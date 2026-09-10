Pizza Pasta Fest 2026 llegará gratis con lo mejor de la gastronomía italiana a la CDMX: lugar, días y horarios

Bajo el lema “Vivimos por el queso y el vino”, el festival promete tres días de fettuccine, ravioles y pappardelle preparados al momento (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El aroma a albahaca fresca, masa recién horneada y salsa pomodoro se apoderará de Campo Marte. El Pizza y Pasta Fest desembarca por primera vez en la Ciudad de México con más de 200 expositores, 300 variedades de pizzas y pastas, catas de vino y mezcal, un concurso para elegir la mejor pizza y hasta un pabellón dedicado al taco.

Bajo el lema “Vivimos por el queso y el vino”, el festival promete tres días de fettuccine, ravioles y pappardelle preparados al momento, junto a experiencias familiares, talleres culinarios y degustaciones pensadas para todos los paladares. La entrada será gratuita, aunque requiere registro previo.

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El evento cambió de fecha a lo originalmente contemplado de agosto, listo para disfrutarse en las fechas de octubre/Pizza pasta fest facebook

Las zonas temáticas: de la pizza al maridaje con mezcal

Otras áreas anunciadas incluyen el Pabellón del Vino y el Queso, con degustaciones de vinos nacionales e internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recinto se organizará en distintas áreas para que los visitantes recorran la cocina italiana desde múltiples ángulos. La Área Gastronómica, descrita como el corazón del evento, concentrará stands de pizzerías y restaurantes especializados en pasta fresca, con más de 300 variedades disponibles.

Para el público profesional, el Salón Pizza & Pasta reunirá stands de proveedores de insumos, equipos, distribuidores y marcas especializadas en cocina italiana. Junto a este espacio operará Il Mercato, una zona de proveedores donde se ofrecerán ingredientes, utensilios y tecnología para quienes trabajan o son aficionados de la cocina.

Los amantes de lo dulce encontrarán su espacio en Dolce Vita, con gelaterías artesanales y postres italianos tradicionales. El festival también incorporará un guiño a la gastronomía local a través del Pabellón del Taco, que reunirá taquerías con propuestas que combinan ingredientes, quesos, salsas y técnicas culinarias en un cruce entre ambas cocinas.

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Otras áreas anunciadas incluyen el Pabellón del Vino y el Queso, con degustaciones de vinos nacionales e internacionales, quesos artesanales y embutidos; una Zona de Agave, con casas mezcaleras que propondrán maridajes de mezcal con pizzas y pastas; y el espacio Roots & Co. Market, dedicado a productos gourmet y de autor.

Concurso a la mejor pizza y voto del público

De forma paralela, cada visitante podrá votar por su pizza favorita durante los tres días del festival. Al cierre del evento, la pizzería con más votos será reconocida como la Pizza Favorita del Público (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los atractivos centrales será el Concurso a la Mejor Pizza, en el que chefs y talentos culinarios competirán en tres categorías: tradicional, creativa, y técnica y masa. La dinámica se inspira en competencias internacionales para reconocer al talento pizzero.

De forma paralela, cada visitante podrá votar por su pizza favorita durante los tres días del festival. Al cierre del evento, la pizzería con más votos será reconocida como la Pizza Favorita del Público, distinción que incluye un premio económico y una placa conmemorativa.

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Talleres, catas y actividades para toda la familia

En el Pabellón del Vino y el Queso, los asistentes adultos podrán degustar vinos, quesos artesanales, embutidos y productos gourmet (Imagen Ilustrativa Infobae)

El festival no se limitará a la oferta de alimentos. Se realizarán demostraciones culinarias en vivo, conferencias especializadas, talleres prácticos y degustaciones orientadas a acercar al público a la cultura gastronómica italiana.

Para las familias, la zona Bambini Land ofrecerá talleres para que niñas y niños preparen su propia pasta, además de actividades de pintura, dibujo, juegos inflables y dinámicas recreativas relacionadas con la cocina italiana.

