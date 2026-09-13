México

Tren México - Pachuca: presentan las estaciones más importantes que tendrá la ruta y que facilitará conexión con el AIFA

La presidenta Sheinbaum aseguró que en 2027 el Tren Felipe Ángeles llegará a Hidalgo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó los avances que tiene el Tren Ciudad de México - Pachuca, ruta ferroviaria que facilitará la conexión con el AIFA y Buenavista (X/ @TrenesMX)
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La obra del Tren Ciudad de México - Pachuca ya empezó, autoridades del gobierno federal trabajan en la ampliación del servicio del Tren Felipe Ángeles, esta ruta facilitará la conexión con Buenavista y con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) desde la ciudad Hidalguense.

Como parte de su gira por el Segundo Informe de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, visitó el estado de Hidalgo y confirmó que el Tren México - Pachuca estará listo para 2027, explicó cuáles son las estaciones más importantes que conformarán el recorrido.

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Luego de la inauguración del Tren Suburbano - AIFA, el proyecto avanzó hacia Pachuca con la finalidad de conectar los dos trayectos para que en 2027 esté operando, de acuerdo con lo que explicó la mandataria federal.

¿Cuáles son las estaciones del Tren México - Pachuca?

Sheinbaum reveló cuáles son las estaciones más importantes del Tren México - Pachuca y cuándo entrará en funciones (X/ @TrenesMX)
Sheinbaum reveló cuáles son las estaciones más importantes del Tren México - Pachuca y cuándo entrará en funciones (X/ @TrenesMX)

La ruta tendrá una extensión de 58.12 kilómetros de doble vía electrificada y atenderá a usuarios del AIFA, municipios intermedios y la zona metropolitana de Pachuca. Los trenes alcanzarán una velocidad máxima de 120 km/h y podrán transportar hasta 718 pasajeros por recorrido.

El avance general de la construcción llegó a 34.80% durante mayo, según el gobierno federal. Los estudios y trabajos preliminares comenzaron en octubre de 2024, mientras que el banderazo de inicio de obra se realizó en marzo de 2025.

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De acuerdo con Claudia Sheinbaum, habrá 5 estaciones importantes del tren Pachuca que pasarán por Hidalgo, lo que beneficiará a la población de estas regiones.

El Tren AIFA-Pachuca contará con cuatro estaciones principales y cuatro paraderos intermedios para atender la demanda regional. La terminal estará en la ciudad de Pachuca y la salida se ubicará en Jaltocan II.

Además de las estaciones, el plan incluye una base de mantenimiento en Zapotlán de Juárez, así como un taller y una cochera en Mineral de la Reforma. Estas instalaciones servirán para las tareas operativas y de conservación de los trenes eléctricos.

Estas son las estaciones del Tren México - Pachuca que serán de importancia para el recorrido:

  • Tizayuca
  • Tolcayuca
  • Villa de Tezontepec
  • Zempoala
  • Pachuca de Soto

La representante del poder ejecutivo federal precisó que el Tren México - Querétaro tendrá una estación en Tula, Hidalgo, lo que también será una obra significativa para la entidad.

La Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, está a cargo de los trabajos. Las labores incluyen el montaje de columnas, la instalación de trabes tipo cajón y diafragmas estructurales, así como cimentación y preparación de terreno.

Las maniobras se concentran especialmente en el Circuito Exterior Mexiquense y la zona de Xaltocan II. La mayor parte del trazo utiliza derechos de vía existentes, una condición que permite avanzar sin abrir un corredor completamente nuevo.

La infraestructura contempla dos viaductos con una longitud conjunta de 5.89 kilómetros, cuatro subestaciones eléctricas y más de 51 kilómetros de cortes y terraplenes. También se construirán complejos eléctricos en Tecámac y Mineral de la Reforma.

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