Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez en CDMX recibirán homenaje en el Desfile de Día de Muertos 2026

Carros monumentales, música en vivo y cientos de participantes llenarán de color el Desfile de Día de Muertos 2026 en CDMX. (Composición fotográfica con IA)

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La Ciudad de México se prepara para una edición especial del Gran Desfile de Día de Muertos 2026, donde Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez recibirán un homenaje destacado.

El evento tendrá lugar el sábado 31 de octubre de 2026 y combinará carros alegóricos, comparsas, música y arte popular para celebrar la memoria de estos dos íconos de la canción nacional.

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La Secretaría de Cultura ha anunciado que el desfile busca honrar a figuras cuya obra sigue viva entre generaciones, mostrando cómo la música mantiene presentes a quienes han partido.

Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez y su legado en el desfile

La selección de los homenajeados responde a su peso en la identidad musical de México.

El Divo de Juárez será recordado en el décimo aniversario de su fallecimiento. Su obra, que incluye canciones como “Amor eterno”, ha trascendido fronteras y generaciones, consolidándolo como uno de los compositores más influyentes del país.

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El Divo de Juárez será recordado en el décimo aniversario de su fallecimiento. (YouTube: Juan Gabriel)

Por su parte, José Alfredo Jiménez, símbolo de la música ranchera, será honrado por el papel que sus canciones han jugado en la cultura popular.

Sus composiciones, interpretadas por numerosos artistas, continúan presentes en celebraciones y tradiciones familiares.

Ambos artistas serán motivo de escenografías monumentales y comparsas, con vestuarios y elementos que remiten a los momentos más emblemáticos de sus carreras.

Así, sus voces y melodías volverán a recorrer las calles de la capital como parte de una celebración que convierte la memoria en fiesta.

José Alfredo Jiménez, símbolo de la música ranchera, será honrado por el papel que sus canciones han jugado en la cultura popular. Foto: Mediateca INAH

Otros personajes homenajeados en el Gran Desfile de Día de Muertos 2026

El homenaje no se limita a los dos grandes de la música. El desfile incluirá tributos a figuras relevantes de la cultura mexicana.

Entre los nombres confirmados se encuentran:

Juan Rulfo

José Revueltas

Blanca Estela Pavón

Lola Beltrán

Nellie Campobello

Emilio ‘El Indio’ Fernández

Lila Prado

Evita Muñoz ‘Chachita’

Esta edición del desfile, además de rendir tributo a músicos y escritores, también incluirá referencias a las raíces prehispánicas y la cultura popular mexicana.

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Las expresiones artísticas reflejarán la cosmovisión del Día de Muertos como una celebración de la memoria, integrando elementos de la cultura popular y las tradiciones ancestrales.

Esta edición del desfile, además de rendir tributo a músicos y escritores, también incluirá referencias a las raíces prehispánicas y la cultura popular mexicana. Crédito: Cuartoscuro

Expresiones artísticas y participación ciudadana

De acuerdo con información oficial, el Gran Desfile de Día de Muertos 2026 estará compuesto por carros alegóricos monumentales, comparsas de al menos 30 personas, piezas de cartonería y representaciones inspiradas en distintas tradiciones mexicanas.

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La convocatoria para participar incluye la posibilidad de registrar proyectos de carros alegóricos, detallando la temática, formato, propuesta musical y vestuario.

Los participantes seleccionados tendrán un periodo específico para la construcción de sus carros, asegurando la variedad y creatividad en cada propuesta.

El evento no solo invita al público a presenciar el desfile, sino también a ser parte activa de la celebración.

El Gran Desfile de Día de Muertos 2026 estará compuesto por carros alegóricos monumentales, comparsas de al menos 30 personas, piezas de cartonería y representaciones inspiradas en distintas tradiciones mexicanas. Crédito: Cuartoscuro

Ruta del Desfile de Día de Muertos 2026 en CDMX

El recorrido del desfile abarcará algunos de los puntos más emblemáticos de la Ciudad de México.

La ruta tradicional parte desde la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec y concluye en el Zócalo capitalino.

Durante su trayecto, el desfile atraviesa avenidas como Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y la calle 5 de Mayo, cubriendo varios kilómetros.

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Aunque el horario definitivo está pendiente de confirmación, en ediciones anteriores el evento ha comenzado por la tarde, alrededor de la una o dos de la tarde, y ha tenido una duración estimada de más de cuatro horas.

Se recomienda al público llegar con anticipación para asegurar un buen lugar y disfrutar de todos los detalles.

El desfile suele congregar a más de un millón de asistentes, lo que lo convierte en uno de los eventos más concurridos y esperados tanto por residentes como por turistas.

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Ese día, el transporte público, especialmente el Metrobús, puede presentar cortes o desvíos en su circulación, por lo que se aconseja planificar el traslado con tiempo y tomar precauciones para el trayecto.

La ruta tradicional parte desde la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec y concluye en el Zócalo capitalino. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Tradición, memoria y comunidad en la celebración

A través de sus distintas temáticas —raíces prehispánicas, cultura popular y homenaje a personajes ilustres— el desfile busca mostrar la riqueza y diversidad del patrimonio mexicano.

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Carros alegóricos, música, danza y vestuario se fusionan para ofrecer un espectáculo que va más allá de la conmemoración, convirtiéndose en una experiencia sensorial y participativa.

La edición 2026 del Gran Desfile de Día de Muertos representa un esfuerzo por mantener vivas las historias y canciones de quienes han marcado la vida cultural del país.

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El evento transformará las calles de la capital en un escenario donde la memoria se celebra y se comparte, reafirmando el papel de la música y el arte como puentes entre generaciones.