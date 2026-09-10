Chumel Torres y Azucena Uresti se declaran fans de Belinda: le recuerdan al conductor cómo se burlaba de ella

Chumel Torres es captado en un evento interior con un grupo de asistentes. Los participantes, ubicados en mesas decoradas, aplauden y sostienen teléfonos móviles, dirigiéndolos hacia un punto fuera de campo. Se observan gestos de atención y participación. Una mujer vestida de blanco se toma una selfie con otras personas. El registro visual corresponde a la cobertura de una presentación.

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Chumel Torres y Azucena Uresti aparecieron como fans de Belinda durante la comida anual de Los 300 Líderes Más Influyentes de México 2026, realizada en este septiembre.

Los comunicadores corearon canciones de la cantante a pocos metros del escenario, según imágenes difundidas por Revista Líderes Mexicanos. El video se ha vuelto viral porque usuarios contrastan la reacción del presentador de El Puslo de la República con comentarios que publicó en el pasado sobre la intérprete y la polémica con Christian Nodal.

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Belinda acudió a la reunión organizada por Líderes Mexicanos como parte de la lista oficial de personas homenajeadas y como acto musical central de la jornada. La cantante interpretó “L.O.V.E.”, “Luz sin gravedad” y “Él me mintió” ante asistentes del ámbito político, empresarial, cultural, deportivo y de medios.

Las imágenes muestraron a Chumel Torres cantando y siguiendo la presentación desde una mesa cercana al escenario. A su lado está Azucena Uresti, quien también participaba en el momento junto con otras personas invitadas a la comida anual.

La escena circula en redes sociales durante septiembre de 2026. Usuarios comparten fragmentos del video y señalan que el conductor de El Pulso de la República deja ver su conocimiento de varias canciones de Belinda.

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Belinda canta “Luz sin gravedad” ante Los 300 Líderes Más Influyentes de México

Chumel Torres y Azucena Uresti se declaran fans de Belinda: le recuerdan al conductor cómo se burlaba de ella (RS)

La participación de Belinda concentra parte de la atención de la reunión. Además de ser reconocida en la selección de Los 300 Líderes Más Influyentes de México 2026, la artista toma el escenario para interpretar temas que recorren distintas etapas de su carrera.

“Luz sin gravedad”, uno de sus sencillos más conocidos, figura entre las canciones que cantan los asistentes. También suenan “L.O.V.E.” y “Él me mintió”, tema que Belinda incorporó a su repertorio en años recientes.

La reunión de Líderes Mexicanos reúne cada año a figuras de sectores con presencia pública en el país. La lista incluye a representantes de empresas, gobiernos, universidades, medios de comunicación, cultura y deporte.

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En ese entorno, el video de Torres y Uresti rompe con la formalidad de la comida. Los dos aparecen relajados, cantan y siguen el ritmo de la presentación mientras otros invitados observan el show.

Las publicaciones de Revista Líderes Mexicanos convierten el momento en uno de los contenidos más compartidos del evento. La atención se desplaza de la ceremonia de reconocimiento a la reacción de los comunicadores frente a la cantante.

Chumel Torres recibe mensajes por sus publicaciones sobre Christian Nodal y Belinda

La viralización del video revive comentarios que Chumel Torres emitió cuando Christian Nodal y Belinda enfrentaban una polémica pública tras el fin de su compromiso. Usuarios recuerdan que el presentador se sumó entonces a las conversaciones sobre las versiones que rodeaban a la expareja.

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El episodio tomó fuerza después de que Nodal difundiera en X, antes Twitter, una presunta conversación privada con Belinda. El cantante sostuvo que durante su relación existieron conflictos relacionados con dinero y pidió que lo dejaran “sanar”.

El conductor de "El Pulso de la República" se burló de la polémica entre los cantantes (Foto: Twitter / @ChumelTorres)

En una de sus publicaciones, el intérprete escribió: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada”. El mensaje estaba dirigido a la madre de Belinda, quien previamente había compartido una indirecta en redes sociales.

Nodal también afirmó: “Cuando me cansé de dar se acabó todo”. La publicación provocó críticas, mensajes de apoyo y una discusión sobre la exposición de asuntos privados vinculados con la relación.

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Torres, conocido por sus comentarios sobre la política mexicana y temas de entretenimiento, publicó entonces mensajes que fueron interpretados como burlas hacia Belinda. El contenido vuelve a circular ahora que el conductor aparece cantando sus temas durante la comida de Líderes Mexicanos.

Los usuarios no recuperan un solo mensaje, sino el contraste entre aquella postura y las imágenes actuales. Algunos califican la escena como una muestra de que Torres conoce la discografía de Belinda; otros le reprochan haber participado antes en las burlas alrededor de su ruptura con Nodal.

Azucena Uresti acompaña a Chumel Torres durante la presentación

Azucena Uresti aparece junto a Torres en el video difundido desde el evento. La periodista participa en el ambiente de la presentación sin intervenir en la discusión digital que se forma después por los antecedentes del conductor.

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La presencia de Uresti genera comentarios separados entre usuarios que reconocen a ambos comunicadores. El video muestra que siguen el repertorio de Belinda mientras la cantante continúa con su presentación.

La reacción en redes se centra en Torres debido a su historial de publicaciones sobre figuras del espectáculo. En particular, los internautas recuperan el caso de Christian Nodal y Belinda, que generó una amplia conversación cuando el cantante difundió mensajes de su relación.

El fragmento de la comida anual no incluye una declaración de Torres ni de Uresti sobre Belinda o las reacciones en redes. Las imágenes sólo muestran a ambos asistentes durante el show de la cantante en Los 300 Líderes Más Influyentes de México 2026.

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