México

El musical “La pequeña tienda de los horrores” basado en una popular película de terror de los 80’s, llega gratis a la CDMX

La trama sigue a Seymour Krelborn, empleado de una floristería que encuentra una planta extraña llamada Audrey II, descubre que se alimenta de sangre y enfrenta sus exigencias mientras el negocio prospera y crecen las consecuencias

Planta carnívora de gran tamaño con la boca abierta que rodea con sus tallos a una mujer rubia vestida de blanco
La puesta en escena corre a cargo de Arte Aladyen Compañía de Teatro y ofrecerá tres funciones a lo largo de septiembre. Se trata de una adaptación de uno de los títulos de culto más longevos del género musical (Pequeña TIenda de los Horrores Warner Bros.)
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Una planta carnívora, un florista tímido y una historia que lleva más de seis décadas mutando entre el cine y el teatro llegan este mes a la Ciudad de México. El Centro Cultural Futurama, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, presentará el musical La pequeña tienda de los horrores con entrada completamente gratuita.

La puesta en escena corre a cargo de Arte Aladyen Compañía de Teatro y ofrecerá tres funciones a lo largo de septiembre. Se trata de una adaptación de uno de los títulos de culto más longevos del género musical, con raíces que se remontan a una película de bajo presupuesto filmada en 1960 con la participación de Jack Nicolson y una adaptación de 1986 con el icónico Rick Moranis.

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Trailer pequeña tienda de los horrores (Warner Bros. 1986)

El origen: una película de serie B de 1960

Un hombre joven sonríe sentado en un sillón odontológico con un babero protector azul claro alrededor del cuello
Pese a su origen modesto, la película sentó las bases de una trama que giraría en torno a un dependiente de floristería y una planta con apetito por la sangre humana. (IMBD/Little Horror Shop 1960)

La historia detrás de La pequeña tienda de los horrores comenzó mucho antes de convertirse en musical. En 1960, el director Roger Corman filmó The Little Shop of Horrors, una comedia de terror de serie B producida con un presupuesto de apenas 30 mil dólares.

Pese a su origen modesto, la película sentó las bases de una trama que giraría en torno a un dependiente de floristería y una planta con apetito por la sangre humana. Ese argumento sería retomado dos décadas después para dar vida a una de las producciones más reconocidas del teatro musical estadounidense.

Del Off-Broadway a Broadway: el musical de Ashman y Menken

La tiendita de los horrores (1986)
Pese a su origen modesto, la película sentó las bases de una trama que giraría en torno a un dependiente de floristería y una planta con apetito por la sangre humana. (1986)

En 1982, el compositor Alan Menken y el letrista Howard Ashman transformaron la premisa de Corman en un musical rock. El proyecto nació dentro de la Workshop of the Players Art Foundation (WPA Theatre), una compañía Off-Off-Broadway que en ese momento dirigían el propio Ashman junto con R. Stuart White.

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El espectáculo saltó después al Orpheum Theatre, en el circuito Off-Broadway, donde permaneció en cartelera durante cinco años consecutivos. No fue hasta 2003 cuando la obra llegó al circuito comercial de Broadway.

La partitura de Menken combina rock and roll de los años 60, doo-wop y sonidos inspirados en los primeros éxitos de la Motown. Entre sus canciones más conocidas figuran Little Shop of Horrors, Skid Row (Downtown), Somewhere That’s Green y Suddenly, Seymour.

Desde su estreno, el musical se ha representado en numerosos países. En Francia, por ejemplo, la primera adaptación escénica llegó en 1986 al Théâtre Libertaire de Paris bajo dirección de Alain Marcels.

La adaptación cinematográfica de 1986

La tiendita de los horrores (1986)
La tiendita de los horrores (1986)

Cuatro años después de su debut teatral, el musical volvió al cine. La película Little Shop of Horrors se estrenó en 1986 bajo la dirección de Frank Oz, con Rick Moranis como Seymour, Ellen Greene como Audrey, Vincent Gardenia en el papel de Mushnik y Steve Martin como el dentista Orin Scrivello.

La voz de la planta Audrey II estuvo a cargo de Levi Stubbs. La cinta se rodó íntegramente en los estudios Pinewood, en Inglaterra, con un presupuesto de 30 millones de dólares, mil veces mayor al de la película original de Corman.

