Sofía Niño de Rivera deja ‘Netas Divinas’ y revela la razón de su salida

La comediante será parte de este programa de Unicable Créditos: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

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Sofía Niño de Rivera anuncia su salida de Netas Divinas y explica que su decisión responde a los proyectos profesionales que tiene en puerta. La comediante descarta que exista un conflicto con sus compañeras y se despide entre mensajes de afecto para Daniela Magun, Galilea Montijo, Consuelo Duval y Natalia Téllez.

La conductora toma la palabra para anticiparse a las versiones que podrían circular tras su salida. Antes de explicar sus motivos, pide que su despedida no sea presentada como una pelea dentro del programa.

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“Me voy a adelantar al amarillismo de todos los periódicos y todas las notas de este país que van a tratar de hacer que esto sea un chisme y una cosa de pelea entre mujeres”, dice Sofía Niño de Rivera.

La integrante de Netas Divinas sostiene que no dará elementos para alimentar especulaciones. “No les voy a dar eso, no les voy a dar clickbait gratis”, agrega frente a sus compañeras.

Sofía Niño de Rivera dice que deja Netas Divinas

La también actriz señala que su agenda ya no le permite dividir su tiempo entre el programa, su familia, una gira y producciones de ficción. Explica que busca concentrarse en cada trabajo que acepta.

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Sofía Niño de Rivera y Consuelo Duval tuvieron opiniones encontradas sobre el Día de las Madres. (Captura de pantalla: YouTube)

“Yo tengo proyectos que ya no me van a permitir doblarme en mil pedazos para poder hacer todos los proyectos”, afirma Niño de Rivera.

La comediante menciona que entre sus planes están películas, series y otras actividades que requieren su atención. “A mí no me gusta hacer cosas a las que no le pongo cien por ciento mi energía”, señala.

Niño de Rivera añade que no sabe fingir entusiasmo cuando no puede involucrarse de lleno. La conductora dice que disfruta compartir el espacio con las demás integrantes, aunque reconoce que debe cerrar esta etapa.

“Si fuera por mí, yo me quedaría con ustedes”, expresa antes de continuar con su mensaje de despedida.

La comediante agradece a Miguel Ángel Fox por invitarla al programa

Sofía Niño de Rivera también agradece a Miguel Ángel Fox, productor de Netas Divinas, por haberla considerado para sumarse a la emisión. La conductora sostiene que recibió la propuesta como un reconocimiento a su trayectoria.

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“Gracias a Miguel Ángel Fox por hablarme y decirme: ‘¿Quieres estar aquí? Creemos que eres una gran suma a este programa’”, relata.

La comediante dice que para ella es un honor que alguien la invite a formar parte de un proyecto. “Gracias por confiar en mí y por verme aquí y por dejarme estar aquí”, añade.

La comediante será parte de este programa de Unicable Créditos: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Después dirige unas palabras a Consuelo Duval, a quien agradece por aceptarla dentro del grupo. Niño de Rivera sostiene que la relación entre ambas pudo tomar otro rumbo, aunque Duval decidió darle cariño.

“Consuelo, porque tú tenías de dos: odiarme o amarme, y decidiste amarme. Y es el honor más grande del mundo”, comenta.

Sofía Niño de Rivera dedica un mensaje a Daniela Magun y Galilea Montijo

La salida de Niño de Rivera abre paso a un intercambio emotivo con Daniela Magun. La comediante reconoce la forma en que su compañera se muestra ante el público y cuenta que aprendió de ella en el terreno profesional.

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“A ti, Daniela, porque tienes un corazón tan, tan gigante”, le dice. Después le asegura que no necesita buscar la perfección para los demás: “Tienes que ser perfecta para ti, para que seas tú feliz, nada más”.

Niño de Rivera también explica que Magun le ayudó a revisar los límites del humor. “Me enseñaste a que el humor no es en todos lados”, señala entre risas.

Para Galilea Montijo, la comediante reserva un mensaje sobre la convivencia que tuvieron fuera de cámaras. Niño de Rivera sostiene que el público no siempre conoce la versión personal de la conductora.

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(netas divinas)

“Qué desafortunado que el mundo nunca te va a conocer como te conocemos nosotras”, afirma. “No hay nadie que brille tanto, que diga tanto, que tenga tanto positivismo”.

La exintegrante de Netas Divinas le agradece a Montijo por compartir su energía y aclara que seguirán en contacto. “No es la última vez que te voy a ver”, le dice.

Niño de Rivera también envía un mensaje a Natalia Téllez, quien no está presente en ese momento. La conductora dice que encontró en ella a una persona inteligente, vulnerable y sin filtros.

“Gracias por aceptarme como soy a todas, porque nunca sentí que tenía que ser alguien más”, concluye Sofía Niño de Rivera. Tras sus palabras, Daniela Magun le responde: “No es más que un hasta luego”, mientras suena el tema de Netas Divinas.

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