Café veracruzano al espacio: diputada de Morena vuelve a hablar de una nave y una posible expedición

La legisladora de Morena en el Congreso de Veracruz sostiene que un equipo de Xalapa impulsa un plan de terraformación, con una primera misión el próximo año, aunque no hay aval científico ni oficial

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La promesa de llevar café veracruzano hasta Marte volvió a formar parte del discurso de la diputada de Morena Victoria Gutiérrez Pérez, quien esta semana defendió públicamente el llamado “Proyecto Ares”. No es la primera vez que la legisladora habla del tema: hace un año, en septiembre de 2025, ya había señalado que científicos veracruzanos habían construido una nave espacial con el mismo propósito, declaración que en su momento generó cuestionamientos sobre su veracidad.

La legisladora de Morena en el Congreso de Veracruz sostiene que un equipo de Xalapa impulsa un plan de terraformación, con una primera misión el próximo año, aunque no hay aval científico ni oficial

¿En qué consiste el proyecto, según la legisladora?

De acuerdo con lo expuesto por Gutiérrez Pérez, quien preside la Comisión Especial para la Atención, Seguimiento y Desarrollo de la Cafeticultura en el Congreso de Veracruz, el proyecto sería obra de científicos originarios de Xalapa y contemplaría:

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Un plan de terraformación para transformar Marte en un “oasis” apto para la agricultura.

El traslado del grano de café veracruzano al planeta rojo como parte de esa producción agrícola.

Una posible primera expedición que, según la diputada, podría realizarse el próximo año.

La existencia de una nave, actualmente en un taller ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, que según ella ya habría sido conocida por la presidenta Claudia Sheinbaum durante una exposición en la Ciudad de México.

La legisladora afirmó también que el proyecto es conocido por gobiernos como los de Estados Unidos, China y Rusia, y planteó que su desarrollo podría otorgarle a México una “soberanía espacial”.

Hasta el momento, estas afirmaciones corresponden únicamente a declaraciones de la diputada y no han sido confirmadas por una institución científica, agencia espacial o dependencia gubernamental.

Antecedentes: la polémica de 2025

La legisladora está convencida de que pronto se podrá llegar al espacio con el trabajo de los mexicanos. Crédito: TikTok @montseortega0

Esta no es la primera vez que Gutiérrez Pérez habla del tema. En septiembre de 2025, la legisladora ya había generado atención mediática al asegurar que científicos veracruzanos habían construido una nave espacial con el propósito de enviar café a Marte, declaración que en su momento provocó cuestionamientos sobre la viabilidad técnica del proyecto y sobre el respaldo científico detrás de él.

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Un año después, el planteamiento reapareció con nuevos elementos —terraformación, agricultura marciana y una supuesta expedición— pero, de acuerdo con reportes de medios que han dado seguimiento al tema, sin que se presente evidencia técnica adicional que sustente los alcances descritos por la diputada.

Lo que dicen los responsables técnicos, según reportes

De acuerdo con información difundida por el medio Infórmate y más, la información disponible sobre el Proyecto Ares —atribuida a sus propios desarrolladores— plantea metas considerablemente más modestas que las expuestas por la legisladora. Según esa fuente, hasta ahora el proyecto contaría únicamente con:

Un prototipo a escala .

Una hoja de ruta enfocada en pruebas estratosféricas , vuelos suborbitales y nanosatélites.

Una misión tripulada a Marte que se mantendría como una aspiración de largo plazo, sin fecha definida.

Esta versión contrasta con el alcance descrito públicamente por Gutiérrez Pérez, lo que —según diversos reportes— ha derivado en reacciones y cuestionamientos en redes sociales sobre la exactitud de sus declaraciones.

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Reacciones y contexto político

Las declaraciones de la diputada han circulado ampliamente en plataformas digitales, donde han generado tanto burlas como señalamientos sobre la falta de sustento técnico del proyecto. Hasta el momento, no hay confirmación oficial por parte de instituciones científicas, la Agencia Espacial Mexicana o el gobierno federal sobre los alcances descritos por la legisladora, más allá de lo que ella misma ha declarado públicamente.

La diputada, por su parte, ha señalado que planea invitar a medios de comunicación a conocer el taller donde, según afirma, se encuentra la nave en construcción, así como a los científicos que —de acuerdo con su versión— trabajan en el proyecto con recursos propios.

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Por ahora, el Proyecto Ares se mantiene como un tema en discusión pública, sostenido principalmente en las declaraciones de la propia legisladora, sin que exista, hasta el momento, una verificación independiente que confirme la existencia de una nave lista para un viaje a Marte ni la viabilidad de un plan de terraformación en el corto plazo.