Capturan a cinco mexicanos en Inglaterra en un narcolaboratorio de metanfeminas: son de Michoacán y Sinaloa

Narcolaboratorio donde fueron detenidos. Foto: National Crime Agency

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Cinco hombres de nacionalidad mexicana fueron detenidos en Inglaterra durante una operación en la que las autoridades de ese país localizaron un narcolaboratorio de metanferaminas.

La Agencia Nacional contra el Crimen informó que la operación ocurrió el pasado 13 de agosto -aunque lo informó hasta este miércoles-, en una zona agrícola remota cerca de Furnace End, en Warwickshire.

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Los cinco hombres fueron identificados como Alejandro Ambriz Dimas, de 45 años; Víctora Ramírez, de 47; Fausto Beltrán, de 33; Lioncio Moso Borja, de 37 y José Númez Angolo, de 44. Todos, excepto Ambriz Dimas son originarios de Culiacán, Sinaloa, mientras que él es de Michoacán.

Las autoridades señalan a los cinco mexicanos de presuntamente formar parte de un grupo delictivo que fabricaba metanfetamina en un laboratorio clandestino. Todos fueron imputados por conspiración para producir esta droga y comparecieron ante el Tribunal de Magistrados de Coventry, donde quedaron en prisión preventiva.

La Agencia informó que los detenidos deberán comparecer este jueves 10 de septiembre ante el Tribunal de Corona de Warwickshire.

Desmantelan narcolaboratorio del CJNG en España: localizaron 2 toneladas de metanfetamina y detuvieron a 13 personas

El video documenta una operación policial conjunta. Se aprecian vehículos de seguridad y agentes de la Policía Nacional y OFAST en una zona residencial. Las imágenes muestran la detención de un hombre por agentes tácticos. Se observa el hallazgo de grandes contenedores blancos y cubetas azules con líquidos en su interior. La intervención desarticuló una rama del Cártel Jalisco Nueva Generación dedicada al tráfico de metanfetamina, con arrestos y la incautación de material ilícito. Este es un reportaje de cobertura de evento. Video: Policía Nacional de España

Otra operación internacional ocurrió en el mes de julio, cuando la Policía Nacional de España desmanteló una red del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicada al tráfico de metanfetamina entre México y Europa, tras hallar un narcolaboratorio clandestino en la provincia de Lleida y detener a 13 personas.

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La operación, coordinada con la Oficina Antiestupefacientes de Francia (OFAST), le permitió a las autoridades incautar más de 2 toneladas de la droga, parte de ellas disueltas en aroma líquido de vainilla procedente de México.

El operativo se ejecutó el 10 de julio con siete cateos simultáneos en Barcelona, Lleida y Tarragona, aunque la Policía Nacional lo dio a conocer el 5 de agosto. Según las autoridades, se trata de uno de las mayores aseguramientos de metanfetamina disuelta en productos líquidos en España y en Europa.

La droga la ocultaban en líquido de vainilla

La investigación se originó a principios de junio a partir de una Orden Europea de Investigación emitida por autoridades judiciales francesas y coordinada en España por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional. Las autoridades francesas detectaron un contenedor marítimo con origen en México y destino en España que transportaba cerca de 12 mil 700 kilos de aroma artificial de vainilla en estado líquido.

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Imagen ilustrativa de un decomiso de metanfetamina realizado en México por la Marina. Crédito: Marina

Las pesquisas posteriores confirmaron que el cargamento ocultaba droga disuelta en ese producto. En total, la organización habría introducido más de 2.5 toneladas de metanfetamina camufladas en aproximadamente 12 toneladas de aroma líquido de vainilla.

Una vez en territorio español, la mercancía fue almacenada en una empresa logística de la provincia de Barcelona. Desde allí, parte del cargamento fue trasladado a una nave industrial de la misma provincia, que funcionó como punto intermedio de almacenamiento y transferencia antes de llegar a su destino final.

El punto de llegada fue una finca aislada en Lleida, acondicionada como laboratorio clandestino. Allí, los integrantes de la organización recuperaban la metanfetamina disuelta mediante procesos químicos de extracción, purificación y cristalización, con el objetivo de obtener el producto listo para su distribución.

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Trece mexicanos detenidos, presuntos integrantes de una red del CJNG

Foto: Captura de pantalla / Policía Nacional

Los investigadores identificaron funciones específicas dentro de la organización, que abarcaban desde la recepción del cargamento y la coordinación de los transportes hasta tareas de seguridad, contravigilancia y manipulación química de la sustancia.

Cuando se confirmó que el laboratorio había iniciado el proceso de recuperación de la droga, se ejecutó el operativo para capturar a los responsables y desmantelar la infraestructura logística de la red.

Los siete registros se distribuyeron entre Barcelona (cinco), Lleida (uno) y Tarragona (uno). En ellos se localizó el laboratorio clandestino en pleno funcionamiento y se incautaron 2 mil 400 kilos de metanfetamina, de los cuales mil 600 kilos permanecían ocultos en vainilla líquida.

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Además de la droga, la Policía Nacional aseguró 6 vehículos, casi 4 mil 500 euros en efectivo, instrumental químico e industrial, diversos productos y reactivos, y numerosos dispositivos electrónicos.

Foto: Captura de pantalla / Policía Nacional España

La red fue desmantelada con la detención de 13 personas: cinco en Lleida, cuatro en Barcelona y cuatro en Tarragona. Todos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de pertenecer al CJNG y por un delito contra la salud pública.

De acuerdo con la agencia EFE, siete de los 13 detenidos eran mexicanos: cinco proceden de la zona metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco, considerado el principal bastión y centro de operaciones del CJNG, mientras que los otros dos son originarios del estado de Sinaloa. El resto de los arrestados son de nacionalidad española y colombiana.

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