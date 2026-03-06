Cuáles son las mejores bandas de rock en español según la edición latina de Billboard

Soda Stereo - De música ligera - El último concierto - River 1997

No hay ránking que no traiga inocorporada una polémica en la letra chica. Los hay de películas, de libros, de series, de deportistas, de canciones y de discos. Las clasificaciones son tan atractivas como subjetivas, lo que inevitablemente lleva a la discusión. Entre consensos, disrupciones y actos de rebeldía, se imponen en las más diversas temáticas, desoyendo una vez más aquella máxima ambigua de que sobre gustos no hay nada escrito.

En este caso, la responsabilidad corre por cuenta de la edición latinoamericana de la revista especializada Billboard, que se propuso elegir las 50 mejores bandas del rock en español. En una tarea colectiva del consejo editorial, el medio seleccionó entre más de 60 años de un movimiento en permanente expansión. Con la casi inevitable consagración de Soda Stereo, en ese mix imbatible de grandes canciones y proyección internacional, el resto del top ten ofrece algunas sorpresas. Cafe Tacvba ocupa el segundo puesto mientras que Sui Generis completa el podio y la cuota de Charly García, en un ránking que tiene la sorprendente ausencia de Serú Girán.

Argentina domina los primeros puestos con dos grupos con influencias a lo largo del continente: Los Fabulosos Cadillacs y Babasónicos. Una amplia paleta de regiones y sonidos termina de configurar los diez más importantes: Los Prisioneros de Chile, Caifanes, Zoé y Maná de México y Aterciopelados de Colombia. Hay para todos los gustos y sobre todo, para una discusión que, aunque pueda sonar estéril, siempre es bienvenida. Porque cualquier excusa es válida para repasar, o descubrir, los artistas que ayudaron a escribir el rock en español.

Estos son los 50 mejores discos del rock en español según la revista Billboard

50. Enjambre

El grupo mexicano Enjambre, durante una sesión en Ciudad de México (EFE/ Universal Music)

Enjambre se fundó en Zacatecas, México, en 2005, por los hermanos Luis Humberto, Rafael y Julián Navejas, junto a su primo Isaac Navejas y el baterista ángel Sánchez. El grupo ha lanzado ocho álbumes de estudio y renovó parte de su repertorio con versiones en bolero y danzón en su disco más reciente. En 2024 fue distinguido como Embajador Cultural de Zacatecas y actualmente realiza una gira internacional celebrando su trayectoria.

49. Los Rabanes

Los Rabanes, la cara del rock de Panamá (EFE/ Pandemia Récords)

Los Rabanes, formados en 1996 en Panamá, alcanzaron relevancia como referentes del rock alternativo centroamericano. Liderados por Emilio Regueira, fusionan rock, reggae, ska y ritmos latinos, y abordan temáticas sociales con humor y sátira. El grupo mantiene actividad constante con presentaciones en América Latina y Estados Unidos.

48. Diamante Eléctrico

El despliegue de Diamante Eléctrico sobre el escenario (@uri_ro/Instagram)

La banda colombiana Diamante Eléctrico nació en 2012 en Bogotá, impulsada por Juan Galeano y Daniel álvarez. Ha ganado dos Latin Grammy y combina elementos de rock, pop, funk y punk. Ha participado en festivales internacionales y se posiciona como uno de los nombres destacados de la nueva generación del rock colombiano.

47. Líbido

Con el álbum “Hembra”, Líbido consolidó su proyección internacional y revitalizó el rock en Perú (Facebook / Libido)

Líbido, originaria de Lima, Perú, fue fundada en 1996 por Salim Vera, Antonio “Toño” Jáuregui, Manolo Hidalgo y Jeffrey Fischman. Su propuesta revitalizó el interés por el rock alternativo en la región, logrando reconocimiento en Sudamérica y premios MTV. Canciones como “En esta habitación” marcaron su carrera.

46. Zurdok

Zurdok durante un concierto en Monterrey

Zurdok surgió en Monterrey, México, en los años noventa y formó parte de la Avanzada Regia. El grupo, inicialmente llamado Zurdok Movimiento, grabó dos álbumes clave y se consolidó como banda de culto dentro del rock alternativo mexicano. Su reencuentro en 2014 marcó el regreso a los escenarios con nuevo material.

