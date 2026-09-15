Pese a escándalos, Morena nombra a Julieta Ramírez como coordinadora en Baja California

Julieta Ramírez fue nombrada como la coordinadora de la 4T en Baja California. (Foto: redes sociales)

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Julieta Andrea Ramírez Padilla se convirtió en la coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Baja California, quien llegó con porras al World Trade Center de la Ciudad de México.

Durante el evento encabezado por Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, y Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, se dio a conocer que el proceso implicó un sondeo vía telefónica con la militancia.

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Hernández Mora detalló que los nombramientos que han hecho, hasta el momento, se han posicionado a más mujeres. Reconoció la participación de las y los aspirantes, así como el trabajo en territorio.

Para la determinación que llevó al triunfo a la senadora con licencia, se realizaron distintos levantamientos en viviendas, donde se llevaron a cabo las encuestas, sin que, como en otros casos, se diera a conocer el resultado de dicho proceso interno.

Julieta Ramírez llega con el respaldo de Morena y el Verde rumbo a los comicios del 2027

Frente a la militancia que asistió al evento y los demás aspirantes, la dirigencia de Morena le entregó el nombramiento a la bajacaliforniana, “a quien le encargamos los procesos de organización y el trabajo próximo en el estado, también dicho sea de paso, la coordinadora más joven que hemos definido”.

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Por su parte, Ariadna Montiel agregó que fue el pueblo de “Baja California quien ha decidido que sea Julieta Ramírez la que encabece los trabajos de la Transformación, hay que recordar que esta tarea es de carácter organizativo”.

Arturo Escobar, presidente de la Comisión Nacional de Elecciones del Verde Ecologista de México (PVEM), calificó la elección de de Julieta Ramírez como uno de los “procesos más transparentes”, advirtiendo que fue uno de los más competidos y refrendó el respaldo de su partido rumbo a los comicios de 2027.

Senadora con licencia llama a “organizarse”

“En este tiempo pude confirmar que Baja California tiene la convicción de continuar por el camino de la Cuarta Transformación, ahora, está en nosotros responder”, mencionó la aspirante virtual.

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En medio del desconocimiento que hizo el Partido del Trabajo (PT) a la nueva coordinadora de Morena, Julieta Ramírez hizo un llamado a organizarse, citando a Andrés Manuel López Obrador:

“Quiero hacer un llamado a la escucha y al diálogo permanente con el pueblo... A quien nos debemos es al pueblo, a la gente es a quien debemos dar respuesta y resultado”.

Hizo énfasis en el llamado a la soberanía nacional, asegurando que Baja California “siempre estuvo en la mira de los intereses expansionistas”. Ante los últimos escándalos que han rodeado la vida de la bajacaliforniana, lanzó un llamado a convertirse en “un medio de comunicación”, para informar a México.

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El acuerdo que tizna a la aspirante a la gubernatura de Baja California

Hace algunas semanas se dio a conocer un documento revelado por N+ Focus, el cual ubica a Julieta Ramírez como firmante de un proffer agreement con la fiscalía del condado de San Diego. Este tipo de acuerdo permite a un investigado o testigo entregar información sobre un delito a cambio de que el Departamento de Justicia no use esa declaración directamente en su contra durante un juicio. El texto establece que la determinación de recibir algún beneficio queda a criterio exclusivo de la fiscalía federal.

El compromiso, según el reportaje, incluye la participación de Ramírez en una reunión de ofrecimiento de pruebas ante la fiscalía federal estadounidense y agentes federales. Ahí se evaluaría si la senadora con licencia puede aportar información considerada confiable, hasta el momento no se ha detallado el delito o delitos por los que podría estar bajo investigación.

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El caso se suma a versiones previas sobre la cancelación de la visa de Ramírez, que circularon en enero y que ella negó, y a un reportaje de julio del periodista Luis Chaparro para Pie de Nota, que aseguró que la senadora no contaba con visa vigente y enfrentaba una investigación abierta en Estados Unidos.