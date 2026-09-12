Muere persona tras caer a las vías en la estación Azcapotzalco del Metro CDMX

Un tren del Metro de la Ciudad de México circula por un túnel tras el fallecimiento de una persona en la estación Azcapotzalco. (X: Metro CDMX)

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Una persona murió después de caer a la zona de vías en la estación Azcapotzalco de la Línea 6 del Metro de la Ciudad de México, hecho que provocó la suspensión temporal del servicio para permitir las maniobras de rescate.

A través de su cuenta oficial en X, el Metro CDMX informó que la circulación quedó detenida mientras personal del sistema atendía la emergencia.

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“El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 6. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren.”

Una hora después, el organismo confirmó la reanudación del servicio en toda la Línea 6.

“Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 6, todas las estaciones se encuentran ofreciendo servicio.”

De acuerdo con la información disponible, la persona fue rescatada con vida por personal de seguridad del Metro, pero murió poco después debido a la gravedad de las lesiones. Se trata de un hombre de entre 40 y 45 años.

Un mensaje publicado en X por la cuenta oficial del Metro de Ciudad de México informa sobre la interrupción del servicio en la Línea 6 debido a labores de rescate en las vías. (X)

Decesos en el Metro CDMX durante 2026

El fallecimiento en Azcapotzalco se suma a otros decesos registrados dentro de instalaciones del Metro durante 2026. Los casos reportados incluyen personas que presuntamente se arrojaron a las vías, accidentes y emergencias médicas.

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El 26 de febrero, dos personas murieron en hechos separados tras caer a las vías en las estaciones Zócalo, de la Línea 2, y Apatlaco, de la Línea 8.

El 11 de marzo, un adulto mayor murió en el andén de Chabacano, Línea 2, después de sufrir un desvanecimiento. Las primeras versiones atribuyeron el deceso a una complicación de salud, con un posible infarto.

El 12 de marzo de 2026, un hombre en situación de calle fue localizado sin vida en el exterior de la estación Guerrero.

En junio se reportaron dos casos. El 11 de junio, autoridades localizaron el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 60 años dentro de una estructura de ventilación del Metro, sobre Circuito Interior. Un día después, el 12 de junio, una mujer de entre 20 y 25 años murió tras caer al paso del tren en la estación Zapata, Línea 12.

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Las autoridades fueron notificadas sobre el hallazgo de la persona sin vida a las afueras del transporte público. (TW @LaGuerreroDF)

Durante septiembre también se han registrado otros incidentes. El 4 de septiembre, una mujer murió después de caer a las vías en la estación Chapultepec, Línea 1, tras un aparente desvanecimiento.

El 9 de septiembre, un hombre murió luego de caer a la zona de vías en la estación Villa de Cortés, Línea 2.

Lluvias afectaron seis líneas del Metro CDMX

Las lluvias que se registraron la noche del viernes provocaron la implementación de marcha de seguridad en seis líneas del Metro CDMX, medida que reduce la velocidad de los trenes para mantener condiciones seguras durante los trayectos.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó a través de su cuenta oficial en X, @MetroCDMX, que el protocolo aplicó en las Líneas 3, 4, 5, 8, 9 y B.

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La medida incrementó los tiempos de espera y prolongó los recorridos, principalmente en estaciones de correspondencia y terminales.