45. Duncan Dhu

La banda española Duncan Dhu durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, el sábado 15 de marzo de 2025. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

En España, Duncan Dhu se conformó en 1984 con Mikel Erentxun, Diego Vasallo y Juan Ramón Viles. El grupo alcanzó notoriedad con melodías pop-rock y letras nostálgicas, logrando éxitos como “En algún lugar”. En 1991 fue nominado al Grammy en la categoría pop latino.

44. La Vida Bohème

La Vida Bohème, banda venezolana afincada en México (EFE/ La Vida Bohème)

La Vida Bohème, formada en Caracas, Venezuela, irrumpió en 2010 con una propuesta de energía intensa que mezcla garage y post-punk. Liderado por Henry D’Arthenay, el grupo ha abordado temáticas políticas y sociales, y sigue activo con discos de sonido experimental y presentaciones internacionales.

43. Bersuit Vergarabat

La formación clásica de Bersuit Vergarabat y el inconfundible atuendo de pijamas

Bersuit Vergarabat es una banda argentina de fusión creada en 1987. Se distingue por su originalidad, lírica crítica y la mezcla de géneros como rock, milonga, cumbia y cuarteto. Gustavo Cordera fue su cantante principal durante los años de mayor éxito del grupo. Bersuit mantiene un repertorio vigente en la escena latinoamericana.

42. Hello Seahorse!

Hello Seahorse!, otro de los grupos mexicanos en el escalafón (Instagram de Hello Seahorse!)

Desde Ciudad de México, Hello Seahorse! se caracteriza por su sonido experimental y el registro vocal de Denise Gutiérrez. El grupo explora atmósferas electrónicas y ha editado álbumes de dream pop y minimalismo. Ha actuado en festivales como Vive Latino y Coachella, consolidándose en la escena alternativa mexicana.

41. El Cuarteto de Nos

Desde Uruguay, El Cuarteto de Nos desplegó un rock corrosivo e irreverente sin fronteras (crédito cortesía Altafonte)

El Cuarteto de Nos, fundado en Uruguay en los años ochenta por los hermanos Roberto y Ricardo Musso, se caracteriza por sus letras irónicas y su fusión de rock, rap, funk y música electrónica. Alcanzó proyección continental con discos editados desde 2006 y mantiene presencia en festivales latinoamericanos.

40. Hombres G

Hombres G, rock clásico desde España para Latinoamérica

Originarios de Madrid, Hombres G inició su carrera en 1982 y se convirtió en un fenómeno del pop-rock en España y América Latina. Integrado por David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javi Molina, el grupo mantiene su formación original y continúa realizando giras internacionales.

39. Los Abuelos de la Nada

Los Abuelos de la Nada en su momento de gran popularidad en los 80

Los Abuelos de la Nada fue un grupo argentino creado en los años sesenta por Miguel Abuelo y relanzado en los ochenta con músicos como Andrés Calamaro, Cachorro López y Gustavo Bazterrica. Su repertorio abarca rock, pop y new wave y varias de sus canciones se convirtieron en clásicos del cancionero latinoamericano.

38. Plastilina Mosh

Plastilina Mosh, la banda de sonido en el México de fin de siglo (Foto: Archivo)

Desde Monterrey, México, Plastilina Mosh nació a finales de los años noventa y se destacó por su fusión de rock, electrónica, hip-hop y funk. El dúo formado por Jonás González y Alejandro Rosso logró reconocimiento internacional con álbumes como “Aquamosh” y canciones que se mantienen vigentes en la cultura pop.

37. Radio Futura

Santiago Auserón , líder de Radio Futura (EFE/Toni Galán/Archivo)

Radio Futura, originaria de Madrid, se formó a fines de los años setenta y fue pionera del post-punk y la experimentación en el rock español. El grupo, liderado por Santiago Auserón, innovó en el uso de ritmos y letras, y su obra sigue influyendo en la música iberoamericana.

36. Santa Sabina

Rita Guerrero, cantante de Santa Sabina (Foto: Cuartoscuro)

Desde Ciudad de México, Santa Sabina se consolidó como un referente del rock progresivo con una estética oscura y teatral. Liderada por Rita Guerrero, la banda abordó temas poéticos y sociales y fue una de las primeras agrupaciones mexicanas en grabar un MTV Unplugged.

35. Vilma Palma e Vampiros

Vilma Palma e Vampiros, o la máquina de hacer hits

Vilma Palma e Vampiros, formada en Rosario, Argentina, en los años noventa, adquirió popularidad con su mezcla de pop-rock y letras festivas. Mario “Pájaro” Gómez lidera un grupo que mantiene su convocatoria y presencia en la música latinoamericana.

