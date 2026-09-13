México

Captan a López-Dóriga en evento oficial de Sheinbaum; su presencia desata críticas en redes

El comunicador asistió a la ceremonia del 179 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes

El comunicador asistió a la ceremonia del 179 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes. Las imágenes de su presencia provocaron reacciones y críticas de usuarios en redes sociales.
El comunicador asistió a la ceremonia del 179 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes. Las imágenes de su presencia provocaron reacciones y críticas de usuarios en redes sociales.
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La presencia del periodista Joaquín López-Dóriga en la ceremonia por el 179 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec generó comentarios y cuestionamientos en redes sociales, debido a la ubicación que ocupó durante el acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

López-Dóriga acudió como invitado especial al evento conmemorativo realizado este 13 de septiembre en el Altar a la Patria.

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De acuerdo con los señalamientos difundidos en redes, el periodista se encontraba en el espacio destinado a invitados especiales, rodeado de integrantes de las Fuerzas Armadas, mientras que otros comunicadores daban cobertura desde la zona de prensa.

La posición que ocupó durante la ceremonia fue uno de los elementos que provocó cuestionamientos entre usuarios, particularmente por las críticas que el periodista ha realizado de manera recurrente al gobierno federal.

¿Quién exhibió la presencia de López-Dóriga en el evento oficial?

El señalamiento fue difundido por Lord Molécula Oficial, quien publicó una fotografía relacionada con la presencia del comunicador y cuestionó que asistiera a una ceremonia organizada por el gobierno federal.

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Lord Molécula cuestiona presencia de López-Dóriga en acto oficial.
Lord Molécula cuestiona presencia de López-Dóriga en acto oficial.

“Desconozco qué servidor público invitó a LODO (@lopezdoriga) como invitado especial”, escribió en redes sociales.

En la misma publicación, Lord Molécula cuestionó la asistencia de López-Dóriga debido a las críticas que, según señaló, el periodista realiza desde su espacio de comunicación hacia el gobierno.

“Pero se necesita mucha cara dura, cinismo e hipocresía para acudir a la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, organizada por un gobierno al que atacas todos los días desde tu micrófono con medias verdades y descalificaciones”, agregó.

La publicación terminó con un mensaje dirigido al periodista: “¡Allá tú y tu conciencia! El pueblo sabe perfectamente quién eres”.

López-Dóriga también compartió imágenes de la ceremonia

El propio López-Dóriga publicó contenido relacionado con la conmemoración de los Niños Héroes.

Imagen 3ZP77E5AQBAOXHIA2FC467GUHY

En redes sociales escribió: “impresionante. Cien cadetes disparan salva de honor con un solo tiro”.

En otra publicación hizo referencia al aniversario de los Niños Héroes en el Bosque de Chapultepec.

La ceremonia fue encabezada por Claudia Sheinbaum, quien realizó el pase de Lista de Honor, colocó una ofrenda floral y encabezó la Guardia de Honor en memoria de los cadetes que defendieron el Castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847.

Entre las actividades también estuvo la entrega de espadines a seis jóvenes cadetes del Heroico Colegio Militar.

  • La ceremonia correspondió al 179 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes.
  • Claudia Sheinbaum encabezó el acto desde el Altar a la Patria.
  • López-Dóriga acudió como invitado especial.
  • Otros periodistas realizaron la cobertura desde la zona destinada a prensa.
  • La ubicación del comunicador provocó cuestionamientos en redes sociales.
Claudia Sheinbaum sonríe y saluda con la mano desde un vehículo militar acompañada por dos mandos uniformados del Ejército y la Marina
La presencia de López-Dóriga generó polémica en redes.

El gobierno no ha aclarado quién realizó la invitación ni de dónde surgió la convocatoria

A raíz de los cuestionamientos, Infobae México consultó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para conocer si Joaquín López-Dóriga fue invitado de manera especial a la ceremonia.

Hasta el momento, la dependencia no se ha pronunciado públicamente al respecto. Por ello, no existe una confirmación oficial sobre quién realizó la invitación al periodista o si esta provino directamente de la Sedena.

Este punto resulta relevante debido a que la ubicación del comunicador dentro del grupo de invitados especiales fue uno de los elementos que generó comentarios en redes sociales.

Por ahora, cualquier señalamiento sobre el origen de la invitación debe considerarse una cuestión no confirmada, ante la falta de una respuesta oficial de la autoridad consultada.

Redes sociales defienden a Joaquín López Dóriga tras polémica cobertura en el Vaticano
El gobierno no ha dado detalles sobre cómo fue convocado. (X)

La relación de López-Dóriga con la 4T, otro punto de las críticas

Los comentarios sobre la asistencia del periodista también estuvieron relacionados con su postura crítica frente a los gobiernos emanados de Morena.

La relación entre López-Dóriga y la llamada Cuarta Transformación ha estado marcada por cuestionamientos públicos sobre asuntos como las políticas gubernamentales, el gasto público, la austeridad y el ejercicio del poder.

El periodista también ha sostenido señalamientos relacionados con la libertad de expresión y ha cuestionado que desde gobiernos de la 4T se interprete la crítica como un ataque político.

Desde sectores afines al movimiento, en tanto, sus coberturas y planteamientos han sido objeto de réplicas y descalificaciones.

Por ello, algunos usuarios consideraron que su presencia como invitado especial en una ceremonia oficial encabezada por la Presidenta contrastaba con las posiciones críticas que ha expresado públicamente.

Claudia Sheinbaum habla ante dos micrófonos en un podio frente a un mural con una mujer y la bandera mexicana.
“La relación de López-Dóriga con la 4T ha sido marcada por críticas.” (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta la información proporcionada, no se detalla qué servidor público realizó la invitación a López-Dóriga ni se informa si su presencia tuvo alguna función distinta a la de invitado especial.

La ceremonia se desarrolló en el marco de la conmemoración del aniversario de la defensa del Castillo de Chapultepec.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, destacó durante el acto que la fecha recuerda la defensa de la soberanía y la independencia del país.

El cadete Helios Daniel Chávez Manríquez también refrendó, a nombre de la juventud militar, el compromiso de los integrantes del Heroico Colegio Militar con su preparación y con las exigencias de su futura incorporación a las Fuerzas Armadas.

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