En el Pabellón del Vino y el Queso, los asistentes adultos podrán degustar vinos, quesos artesanales, embutidos y productos gourmet, mientras que en la Zona de Agave se ofrecerán experiencias de maridaje entre pizzas, pastas y destilados mexicanos como el mezcal.

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Un cartel anuncia el Festival Pizza y Pasta de Scotiabank, programado del 9 al 11 de octubre en el Casino Campo Marte de la Ciudad de México. (Pizza Pasta Fest)

Fechas, horario y sede del festival

Un cartel promocional del Festival Pizza Pasta anuncia la celebración del evento del 9 al 11 de octubre de 2026 en Campo Marte, Ciudad de México. (Pizza Pasta Fest)

El Pizza y Pasta Fest se realizará del 9 al 11 de octubre de 2026, en el estacionamiento del restaurante Campo Marte, ubicado sobre Paseo de la Reforma sin número, colonia Polanco Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, junto al Auditorio Nacional.

¿Cuándo y dónde será el Pizza y Pasta Fest en la CDMX? El festival se celebrará del 9 al 11 de octubre de 2026 en Campo Marte, Polanco, con entrada libre mediante registro previo. Reunirá a más de 200 expositores de cocina italiana, entre chefs, restaurantes, marcas y productores, en un recinto junto al Auditorio Nacional.

Para llegar, la opción más práctica es el transporte público: la estación Auditorio de la Línea 7 del Metro, con una caminata breve hacia Reforma, o la estación Auditorio del Metrobús Línea 7, que desemboca prácticamente en la entrada del recinto.

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Registro previo y volumen de expositores

Aunque el acceso al festival no tendrá costo, los organizadores exigen un registro previo obligatorio debido al aforo controlado del recinto. La inscripción se realiza a través del sitio pizzaypasta.mx.

En total, el festival convocará a más de 200 expositores, entre chefs, restaurantes, marcas, productores, importadores y emprendedores del rubro gastronómico italiano.

Los organizadores plantean al Pizza y Pasta Fest con una idea clara: convertirse en un evento anual imperdible dentro del calendario gastronómico de la ciudad, apostando por una experiencia donde conviven el entretenimiento, el aprendizaje y el networking gastronómico.

Un evento pensado para volverse tradición anual

Un comunicado oficial del Festival Pizza & Pasta 2026 anuncia la posposición del evento en Campo Marte, Ciudad de México, para los días 9, 10 y 11 de octubre de 2026. (Pizza Pasta Fest)

Los organizadores plantean al Pizza y Pasta Fest como un proyecto con vocación de continuidad. La intención declarada es que el festival se convierta en una cita anual dentro del calendario gastronómico de la ciudad.

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La expansión del formato ya contempla otras sedes: el Festival Pizza y Pasta tendrá también una edición en Monterrey, programada del 9 al 11 de octubre de 2026, en la explanada Sultanes Walmart Park.

Los platillos protagonistas y su arraigo en México

Entre los pasillos del recinto podrán verse en vivo la elaboración de pastas como fettuccine, pappardelle y ravioles, preparadas desde cero por los expositores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El festival concentrará su oferta en dos preparaciones centrales: la pizza y la pasta, que se han convertido en elementos básicos de la dieta urbana en México. La convivencia entre ambas cocinas, la italiana y la mexicana, se plantea como parte de la identidad del evento.

Entre los pasillos del recinto podrán verse en vivo la elaboración de pastas como fettuccine, pappardelle y ravioles, preparadas desde cero por los expositores. A esto se suman salsas tradicionales como el pomodoro y la carbonara, recetas que numerosas trattorias participantes conservan como parte de su identidad familiar.

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La oferta reunirá tanto pizzerías de barrio que se han vuelto virales en la ciudad como trattorias de alta gama, en un mismo espacio. Entre las 300 variedades de pizzas y pastas anunciadas, también habrá versiones creativas que incorporan ingredientes locales mexicanos, en lo que se describe como una fusión entre ambas tradiciones culinarias.