34. Los Bunkers

Los Bunkers, referentes del rock chileno (Los Bunkers Oficial)

Los Bunkers surgieron en Concepción, Chile, en 1999 y luego se radicaron en México. La banda, que se inspira en el rock clásico y el pop de los años sesenta, lanzó siete discos de estudio y regresó a la actividad con presentaciones en festivales y nuevos lanzamientos.

33. Panteón Rococó

El tecladista Felipe Bustamante, a la izquierda, el percusionista Tanis, al centro, y el saxofonista Missael Oseguera de Panteón Rococó. Ciudad de México, septiembre de 2025 (Foto AP/Jon Orbach)

Formado en Ciudad de México, Panteón Rococó fusiona ska, rock y ritmos populares. El grupo, que debutó en 1997, alcanzó reconocimiento con canciones que abordan temas sociales y mantiene una intensa actividad en escenarios de América y Europa.

32. Porter

Con más de 20 años de trayectoria, Porter se consolida como referente del rock alternativo mexicano (Ocesa)

Porter se fundó en Guadalajara en 2004 y rápidamente se posicionó como una de las bandas más innovadoras del rock alternativo mexicano. Su discografía explora desde el dream pop hasta sonidos experimentales y referencias a la cultura prehispánica.

31. Rata Blanca

Adrián Barilari y Walter Giardino, voz y guitarra de Rata Blanca

Creada en Buenos Aires en 1986, Rata Blanca es una de las bandas de heavy metal más reconocidas de Hispanoamérica. Con el liderazgo del guitarrista Walter Giardino y Adrián Barilari como su vocalista más reconocido, el grupo suma diez discos de estudio y giras internacionales en un inconfundible estilo forjado entre riffs intensos y melodías elaboradas

30. No Te Va Gustar

No Te Va Gustar viene en mayo del 2026.

No Te Va Gustar se formó en Uruguay en 1994 como un trío y luego creció hasta convertirse en una de las bandas más representativas del rock rioplatense. Liderada por Emiliano Brancciari, fusiona reggae, ska, murga y rock con letras de contenido social. Su segundo álbum, Este Fuerte Viento Que Sopla, les permitió consolidar su popularidad en Sudamérica. El grupo ha colaborado con artistas como Julieta Venegas y Jorge Drexler, y sigue activo con una discografía que aborda temáticas contemporáneas, como en el álbum Luz.

29. Tijuana No!

Tijuana No!

Tijuana No! fue una banda mexicana de ska, rock y punk nacida a finales de los años ochenta en Tijuana, con Julieta Venegas, Ceci Bastida y Luis Güereña entre sus integrantes. Sus letras se destacan por la crítica social y la protesta política, abordando temas como la discriminación y la injusticia. Canciones como “Pobre de ti” y “Transgresores de la ley” los posicionaron como un influyente exponente del género, pese a su corta trayectoria.

28. Los Auténticos Decadentes

Los Auténticos Decadentes, el milagro argentino que copó las fiestas del mundo de habla hispana

Los Auténticos Decadentes se fundaron en Buenos Aires en 1986 y marcaron una era en el rock argentino al fusionar ska, pop, rock y cumbia. El grupo se caracteriza por su diversidad de estilos y letras festivas, con himnos como “Loco (Tu forma de ser)”, “La guitarra” y “Corazón”. Han realizado giras internacionales y mantienen un repertorio que sigue vigente en la cultura popular latinoamericana.

27. Kinky

Gil Cerezo es el líder de la banda creadora de temas como ¿A dónde van? y Ejercicio #16 (Foto: Archivo)

Kinky se formó en Monterrey, México, a fines de los años noventa. Su propuesta mezcla cumbia, música electrónica, pop y rock alternativo. Integrada por Gil Cerezo, Ulises Lozano, Carlos Chairez, Omar Góngora y César Pliego, la banda sobresale por la energía de sus conciertos y temas como “Soun Tha mi primer amor”. Su primer álbum, Atlas, fue reconocido tanto por la crítica como por el público.

