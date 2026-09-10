Manchester United vs Sabah FK: cuándo y dónde ver la UEFA Champions League EN VIVO desde México

Los Red Devils debutan este jueves ante el equipo de Azerbaiyán, que participa por primera vez en su historia en el certamen continental. (Infobae México: Jovani Pérez)

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Manchester United se enfrenta al Sabah FK este jueves 10 de septiembre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Old Trafford, en el debut de ambos equipos dentro de la UEFA Champions League.

Sabah FK, la historia del equipo debutante en Champions

El equipo de Azerbaiyán hará su debut en la UEFA Champions League. (Sabah FC)

El Sabah FK llega a la UEFA Champions League como uno de los clubes más jóvenes del torneo, el cual se fundó el 8 de septiembre de 2017 y apenas cuenta con nueve años de historia.

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Desde la temporada 2018-2019 compite en la Liga Premier de Azerbaiyán, certamen integrado por ocho clubes.

Su primer año en la máxima categoría terminó en el penúltimo puesto, con 27 puntos. Sin embargo, el crecimiento del equipo fue gradual, ya que en la campaña 2022-2023 logró clasificar por primera vez a la UEFA Conference League y, desde entonces, comenzó a ganar experiencia en competencias europeas.

El debut continental llegó en 2023, durante las rondas previas de la Conference League. Sabah venció al FK RFS en sus dos primeros encuentros y también superó al Partizan en el partido de ida.

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El club serbio reaccionó en la vuelta, igualó la serie tras el 2-0 inicial y avanzó a la siguiente ronda en la tanda de penales.

Sabah obtuvo su primer ascenso a la Liga Premier en la temporada 2017-2018 tras haber terminado quinto en la segunda división, aunque logró subir debido a que los cuatro equipos que finalizaron por encima no consiguieron la licencia de la Federación de Azerbaiyán.

La campaña pasada, el equipo rompió la hegemonía del Qarabag FK de 12 campeonatos consecutivos y conquistó el primer título liguero de su historia al sumar un total de 78 puntos.

Ese resultado le dio el boleto a las rondas previas de la Champions League, torneo en el que tuvo que superar cuatro eliminatorias para llegar a la fase final.

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El recorrido del Sabah para llegar a la UEFA Champions League

Sabah FC tuvo que pasar por cuatro rondas previas. (Sabah FC)

En su recorrido eliminó a The New Saints, con marcadores de 2-0 y 2-1; después dejó fuera al KuPS Kuopio tras imponerse 1-0 y 2-0. Más adelante remontó ante Aarhus, luego de perder 2-1 en la ida y ganar 4-0 en la vuelta.

La serie contra Hapoel Beer Sheva fue una de las más cerradas. Sabah cayó 2-1 en el primer partido, pero ganó 5-2 en casa. Un gol al minuto 94 llevó la eliminatoria al tiempo extra, instancia en la que marcó dos veces más para asegurar su clasificación a la fase de liga.

La plantilla y el valor del Sabah

El Sabah es el equipo con menor valor de la UEFA Champions League. (Sabah FC)

El equipo disputa habitualmente sus partidos en el Bank Respublika Arena, con capacidad para 8,969 aficionados. Para la Champions League utiliza el Estadio Olímpico de Bakú, recinto con 68,700 localidades, casi ocho veces más que su cancha habitual.

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Sabah cuenta con una plantilla marcada por la diversidad. De los 24 jugadores inscritos para la Champions League, hay representantes de 16 nacionalidades.

El grupo incluye a nueve futbolistas azerbaiyanos, además de jugadores de Kazajistán, Guadalupe, Argelia, Polonia, Sudáfrica, Brasil, Croacia, Uzbekistán, Portugal, Serbia, Jamaica, Alemania, Ruanda, Gabón, Curazao y Nigeria.

La plantilla del Sabah tiene un valor cercano a los 18.5 millones de euros, muy por debajo del segundo equipo con menos valor de la UEFA Champions League que es el Slavia Bratislava, tiene una cotización cercana a los 36.3 millones de euros.

Cómo llega el Manchester United

El Manchester United busca trascender en su regreso a la UEFA Champions League. (REUTERS/Phil Noble)

Michael Carrick cambió el rumbo del Manchester United y lo devolvió a la Champions League después de dos temporadas fuera del certamen. El equipo busca que ese regreso se refleje en una participación competitiva en Europa, aunque antes necesita corregir los puntos débiles que ha mostrado el equipo en lo que va de temporada.

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Los Red Devils sumaron 4 puntos de 9 posibles en sus primeras tres jornadas, donde el balance ha sido de una victoria, un empate y una derrota, números que reflejan la irregularidad del equipo en este comienzo de temporada.

La derrota frente al Hull City, recién ascendido, expuso las debilidades del conjunto inglés en la primera jornada de la Premier League, mientras que en las dos semanas posteriores han mostrado cierta mejoría que deberán reflejar en sus próximos compromisos.

Manchester United reforzó el mediocampo para afrontar una temporada con actividad en Inglaterra y Europa. El club incorporó a Andrey Santos, procedente del Chelsea, en una operación cercana a los 56.3 millones de euros.

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El brasileño se perfila como una alternativa para recuperar balones y dar salida desde la media cancha

También llegó Youri Tielemans para fortalecer la posesión y la distribución de balón, ofreciendo una gran capacidad para cumplir en diversas zonas del campo.

La plantilla también sumó a Carlos Baleba, quien arribó desde el Brighton & Hove Albion, un mediocampista que se caracteriza por el gran trabajo que hace en la recuperación del balón.

Cuándo y dónde ver en vivo

El encuentro entre Manchester United y el Sabah FK podrá seguirse desde las 13:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de TNT Sports y la plataforma de HBO MAX.

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