecciones del Verde Ecologista de México (PVEM), calificó la elección de de Julieta Ramírez como uno de los “procesos más transparentes”, advirtiendo que fue uno de los más competidos y refrendó el respaldo de su partido rumbo a los comicios de 2027.

Senadora con licencia llama a “organizarse”

“En este tiempo pude confirmar que Baja California tiene la convicción de continuar por el camino de la Cuarta Transformación, ahora, está en nosotros responder”, mencionó la aspirante virtual.

En medio del desconocimiento que hizo el Partido del Trabajo (PT) a la nueva coordinadora de Morena, Julieta Ramírez hizo un llamado a organizarse, citando a Andrés Manuel López Obrador:

“Quiero hacer un llamado a la escucha y al diálogo permanente con el pueblo... A quien nos debemos es al pueblo, a la gente es a quien debemos dar respuesta y resultado”.

Hizo énfasis en el llamado a la soberanía nacional, asegurando que Baja California “siempre estuvo en la mira de los intereses expansionistas”. Ante los últimos escándalos que han rodeado la vida de la bajacaliforniana, lanzó un llamado a convertirse en “un medio de comunicación”, para informar a México.

El acuerdo que tizna a la aspirante a la gubernatura de Baja California

Hace algunas semanas se dio a conocer un documento revelado por N+ Focus, el cual ubica a Julieta Ramírez como firmante de un proffer agreement con la fiscalía del condado de San Diego. Este tipo de acuerdo permite a un investigado o testigo entregar información sobre un delito a cambio de que el Departamento de Justicia no use esa declaración directamente en su contra durante un juicio. El texto establece que la determinación de recibir algún beneficio queda a criterio exclusivo de la fiscalía federal.

El compromiso, según el reportaje, incluye la participación de Ramírez en una reunión de ofrecimiento de pruebas ante la fiscalía federal estadounidense y agentes federales. Ahí se evaluaría si la senadora con licencia puede aportar información considerada confiable, hasta el momento no se ha detallado el delito o delitos por los que podría estar bajo investigación.

El caso se suma a versiones previas sobre la cancelación de la visa de Ramírez, que circularon en enero y que ella negó, y a un reportaje de julio del periodista Luis Chaparro para Pie de Nota, que aseguró que la senadora no contaba con visa vigente y enfrentaba una investigación abierta en Estados Unidos.

Temas Relacionados

Julieta RamírezBaja CaliforniaVisaMorenaEstados UnidosPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Niño “salta” del balcón como Juan Escutia en recreación escolar en Jalisco, así fue el momento que se volvió viral

La escena provocó una serie de reacciones por poner en riesgo la seguridad del menor de edad, otros más se burlaron del fenómeno

Niño “salta” del balcón como Juan Escutia en recreación escolar en Jalisco, así fue el momento que se volvió viral

Motel se presentará en el medio tiempo del Querétaro vs León de la Liga MX y preparan sorpresa

La banda estrenará canciones durante su show en el Estadio Corregidora, en el medio tiempo del Querétaro vs León de la Jornada 9 del Apertura 2026

Motel se presentará en el medio tiempo del Querétaro vs León de la Liga MX y preparan sorpresa

Así se escucha “Cielito Lindo” en japonés: Embajada de Japón felicita a México por el Día de la Independencia

La Embajada de Japón eligió una canción asociada a la identidad mexicana para celebrar las fiestas patrias

Así se escucha “Cielito Lindo” en japonés: Embajada de Japón felicita a México por el Día de la Independencia

El error al deshebrar el pollo para las tostadas de tinga que le quita todo el sabor a la pechuga

El resultado de este error es un pollo seco, correoso y con poco sabor, incluso si después se mezcla con salsa o caldo

El error al deshebrar el pollo para las tostadas de tinga que le quita todo el sabor a la pechuga

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de septiembre: escolta de Farath Coronel enfrentará juicio por el homicidio del vidente

Sigue las noticias sobre narcotráfico y seguridad más destacadas del día en tiempo real en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de septiembre: escolta de Farath Coronel enfrentará juicio por el homicidio del vidente
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de septiembre: escolta de Farath Coronel enfrentará juicio por el homicidio del vidente

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de septiembre: escolta de Farath Coronel enfrentará juicio por el homicidio del vidente

Detienen a comisario municipal implicado en el asesinato del agente de la Guardia Nacional que denunció nexos entre autoridades y Los Tlacos

Detectan un cargamento de café contaminado con más de una tonelada de cocaína en el Aeropuerto Internacional de la CDMX

"El Brilloso" se quedará en cárcel de alta seguridad en Michoacán, lo vinculan a proceso por asesinato de Carlos Manzo

El Ejército Mexicano suma mil 600 elementos para reforzar Mazatlán: incluye un centenar de Fuerzas Especiales

ENTRETENIMIENTO

Gala Montes busca la paz: responde a los mensajes de Gomita y aclara su postura frente a Aldo Rendón

Gala Montes busca la paz: responde a los mensajes de Gomita y aclara su postura frente a Aldo Rendón

Niño “salta” del balcón como Juan Escutia en recreación escolar en Jalisco, así fue el momento que se volvió viral

Motel se presentará en el medio tiempo del Querétaro vs León de la Liga MX y preparan sorpresa

Carín León y Cristian Castro cantan a dueto “No podrás” en el show final de The Sphere en Las Vegas

Cuestionan a Peso Pluma sobre su “corazón” tras la ruptura con Kenia Os y la controversia con Danna Paola

DEPORTES

La confesión de Erik Lira antes de disputar la Campeones Cup: “Me debo a Cruz Azul”

La confesión de Erik Lira antes de disputar la Campeones Cup: “Me debo a Cruz Azul”

México tiene nuevos héroes: Isaac del Toro, Osmar Olvera, Julián Quiñones y los atletas que conquistan 2026

Sergio Canales, exestrella de Rayados, causa polémica al criticar el nivel de la Liga MX

Cruz Azul invita a sus aficionados a convivencia en Miami antes de la Campeones Cup: fecha, sede y registro

Patrick Mahomes celebra el triunfo de los Chiefs con un “¡Viva México!”