26. La Ley

Beto Cuevas, histórico líder de La Ley, uno de los grupos más importantes de Chile

La Ley nació en Chile en 1987 y se convirtió en referente del rock alternativo y pop rock en la región. Con Beto Cuevas en la voz y tras varios cambios de formación, la banda alcanzó éxito internacional y ganó el primer Grammy para una agrupación chilena. Entre sus canciones más conocidas figuran “El duelo” y “Mentira”. Su discografía incluye álbumes como “Invisible” y un MTV Unplugged.

25. Los Saicos

Los Saicos, pioneros del proto-punk y una influencia en los orígenes del rock (Facebook / Los Saicos)

Los Saicos, formados en Lima en 1964, son considerados pioneros del punk rock a nivel mundial. Integrados por Erwin Flores, Rolando Carpio, César Castrillón y Francisco Guevara, el grupo se caracterizó por un sonido frenético y letras directas, como se puede escuchar en “Demolición”. Aunque su carrera fue breve, su influencia se mantiene en la historia del género.

24. Fobia

Fobia durante su presentación en el Vive Latino 2019, realizado en el Foro Sol (MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM)

Fobia surgió en Ciudad de México en 1987 y se consolidó como una de las bandas líderes del rock en español de los años noventa. Liderada por Leonardo de Lozanne, la agrupación apostó por un sonido pop alternativo, con letras sobre el amor y el desamor. “El microbito” es uno de sus clásicos más recordados. Su propuesta aportó frescura y versatilidad a la escena mexicana.

23. Los Rodríguez

Andrés Calamaro, Ariel Rot, Julián Infante y Germán Villela. Dos argentinos, dos españoles y una manera única de hacer rock

Los Rodríguez fue una banda hispano-argentina formada en Madrid en 1991 por Andrés Calamaro, Ariel Rot, Julián Infante y Germán Villela. Su fusión de rock con blues, flamenco y ritmos latinos marcó una época. El grupo se destacó por éxitos como “Sin documentos”, y tras su disolución en 1997, varios de sus miembros continuaron con carreras exitosas en solitario.

22. Almendra

Edelmiro Molinari, Rodolfo García, Emilio del Guercio y Luis Alberto Spinetta

Almendra, fundada en Buenos Aires en 1967, fue uno de los grupos fundacionales del rock argentino. Liderada por Luis Alberto Spinetta, junto a Emilio del Guercio, Edelmiro Molinari y Rodolfo García, la banda fusionó rock, folk y jazz, y se destacó por su lirismo y experimentación. “Muchacha (ojos de papel)” es una de sus canciones más emblemáticas. Su obra influyó en generaciones posteriores y el lema de su sorprendente ruptura -“Almendra no se separa, se multiplica”- se mantuvo a lo largo del tiempo.

21. El Gran Silencio

Tony Hernández de la banda mexicana El Gran Silencio durante su presentación en la 25ª edición del festival de música Vive Latino en la Ciudad de México, en marzo de 2025 (Foto AP/Aurea Del Rosario)

El Gran Silencio se formó en Monterrey y se caracteriza por su fusión de cumbia, vallenato, hip-hop, música norteña y rock alternativo. Su segundo álbum, “Libres y Locos”, les dio proyección internacional, mientras que “Chúntaros Radio Poder” consolidó su estilo híbrido y su presencia en festivales. El grupo sigue vigente con una propuesta ecléctica que conecta distintas tradiciones musicales.

20. Jarabe de Palo

Pau Donés, inolvidable cantante de Jarabe de Palo (@jarabeoficial)

Jarabe de Palo, liderada por Pau Donés y originaria de Barcelona, debutó en 1996 con el álbum “La Flaca”. La banda fusiona rock, pop, flamenco y ritmos latinos, y es reconocida por letras reflexivas y colaboraciones con artistas internacionales. La agrupación editó catorce discos de estudio y mantuvo actividad hasta el fallecimiento de Donés en 2020.

19. Mano Negra

Manu Chao, cantante de Mano Negra

Mano Negra, fundada en París y liderada por Manu Chao, irrumpió a fines de los ochenta con una mezcla de punk, ska, reggae y flamenco. La banda se caracterizó por su energía y su espíritu contestatario, convirtiéndose en un referente de la contracultura tanto en Europa como en América Latina. Tras su separación en 1995, Manu Chao inició una exitosa carrera solista.

