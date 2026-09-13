Confiscan más de 8 millones de pesos en mercancía apócrifa en 5 estados de México. Marina

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El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Secretaría de Marina retiraron del mercado mercancía presuntamente apócrifa valuada en 8 millones 220 mil 709 pesos, como parte de la Operación Limpieza desplegada en cinco entidades del país. En cantidad, el monto se traduce en el aseguramiento de 90 mil 535 productos.

En total se realizaron 21 operativos en establecimientos y puntos de almacenamiento y distribución ubicados en Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Tlaxcala. Entre la mercancía retirada se encontraron prendas de vestir y diversos artículos que ostentaban, sin autorización, marcas registradas e imágenes de personajes protegidos.

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Estado de México concentra el mayor valor asegurado

El Estado de México fue la entidad con el monto más alto del operativo, con 4 millones 644 mil 683 pesos en 43 mil 974 productos asegurados. Las intervenciones se realizaron en los establecimientos Mall Chino, Ibersino, Universal y Max Sport.

Funcionarios del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Secretaría de Economía posan junto a elementos armados de la Secretaría de Marina frente a la sede institucional en México. (Marina )

Para estas acciones se desplegó un estado de fuerza de 60 elementos, bajo la coordinación de la Secretaría de Marina. La cifra representa más de la mitad del valor total asegurado en las cinco entidades durante este periodo.

La cifra representa más de la mitad del valor total asegurado en las cinco entidades durante este periodo.

Querétaro y Tlaxcala, los siguientes montos en la lista

En Querétaro se aseguraron 12 mil 630 productos con un valor de 1 millón 141 mil 152 pesos, en los establecimientos China Land, Small China, La Casa del Panda y Hogar China City. Los operativos contaron con 30 elementos y el acompañamiento de la Guardia Nacional.

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Confiscan más de 8 millones de pesos en mercancía apócrifa en 5 estados de México. Marina (Marina )

Tlaxcala registró un valor levemente menor: 1 millón 61 mil 036 pesos en 15 mil 571 piezas retiradas de Unimás, Tienda China, Zheng Bin y Merca Asia. En estas acciones participaron entre 35 y 40 elementos, en coordinación con la Secretaría de Marina.

Ambas entidades quedaron en un rango similar de valor asegurado, muy por debajo del registrado en el Estado de México, pero por encima de los montos reportados en Puebla e Hidalgo.

Puebla e Hidalgo cierran el listado con los valores más bajos

En Puebla se retiraron 9 mil 434 piezas con un valor estimado de 796 mil 654 pesos, en los comercios Eco Market, Eco Home Market, Fun Dahlia y China Poblana. Las acciones se realizaron con un estado de fuerza de entre 35 y 40 elementos, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional.

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Elementos de la Secretaría de Marina y del IMPI inspeccionan un camión de carga durante un operativo conjunto en una vía pública de México. (Marina)

Hidalgo presentó el monto más bajo de las cinco entidades: 577 mil 184 pesos en 8 mil 926 productos asegurados en Almacén Dragón, Bazar Amigo e Ideal Asia. En este estado participaron 16 elementos, junto con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y el Ejército Mexicano.

La diferencia de valor entre el Estado de México e Hidalgo, la entidad con menor monto, supera los 4 millones de pesos

El valor acumulado de la estrategia a nivel nacional

La Operación Limpieza no se limita a estos cinco estados. En enero de 2026, Santiago Nieto Castillo, quien entonces se desempeñaba como titular del IMPI, declaró que la estrategia acumulaba, desde su inicio a finales de 2024, el aseguramiento de 7 millones 787 mil 605 productos apócrifos en 11 entidades federativas, con un valor estimado de 934.954.000 pesos.

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Nieto señaló en esa oportunidad que los operativos habían detectado una conexión con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, que utilizarían este comercio para el lavado de dinero.

Continuidad de los operativos

En septiembre de 2026, Vidal Llerenas, en su carácter de director general del IMPI, informó que la dependencia realiza prácticamente un operativo diario contra la piratería. Algunos aseguramientos ya superan las decenas de miles de artículos, como un decomiso reciente de 120 mil pares de zapatos.

La Secretaría de Economía y el IMPI señalaron que continuarán trabajando de manera coordinada con autoridades federales y estatales para combatir la piratería, brindar certeza jurídica a los propietarios de las marcas y proteger la economía formal.

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