Rodrigo Huescas cerca de volver a las canchas con el Copenhague: “Está completamente recuperado”

Rodrigo Huescas sufre rotura de ligamento cruzado y queda fuera de la temporada con Copenhague. Imagen de Gaston Szerman, FCK Media

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Rodrigo Huescas se acerca a su regreso con el Copenhague y podría reaparecer a mediados de octubre, después de casi un año fuera de las canchas por una lesión. El mexicano ya entrena con el plantel y no presenta restricciones físicas, de acuerdo con su técnico Bo Svensson.

El entrenador danés adelantó que Huescas no tendrá minutos antes del próximo parón internacional. Esa previsión retrasará su posible retorno a la actividad oficial y coloca la segunda mitad de octubre como el periodo en que el futbolista mexicano estaría disponible.

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Rodrigo Huescas podría perderse la Copa del Mundo 2026 (REUTERS)

Svensson informó a Viaplay que el exjugador de Cruz Azul ya se reincorporó a las sesiones de trabajo con normalidad. El técnico también señaló que el lateral azteca recupera las cualidades que lo llevaron a consolidarse como una opción del equipo de la capital danesa.

Bo Svensson descarta a Huescas antes del parón internacional

Cabe señalar que la ausencia de Rodrigo Huescas se extenderá durante los compromisos previos a la fecha FIFA. Bo Svensson afirmó que el club no contempla utilizarlo antes de la pausa internacional, pese a que el mexicano ya trabaja junto al resto de sus compañeros.

La decisión apunta a que el futbolista complete su proceso de readaptación antes de volver a un partido oficial. El Copenhague busca evitar una reincorporación apresurada, luego del largo periodo que Huescas pasa sin actividad competitiva.

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El técnico no dio una fecha puntual para el regreso del mexicano. Aun así, su declaración abre la posibilidad de que el defensor tenga sus primeros minutos a mediados de octubre, una vez que concluya el parón de selecciones.

Huescas tiene 22 años y su vuelta representa una alternativa para el cuerpo técnico en la defensa. El jugador mexicano puede ocupar funciones por la banda y retomar el lugar que busca dentro de la plantilla del club europeo.

El mexicano entrena sin restricciones físicas

Svensson describió el estado actual del futbolista durante una entrevista con Viaplay. “Entrena mucho. Está completamente recuperado y nos alegra mucho”, declaró el entrenador sobre la evolución de Huescas.

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El técnico agregó que el mexicano retoma aspectos que considera parte de su juego. “Está recuperando su calidad y su personalidad”, sostuvo Svensson al hablar de la respuesta del defensor en los entrenamientos.

Soccer Football - Conference League - Round of 16 - Second Leg - Chelsea v FC Copenhagen - Stamford Bridge, London, Britain - March 13, 2025 Chelsea's Marc Cucurella in action with FC Copenhagen's Rodrigo Huescas Action Images via Reuters/Andrew Boyers

La referencia a una recuperación completa marca un cambio en el proceso de Huescas. El futbolista deja atrás las restricciones físicas y participa con normalidad en los trabajos del equipo, aunque todavía no recibe autorización para regresar a la competencia.

Huescas apunta a volver en octubre

La posible reaparición en octubre permitiría a Huescas volver a competir con el Copenhague tras una ausencia prolongada. El mexicano no juega un partido oficial desde hace casi un año. El regreso dependerá de la evaluación que haga el cuerpo técnico durante las próximas semanas. La evolución en los entrenamientos será determinante para conocer si Huescas entra en una convocatoria inmediatamente después de la pausa internacional.

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Soccer Football - Conference League - Round of 16 - First Leg - FC Copenhagen v Chelsea - Parken, Copenhagen, Denmark - March 6, 2025 FC Copenhagen's Marcos Lopez and Rodrigo Huescas look dejected after the match Action Images via Reuters/Andrew Boyers

Trayectoria de Huescas

En la temporada 2025/2026, disputó 10 encuentros con Copenhague en la Superliga, sin goles, cuatro asistencias, una amarilla y ninguna roja.

Durante 2024/2025, también con Copenhague, jugó 19 partidos en la Superliga, anotó un gol, dio dos asistencias, recibió cinco tarjetas amarillas y no fue expulsado.

Con Cruz Azul, sumó 39 partidos en la Liga MX en 2023/2024, con dos goles, ocho asistencias, cuatro amarillas y ninguna roja. En 2022/2023 registró 31 apariciones, cuatro tantos, cinco pases de gol, una amonestación y sin expulsiones. En 2021/2022 jugó nueve encuentros, obtuvo 6.5 de calificación y no anotó, asistió ni recibió tarjetas.

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