18. Los Jaivas

Los Jaivas, uno de los grupos pioneros en fusionar rock y folklore Foto: Wikipedia

Los Jaivas se formaron en Viña del Mar, Chile, en 1963. El grupo fusiona instrumentos folclóricos andinos con rock progresivo y psicodélico. álbumes como “Alturas de Macchu Picchu”, inspirado en la obra de Pablo Neruda, reflejan su propuesta experimental y su aporte a la música latinoamericana. Son considerados un puente entre la tradición precolombina y el rock contemporáneo.

17. Alaska y Dinarama

Alaska y Dinarama en una captura del clip de "A quién le importa" (YouTube)

Alaska y Dinarama fue una banda clave de la movida madrileña, el movimiento contracultural español de los años ochenta. Liderada por Alaska, el grupo fusionó pop electrónico, punk y new wave, y dejó clásicos como “A quién le importa”. Su legado sigue presente en la cultura pop hispana, influenciando a nuevas generaciones.

16. La Unión

La Unión inició su camino en 1982 con una impronta techno pop (foto: Instagram/@launionmundotour)

La Unión, formada en Madrid en 1982, se destacó por su sonido pop-rock y new wave. Con Rafa Sánchez como vocalista, alcanzó fama internacional con la canción “Lobo Hombre en París”. Su repertorio incluye éxitos que combinan influencias tecno-pop, atmósferas urbanas y letras literarias. La banda se mantiene en actividad y en 2022 sufrió la pérdida del mítico guitarrista Mario Martínez.

15. Enanitos Verdes

Marciano Cantero de Enanitos Verdes durante una presentación en la 15a edición del Festival Vive Latino en la Ciudad de México en México el 30 de marzo de 2014(Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo)

Enanitos Verdes, originarios de Mendoza, Argentina, surgieron en 1979 y se convirtieron en referentes del rock latinoamericano. Liderados por el bajista y cantante Marciano Cantero, su repertorio incluye éxitos como “Lamento boliviano” y “La muralla verde”. El grupo fusiona rock melódico, pop y folclore, y mantiene actividad internacional pese a la muerte de Cantero, el 8 de septiembre de 2022 a los 62 años.

14. Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio

'Maldita Vecindad', en un concierto para la MTV en 1996. (Promociones sin fronteras)

Maldita Vecindad se formó en Ciudad de México y es pionera en fusionar rock con música afroantillana y punk. La banda, liderada por Roco Pachukote, rinde homenaje a la cultura urbana y al cine mexicano clásico. álbumes como “El Circo” y “Baile de Máscaras” contienen himnos como “Kumbala” y “Pachuco”.

13. Molotov

La banda de rock se formó en 1995. Foto: Facebook @Molotov Oficial

Molotov es una banda mexicana surgida en los años noventa, conocida por su estilo provocador y su crítica social y política. Inspirados en Beastie Boys y Rage Against The Machine, alcanzaron notoriedad con su álbum debut “¿Dónde jugarán las niñas?” y canciones como “Gimme Tha Power” y “Frijolero”. Su música es un símbolo de rebeldía y denuncia en México y el mundo.

12. El Tri

Alex Lora, mítico líder de El Tri (Facebook / El Tri Oficial)

El Tri, originalmente Three Souls in My Mind, es una de las bandas más longevas de México. Fundada en 1968 y liderada por Alex Lora, se convirtió en un emblema del rock nacional con letras de crítica social y espíritu contestatario. Su repertorio incluye clásicos como “Pobre soñador” y “Las piedras rodantes”, y la banda sigue vigente tras más de cinco décadas de carrera.

11. Héroes del Silencio

Los componentes del grupo musical "Héroes del Silencio": Enrique Bunbury, Joaquín Cardiel, Pedro Andréu, Juan Valdivia y Alan Boguslavsky en foto de 1995 (EFE/Oscar Moreno/Archivo)

Héroes del Silencio, formada en Zaragoza en 1984, es una de las bandas más influyentes del rock español. Integrada por Enrique Bunbury, Joaquín Cardiel, Juan Valdivia y Pedro Andreu -y la posterior incorporación de Alan Boguslavsky- conquistó escenarios internacionales con canciones como “Entre dos tierras” y “Maldito duende”. Su estilo fusiona rock gótico, hard rock y letras profundas, y su legado continúa presente en el panorama musical.

10. Aterciopelados

Con 35 años de carrera, la banda de Andrea Echeverri y Héctor Buitrago continúa siendo un referente del rock colombiano y latinoamericano.

