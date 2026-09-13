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Chinches en casa: 5 lugares donde hacen nido sin que te des cuenta

Las picaduras no confirman por sí mismas una infestación. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan buscar también insectos vivos, manchas oscuras, restos de piel y otras señales

Primer plano de múltiples chinches de cama de color marrón claro a rojizo, de varios tamaños, sobre una superficie blanca y ligeramente texturizada.
Varias chinches de cama, incluyendo ninfas y adultos, se agrupan sobre una superficie blanca, ilustrando la prevalencia de estas plagas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las chinches de cama pueden formar refugios cerca el descanso humano y pasar inadvertidas durante semanas. Revisar solo la superficie del colchón no basta: estos insectos aprovechan costuras, grietas y muebles próximos a la cama para ocultarse durante el día.

Las picaduras no confirman por sí mismas una infestación. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan buscar también insectos vivos, manchas oscuras, restos de piel, huevos y pequeñas marcas rojizas en sábanas, colchones o muebles cercanos.

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Es por ello que para una fumigación efectiva es preciso identificar todos los nidos, incluso aquellos que pueden pasar desapercibidos.

Varias chinches de cama en la costura de un colchón blanco y una mano con guante azul sujeta un pulverizador blanco con tapa amarilla.
Una mano enguantada rocía con un insecticida en aerosol a chinches adultas y ninfas que infestan la costura de un colchón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Las costuras del colchón concentran señales de actividad

El primer sitio de revisión son las uniones, etiquetas, dobleces y orillas del colchón. Las chinches se introducen en espacios mínimos, por lo que conviene usar una lámpara para revisar la costura que rodea toda la pieza, incluidos los extremos que quedan pegados a la pared.

La base del colchón requiere la misma atención. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA por sus siglas en inglés, señala que estos insectos pueden permanecer bajo asas, etiquetas, tuberías de tela y la cubierta inferior de la base.

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Las manchas oscuras, similares a puntos de tinta, pueden ser excremento de chinches. También pueden aparecer restos de piel clara, huevos diminutos o manchas color óxido en la ropa de cama. La EPA recomienda inspeccionar estos indicios antes de aplicar cualquier producto para plagas.

Colchón blanco con chinches, armazón de cama de madera, almohada, manta beige, mesita de noche con reloj despertador y linterna.
Chinches de cama invaden el colchón y el armazón de madera de una cama en un dormitorio, con un reloj despertador en la mesita de noche que marca las 10:45 de la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. La cabecera y el armazón de la cama guardan huecos difíciles de ver

La parte trasera de la cabecera suele quedar fuera de la limpieza cotidiana. Las chinches pueden refugiarse entre la madera, detrás de los tornillos, en las uniones del armazón y en fisuras que apenas admiten el grosor de una tarjeta.

Conviene separar la cama de la pared para revisar el respaldo, las patas y las conexiones entre las piezas. La EPA aconseja mantener el mueble a una distancia mínima de 15 centímetros de la pared cuando se prepara una habitación para tratamiento.

Una funda antichinches que cierre por completo puede reducir los sitios de ocultamiento en colchones y bases. También permite detectar con mayor facilidad nuevas señales en una superficie clara. La medida no sustituye una inspección del armazón ni de los muebles cercanos.

Chinches de color marrón sobre las ranuras de una cabecera de madera de tono oscuro al lado de una almohada.
Varias chinches se agrupan en las ranuras de una cabecera de madera junto a la almohada de una cama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Los sillones, las sillas y otros muebles tapizados también pueden albergar chinches

Las chinches no se limitan a la cama. Los sillones, sofás, sillas tapizadas y muebles donde alguien descansa o duerme pueden servir como refugio, sobre todo en las costuras, pliegues de tela, cierres y parte inferior.

Hay que revisar debajo de los cojines, en las grapas de la tela inferior y en las patas del mueble. El riesgo aumenta con artículos de segunda mano que llegan a casa sin inspección previa, pues las chinches pueden viajar en muebles, ropa de cama, cajas, maletas y prendas.

Si se detectan señales en un sillón, no conviene llevarlo a otra habitación. Mover objetos infestados puede extender el problema a zonas donde antes no había actividad, de acuerdo con la EPA.

Pequeñas chinches marrones sobre la tela beige y deshilachada del reposabrazos de un sillón.
Varias chinches se agrupan en la costura de un sillón de tela en la sala de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Los zoclos, las alfombras y las grietas amplían el área de escondite

Las orillas de las paredes también requieren revisión. Las chinches pueden ocultarse detrás de los zoclos, debajo de alfombras y en grietas de paredes o pisos, especialmente si esos puntos están cerca de una cama o un sillón.

La acumulación de ropa, papeles, revistas y cajas de cartón dificulta encontrar los focos. La EPA recomienda disminuir el desorden y sustituir, cuando sea posible, las cajas de cartón por contenedores de plástico que cierren bien.

Sellar fisuras alrededor de los zoclos puede eliminar escondites y reducir el paso de las chinches por los huecos de la pared. La limpieza debe incluir el uso cuidadoso de aspiradora en uniones y rincones; la bolsa o el contenido del depósito se debe sellar y tirar en un contenedor exterior.

Chinches de color marrón y pequeños huevos blancos sobre una alfombra beige cerca de un zócalo de madera.
Varios ejemplares de chinches y sus huevos se ubican entre las fibras de una alfombra junto a la base de una pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Las tomas eléctricas y el papel tapiz pueden ocultar una infestación

Las tapas de contactos e interruptores forman pequeños huecos contra la pared. La EPA incluye estas zonas entre los puntos que deben inspeccionarse y limpiarse durante un tratamiento, junto con los bordes de papel tapiz desprendido.

No se deben rociar insecticidas de forma indiscriminada dentro de instalaciones eléctricas. Si hay evidencia en esa zona, la opción más segura es solicitar una evaluación de una empresa de control de plagas con experiencia en chinches. Los CDC señalan que la eliminación puede ser costosa y requerir un manejo especializado.

Las chinches suelen vivir a menos de 2.5 metros de la zona donde una persona duerme, aunque pueden desplazarse mucho más lejos durante la noche.

Chinches, huevos y manchas oscuras agrupados en el borde de un tomacorriente de plástico y un interruptor de luz en una pared blanca.
Varias chinches y sus huevos se acumulan en el espacio entre la tapa de un tomacorriente y la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es por esta razón que una revisión debe iniciar en torno a la cama y extenderse de forma gradual a los muebles y grietas de la habitación.

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