Al igual que su predecesora de 1960, la versión de 1986 no tuvo gran impacto comercial en su estreno, pero con el tiempo se convirtió en película de culto. La cinta recibió dos nominaciones a los premios Óscar.

De qué trata la historia

La tiendita de los horrores (1986) Dir. Frank Oz - captura del tráiler oficial
La tiendita de los horrores (1986) Dir. Frank Oz - captura del tráiler oficial

La trama sigue a Seymour Krelborn, un joven torpe y con escasas habilidades sociales que trabaja en la floristería del señor Mushnik. Su vida da un giro cuando encuentra una planta extraña, a la que bautiza Audrey II en honor a su compañera de trabajo, de quien está secretamente enamorado.

Seymour descubre que la planta se alimenta de sangre humana. A medida que crece, atrae clientes y convierte la decadente floristería en un negocio próspero, pero también exige cada vez más alimento, hasta que las pequeñas heridas del propio Seymour ya no bastan para saciarla.

El conflicto se agrava cuando Audrey II revela que puede hablar y presiona a Seymour para conseguir más sangre. La planta lo convence de deshacerse de Orin, el novio abusivo de Audrey, y a partir de ese momento la historia avanza hacia un desenlace marcado por la ambición, el miedo y las consecuencias de alimentar a una criatura que nunca deja de crecer.

Fechas, lugar y horario de las funciones

Cartel publicitario con la ilustración de una planta carnívora en una maceta, junto con fechas, horarios y créditos de una obra de teatro
La entrada es libre para las tres fechas. La actividad forma parte de la programación cultural gratuita que impulsa la alcaldía a través del centro cultural. (Centro Cultural Futurama)

La pequeña tienda de los horrores se presentará los días 12, 19 y 26 de septiembre, siempre a las 17:00 horas, en el Centro Cultural Futurama.

El recinto se encuentra en Otavalo #7, esquina con avenida Instituto Politécnico Nacional, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

La entrada es libre para las tres fechas. La actividad forma parte de la programación cultural gratuita que impulsa la alcaldía a través del centro cultural.

Quienes se pregunten cuándo y dónde ver el musical de forma gratuita en la capital tienen la respuesta en estas tres funciones de septiembre: el 12, el 19 y el 26, a las 17:00 horas, en el Centro Cultural Futurama de Lindavista, sin costo de acceso.

Ficha de la producción en Futurama

La versión que se presentará en Gustavo A. Madero está a cargo de Arte Aladyen Compañía de Teatro. La dirección escénica corresponde a Andrés Vizcaíno, mientras que la dirección coreográfica recae en Jair Téllez y la dirección vocal en Abdalah Najar.

El material de difusión de la obra invita al público con la frase: “¿Te atreves a descubrir qué hay detrás del telón?”, en referencia al misterio que rodea a la criatura protagonista del montaje.

El Centro Cultural Futurama y su programación

El Centro Cultural Futurama depende de la Dirección de Cultura y Deportes de la alcaldía Gustavo A. Madero. El recinto ofrece de forma regular talleres, conferencias, teatro, exposiciones de artes plásticas, presentaciones de libros, danza, música y festivales, según su ficha en el Sistema de Información Cultural.

La agenda reciente del espacio incluye actividades de distintos formatos. En agosto, el centro recibió la séptima edición de la Expo Caballero Oscuro, dedicada al universo de Batman y DC Comics, con exhibición de un Batimóvil a escala real y la participación de un actor de voz de las películas de Christopher Nolan, según reportó Batman llega a CDMX con exposición gratis: habrá música en vivo, actores de voz y Batimóvil.

Ese mismo mes, el recinto albergó un concierto doble con la cantante Odette Waller y la Banda Sinfónica de la Ciudad de México, además de un Tributo a Michael Jackson y el Bazar Grayskull, dedicado al universo de Masters of the Universe. También forma parte de su programación una muestra de cine documental y funciones de teatro playback, todas con entrada libre.

Cómo llegar al Centro Cultural Futurama

El recinto se ubica en Otavalo #7, esquina avenida Instituto Politécnico Nacional, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero.

Quienes utilicen transporte público pueden tomar la Línea 6 del Metro y descender en la estación Lindavista, o bien la Línea 6 del Metrobús hasta la estación Instituto Politécnico Nacional. En ambos casos, el recorrido a pie hasta el centro cultural toma aproximadamente 15 minutos, según informó Infobae.

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