Aterciopelados nació en Colombia a comienzos de los años noventa, con Andrea Echeverri y Héctor Buitrago al frente. El dúo se destacó por su capacidad para fusionar el rock alternativo con sonidos del folclore colombiano y abordar temáticas sociales como el feminismo, la ecología y la resiliencia. Su álbum debut, “Con el corazón en la mano”, marcó el inicio de una discografía influyente en la que sobresale “El Dorado”, obra que posicionó a la banda a nivel internacional. Canciones como “Bolero falaz” y “Florecita rockera” se convirtieron en referentes del rock latinoamericano. A lo largo de su carrera, Aterciopelados obtuvo varios Latin Grammy y colaboró con artistas de distintas latitudes. Su propuesta estética y su activismo cultural modificaron el panorama musical colombiano y latinoamericano.

9. Maná

El baterista Alex González y el cantante Fher Olvera, líderes de Maná (Foto Willy Sanjuan/Invision/AP, archivo)

Maná se formó en Guadalajara, México, en 1986, y desde entonces se consolidó como uno de los grupos más populares del pop rock en español. La banda, integrada por Fher Olvera, Alex González, Juan Calleros y Sergio Vallín, alcanzó proyección internacional con el disco “¿Dónde jugarán los niños?”, que estableció un récord de ventas en el mercado latinoamericano. Su repertorio cuenta con éxitos como “Rayando el sol”, “Oye mi amor” y “Corazón espinado”, este último junto a Carlos Santana. Maná ha sido reconocida por su defensa de causas sociales, incluyendo el activismo por los derechos de los migrantes. La banda suma nueve álbumes en el Billboard 200 y fue la primera agrupación de rock en español nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll.

8. Zoé

Zoé lleva más de tres décadas de carrera (Jesús Avilés/ Infobae México)

Zoé, originaria de la Ciudad de México, surgió en 1994 y se consolidó como un referente del rock alternativo y la experimentación sonora. Con León Larregui en la voz, Sergio Acosta en guitarra, ángel Mosqueda en bajo, Jesús Báez en teclados y Rodrigo Guardiola en batería, el grupo desarrolló un estilo que mezcla influencias del rock británico, la psicodelia y el pop latino. Discos como “Rocanlover”, producido por Phil Vinall, y “Reptilectric” impulsaron su proyección internacional. En 2018, el álbum “Aztlán” rindió homenaje a la mitología mexica, mientras que su más reciente trabajo, “Sonidos de Karmática Resonancia”, profundizó en el uso de texturas progresivas. Zoé ha obtenido el Grammy y varios Latin Grammy, y su música mantiene una amplia base de seguidores en América y España.

7. Caifanes

Caifanes es uno de las bandas más legendarias de la escena mexicana (Cortesía)

Caifanes surgió en Ciudad de México en 1987 y revolucionó la escena local al incorporar elementos del rock gótico, el new wave y sonidos tradicionales latinoamericanos. Fundada por Saúl Hernández, la banda lanzó su primer álbum homónimo en 1988, con temas como “La Negra Tomasa” y “Mátenme porque me muero”. Su discografía incluye “El diablito”, “El silencio” y “El nervio del volcán”, este último editado antes de su primera disolución en 1995. Caifanes fue la primera banda mexicana en grabar un MTV Unplugged. Tras una pausa, el grupo se reunió en 2011 y retomó su actividad en escenarios internacionales, aunque sin su guitarrista histórico Alejandro Marcovich. La influencia de Caifanes permanece en el sonido y la identidad del rock mexicano.

6. Babasónicos

Babasónicos durante el tour europeo 2025. Aquí, en Amsterdam (@bernardoruas)

Babasónicos se formó en Buenos Aires en 1991 y es considerada una de las bandas más innovadoras del rock argentino. Integrada por Adrián Dárgelos, Diego Tuñón, Mariano Roger, Diego Rodríguez, Gabriel Manelli y Diego Castellano, la agrupación se caracteriza por una constante experimentación sonora y lírica. El álbum “Jessico”, lanzado en 2001, marcó un antes y un después con canciones como “El Loco”, mientras que “Infame” y “Romantisísmico” profundizaron en la fusión de rock, electrónica y pop. Babasónicos ha mantenido una presencia activa en festivales internacionales y su repertorio se actualiza con nuevos lanzamientos y colaboraciones con artistas de diversos géneros.

