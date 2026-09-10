México

México enfrenta aranceles de hasta 51.6% por investigación contra sus nueces pecanas

Las ventas directas de pecanas mexicanas a China alcanzaron 21.9 millones de dólares durante 2024

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El Ministerio de Comercio de China informó este miércoles que ampliará por seis meses la investigación por presunto dumping contra las nueces pecanas provenientes de México y Estados Unidos, luego de que el proceso derivara en la aplicación de aranceles preliminares de hasta 51.6% para las importaciones mexicanas y de 54.3% para las estadounidenses.

La dependencia china explicó en un breve comunicado que la extensión responde a la “complejidad” del caso. Con esta decisión, las pesquisas concluirán el 25 de marzo de 2027, aproximadamente un año y medio después de que fueran iniciadas.

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¿Qué aranceles enfrentan las nueces mexicanas?

Hace un mes, la dependencia comercial estableció tasas provisionales de entre 17.8% y 51.6% para este fruto seco producido en tierras mexicanas, después de que varias empresas nacionales colaboraran con la investigación. En el caso de EEUU, el gravamen provisional llegó a 54.3%, debido a que ninguna compañía de esta nación respondió al proceso iniciado por las autoridades chinas.

Ante la medida, el Gobierno de México manifestó su preocupación y reiteró su respaldo a los productores y exportadores mexicanos.

Las ventas directas de pecanas a China alcanzaron 21.9 millones de dólares durante 2024. Sin embargo, el monto del comercio que podría verse afectado sería mayor, de acuerdo con el Gobierno mexicano, debido a que una cantidad importante de estas nueces se envía primero a Estados Unidos y posteriormente llega al mercado chino.

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México y China mantienen abierto el diálogo comercial

Pocos días después de que China anunciara los aranceles, México estableció tasas a las importaciones de fertilizantes chinos. No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que esta decisión fuera una represalia y sostuvo que el diálogo con las autoridades asiáticas permanece abierto.

En ese contexto, esta semana los cancilleres Wang Yi y Roberto Velasco sostuvieron un encuentro en Bejing, donde plantearon fortalecer los intercambios de alto nivel, consolidar la confianza política y ampliar la cooperación entre ambos países.

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