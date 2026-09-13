Alito Moreno responsabiliza a Rocha Moya por la guerra del Cártel de Sinaloa: “Morena es muerte y destrucción”

Alito Moreno acusó a Morena y al gobierno de Rubén Rocha Moya de ser responsables de la crisis de seguridad en Sinaloa. Crédito: X/ @alitomorenoc

Guardar

Alejandro “Alito” Moreno respaldó la marcha por la paz que reunió a miles de personas este 13 de septiembre en Culiacán, Sinaloa, para exigir seguridad ante las desapariciones, asesinatos y hechos de violencia que afectan a sus comunidades. El priista afirmó que las familias salen a las calles porque viven con miedo.

Moreno acusó a Morena y al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de ser responsables de la crisis de seguridad en el estado. Según su publicación, la entidad enfrenta secuestros, cobro de piso, levantones, robo de vehículos, quema de negocios, calles incendiadas y bloqueos.

PUBLICIDAD

El dirigente del PRI sostuvo que una clase política habría pactado con grupos del crimen organizado a cambio de apoyo electoral y protección. También afirmó que desde el poder se habría protegido a políticos vinculados con el narco bajo un esquema de impunidad.

En el mensaje, expresó su respaldo a quienes marchan y aseguró que cuentan con apoyo para exigir seguridad, justicia y autoridades que enfrenten al crimen.

Marchan en Culiacán para exigir paz y seguridad

La movilización reunió a familias, jóvenes, colectivos de búsqueda y representantes de distintos sectores sociales, al cumplirse dos años de la confrontación interna del Cártel de Sinaloa. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

Decenas de sinaloenses marcharon en Culiacán para exigir paz y seguridad, al cumplirse dos años de la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa, una confrontación que ha dejado más de 3 mil asesinatos y alrededor de 6 mil desapariciones.

PUBLICIDAD

La movilización reunió a familias, jóvenes, colectivos de búsqueda y representantes de diversos sectores sociales. Los asistentes llegaron a las 07:00 horas para participar en una misa y después recorrer las calles de la capital sinaloense vestidos de blanco.

El conflicto entre ambas facciones del cártel comenzó el 9 de septiembre de 2024. Como parte del acto, los participantes se prepararon para soltar globos blancos en memoria de las personas asesinadas y desaparecidas durante este periodo.

Coparmex pide no normalizar la violencia en Sinaloa

Martha Elena Reyes Zazueta dijo que el miedo ya forma parte de la vida diaria y llamó a mantener la exigencia colectiva para que homicidios, balaceras y familias rotas no dejen de provocar indignación. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

Martha Elena Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa, tomó el micrófono para hablar como ciudadana y pedir a la población que no acepte la violencia como parte de su vida cotidiana.

PUBLICIDAD

“Hoy hacemos memoria, pero para no alimentar el odio. Hacemos memoria para sanar, para aprender, para no repetir. Y también para decir que con toda claridad ya hemos sufrido demasiado. Yo también, al igual que ustedes, tengo miedo, pero me da más miedo pensar que nuestros hijos pueden llegar a creer que esto es normal”.

La dirigente empresarial señaló que le preocupa que sus hijos le pregunten qué hizo ante la violencia y no tenga una respuesta. “Por eso hoy estamos aquí y por eso ustedes también están aquí (...) Estamos marchando por la vida, por nuestros hijos, nuestras familias, por los que ya no están, por quienes siguen esperando a regresar a casa”.

PUBLICIDAD

Reyes Zazueta expuso que la inseguridad en Culiacán cambia rutinas familiares, con avisos de llegada y vigilancia de traslados de hijos. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

Reyes Zazueta describió los cambios que la inseguridad ha impuesto en las familias de Culiacán: “Hoy avisamos cuando llegamos, preguntamos por dónde vienen nuestros hijos y nos preocupamos si alguien tarda”.

Para la presidenta de Coparmex, esa vigilancia se volvió una costumbre que antes no existía. “Hemos aprendido a vivir con una angustia que antes no se formaba y eso duele”.

También alertó sobre el riesgo de que desapariciones, homicidios, balaceras y familias separadas por la violencia dejen de provocar indignación. “Que nos terminemos acostumbrando, que algún día una desaparición, una muerte, una balacera o una familia rota ya no nos conmueva”.

PUBLICIDAD

Ante las personas que portaban pancartas con demandas de justicia y seguridad, Reyes Zazueta pidió mantener la exigencia colectiva: “No nos soltemos, no nos rindamos y siempre veamos de frente para exigir lo que nos merecemos. No dejemos solos al que sufre, no perdamos la capacidad de sentir, no permitamos que el miedo nos robe la esperanza”.

El obispo de Culiacán exige calles seguras y confianza institucional

El obispo Jesús José Herrera Quiñónez exigió calles seguras y confianza institucional, tras una misa encabezada por la Diócesis de Culiacán. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

La jornada comenzó con una misa en La Lomita, encabezada por Jesús José Herrera Quiñónez, obispo de la Diócesis de Culiacán. El religioso llamó a recuperar la tranquilidad sin permitir que el sufrimiento acumulado se convierta en rencor.

PUBLICIDAD

“Queremos vivir en paz, queremos calles seguras y familias tranquilas. Queremos que nuestros jóvenes, adolescentes y niños transiten por nuestras calles con seguridad. Queremos instituciones que protejan la vida y una sociedad donde podamos mirarnos nuevamente con confianza”.

Herrera Quiñónez informó que este sábado se reunió con la gobernadora Graciela Domínguez. Durante el encuentro le expresó que Culiacán necesita que las autoridades hablen “con la verdad” y trabajen para recuperar la confianza de la población en las instituciones.

La violencia también se ha concentrado recientemente en Mazatlán. En las 24 horas previas a la marcha, fueron asesinadas 10 personas en el estado, y la zona turística registró la mayor cantidad de homicidios.

PUBLICIDAD

El rompimiento del Cártel de Sinaloa entre las facciones de La Mayiza y La Chapiza, iniciada en septiembre de 2024, cumple dos años con una reducción nacional de homicidios que investigadores atribuyen a golpes gubernamentales, cambios en los registros de muertes violentas, reorganización criminal y control territorial de grupos del narcotráfico.