5. Los Prisioneros

Jorge González, cantante y compositor de Los Prisioneros (lahora.cl/entretencion)

Los Prisioneros se fundó en San Miguel, Chile, en 1983, con Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia como integrantes originales. El grupo se destacó por su crítica social y política durante la dictadura chilena y por el uso del synth-pop y el new wave en canciones que se convirtieron en himnos generacionales. Temas como “El baile de los que sobran”, “Tren al sur” y “Estrechez de corazón” forman parte del repertorio clásico del rock en español. El álbum “Corazones”, producido por Gustavo Santaolalla, aportó una profundidad emocional inédita en la escena chilena. Los Prisioneros fueron pioneros en desafiar la censura y su legado se extiende a nuevas generaciones de músicos y oyentes en todo el continente.

4. Los Fabulosos Cadillacs

Los Fabulosos Cadillacs en una de sus tantas mutaciones: todo el mundo a mover los pies al ritmo del ska

Los Fabulosos Cadillacs, nacidos en Buenos Aires en 1984, fusionan rock, ska, reggae y punk, y se han consolidado como uno de los grupos más influyentes de Latinoamérica. Liderados por Vicentico y Flavio Cianciarulo, el grupo alcanzó éxito internacional con “Matador”, incluido en el álbum “Vasos Vacíos”. Su repertorio abarca clásicos como “Mal bicho”, “Siguiendo la luna” y “Carnaval toda la vida”. La banda recibió premios Grammy y Latin Grammy, y su presencia en escenarios multitudinarios quedó demostrada en el Zócalo de Ciudad de México en 2023, donde congregó a 300.000 personas. Los Fabulosos Cadillacs mantienen vigencia con nuevas producciones y giras internacionales, y su propuesta combina compromiso social, crítica política y una intensa energía escénica.

3. Sui Generis

Nito Mestre, Charly García y la adolescencia eterna: Sui Generis

Sui Generis se formó en Buenos Aires en 1969 y fue uno de los grupos fundacionales del rock argentino. Charly García y Nito Mestre lideraron una formación que fusionó folk, rock y música progresiva con letras introspectivas y de crítica social. Discos como Vida y Confesiones de invierno se convirtieron en un refugio emocional para la juventud argentina de los años setenta. El grupo dejó una huella permanente con canciones como “Canción para mi muerte” y “Rasguña las piedras”. Sui Generis plagó de melancolía y espíritu adolescente al rock nacional y su despedida multitudinaria en el Luna Park marcó un hito en la masividad del género. Medio siglo después, su obra sigue siendo reeditada y reinterpretada por músicos de distintas generaciones.

2. Café Tacvba

Cafe Tacvba marcó el pulso del rock latino con su álbum Re, de 1994

Café Tacvba, formada en Ciudad de México en 1989, es reconocida por su innovación y su capacidad para fusionar el folclore mexicano con el rock alternativo, el bolero y la música electrónica. Integrada por Rubén Albarrán, Joselo Rangel, Emmanuel del Real y Enrique Rangel, la banda revolucionó la escena con discos como “Re”, que amplió los límites del género con instrumentación tradicional y estructuras experimentales. Temas como “Eres”, “El baile y el salón” y su versión de “Déjate caer” consolidaron su popularidad en toda Iberoamérica. Café Tacvba ha ganado premios Grammy y Latin Grammy y es considerada una de las agrupaciones más influyentes del rock en español, participando activamente en proyectos de preservación cultural y colaborando con artistas internacionales.

1. Soda Stereo

Soda Stereo circa Canción Animal: el disco que terminó de consagrarlos a escala global

Soda Stereo se formó en Buenos Aires en 1982 y es uno de los grupos más emblemáticos del rock en español. Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti crearon un sonido que combinó el new wave, el post-punk y la experimentación electrónica, estableciendo una identidad propia que trascendió fronteras. El álbum Nada Personal incluyó canciones como “Cuando pase el temblor”, mientras que Doble Vida y Canción Animal aportaron clásicos como “En la ciudad de la furia” y “De música ligera”. La banda realizó giras multitudinarias por América Latina y fue pionera en la producción de videoclips y en la adopción de tecnologías en el estudio.

Tras su separación en 1997, el legado de Soda Stereo se mantuvo intacto y alimentó la carrera solista de Cerati. La gira Me verás volver ofreció una última serie de conciertos a sus fans, antes del accidente que terminó con la vida de su líder. La agrupación es considerada un fenómeno cultural que definió el rumbo del rock latinoamericano y su impacto persiste en la música contemporánea.