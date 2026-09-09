México

Pop-Up Store de Stray Kids en México 2026: cómo registrarte y reservar tu entrada

La tienda permanecerá abierta del 11 de septiembre al 4 de octubre

Stray Kids en México
Stray Kids regresa a la Ciudad de México con el STRAYCITY. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Stray Kids tiene programadas dos fechas en Ciudad de México, el 25 y 26 de septiembre, con su festival STRAYCITY en el Estadio GNP Seguros. Paralelo a los conciertos, la banda surcoreana instalará una Pop-Up Store con acceso mediante registro en línea.

La tienda permanecerá abierta 24 días. Comienza dos semanas antes del primer concierto y se extiende varios días después de la segunda fecha en el Estadio GNP Seguros.

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STRAYCITY reúne en el mismo cartel a Stray Kids (integrado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N), junto a la agrupación NEXZ y los artistas mexicanos Andrés Obregón y RENEE. El formato se aparta de una gira tradicional porque el octeto comparte escenario con actos invitados en cada ciudad de la ruta latinoamericana, que también incluye Bogotá y Buenos Aires.

Cartel promocional estilo scrapbook para el evento Straycity, con fotos de Stray Kids, RENEE y Andrés Obregón sobre un fondo azul grisáceo y recortes de periódico.
El cartel de Straycity Ciudad de México presenta un diseño editorial con Stray Kids al centro, RENEE a la izquierda y Andrés Obregón a la derecha, anunciando el evento en el Estadio GNP Seguros el 25 de septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo y dónde estará la Pop-Up Store de Stray Kids en CDMX

La tienda [SKZOO EVERYWHERE ALL AROUND THE WORLD] Global POP-UP STORE abre sus puertas del 11 de septiembre al 4 de octubre en Calle Río Elba 20, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, en Ciudad de México, con un horario confirmado de 10:00 a 20:00 horas.

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El acceso es gratuito, pero a diferencia de otras experiencias similares de K-pop, aquí sí opera un sistema de reservación obligatorio: solo se puede ingresar en la fecha y hora asignadas durante el registro previo, sin excepciones para quien llegue sin cita.

Cómo registrarte y reservar tu entrada paso a paso

(Instagram)
(Instagram)

Las reservaciones ya están abiertas desde el pasado 7 de septiembre a través de la plataforma FANS, sin embargo, en una revisión de este 9 de septiembre aún hay fechas y horarios disponibles.

El sistema permite un máximo de una reservación por cuenta y una entrada por sesión, un límite que busca distribuir el acceso entre la mayor cantidad posible de visitantes.

El registro inicia con la creación de una cuenta mediante correo electrónico. La plataforma pide aceptar los términos de servicio y confirmar que la persona tiene más de 14 años, un requisito obligatorio antes de continuar con el trámite.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Después de aceptar los términos, se solicita verificar el número celular con un código enviado por mensaje de texto. Sin este paso de verificación por SMS no es posible avanzar al formulario de reserva.

Con la cuenta ya verificada, el usuario debe entrar de nuevo al enlace de reservación y elegir la fecha y el horario de su visita. El calendario de Ciudad de México divide el día en ocho sesiones: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 y 19:00 horas, cada una con cupo limitado. Si aún hay horario disponible el horario estará marcado en color negro, si está en blanco, no.

El formulario final pide nombre completo, número de celular y correo electrónico. Si quien reserva es menor de 14 años, el trámite debe hacerse desde la cuenta de un tutor legal, quien tiene que anotar el nombre real del visitante en el apartado correspondiente.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Antes de confirmar, el sistema exige aceptar el consentimiento de datos personales y el consentimiento para compartir información con terceros, ambos obligatorios para completar la reserva.

Una vez confirmada la reserva, se genera un código QR visible en la sección MY FANS, dentro del apartado de reservaciones. Ese código debe mostrarse al personal el día de la visita para poder ingresar.

El acceso solo se permite en la fecha y hora asignadas. Quien reserve debe llegar al menos 10 minutos antes de su horario y formar fila en el área de espera exterior; llegar tarde, abandonar la fila o adelantarse puede restringir el ingreso, y no se permite reingresar una vez que el visitante sale del inmueble.

¿Cómo llegar?

Para llegar al lugar existen tres rutas de transporte público. La Línea 1 del Metro hasta la estación Sevilla, con una caminata breve hasta el local; la Línea 1 del Metrobús, con descenso en Chapultepec, y la Línea 7 del Metrobús, con paradas en Diana Cazadora o El Ángel, seguidas de un tramo corto a pie.

¿Qué se puede adquirir?

Algunos de los artículos que estarán disponibles en Río de Janeiro y que podrían venderse en CDMX. (Redes sociales)
Algunos de los artículos que estarán disponibles en Río de Janeiro y que podrían venderse en CDMX. (Redes sociales)

El catálogo de referencia de mercancía que podría adquirirse incluye lightstick oficial versión 2, bolsa de hombro, llavero acrílico Evil SKZOO, libro coleccionable para pegatinas, llavero tipo peluche con correa, set de caritas para portarretratos y llavero sorpresa, además de dos artículos exclusivos en línea: llavero y conjunto de ropa para el peluche de pie, ambos edición Latinoamérica.

Se suman taza tipo “city mug”, soporte acrílico, libreta índice, pin metálico, chamarra estilo racing, playera y jersey de beisbol de acceso gratuito con la compra, sujetador magnético acrílico y estuche de viaje. Por cada 1,300 pesos en compras, el comprador recibe de regalo una light effect card y una photocard aleatoria.

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