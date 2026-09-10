México

Claudia Sheinbaum responde a Marco Rubio: “No se debe usar a México” en campaña electoral de EEUU

La advertencia de Washington de que deberá enfrentar la amenaza de “una forma u otra” choca con el llamado a no usar el tema en política interna y anticipa fricciones

En su conferencia matutina de este jueves, la mandataria pide que el proceso rumbo a los comicios de noviembre no use al país, tras los dichos del secretario de Estado estadounidense durante una gira sudamericana
En su conferencia matutina de este jueves, la mandataria pide que el proceso rumbo a los comicios de noviembre no use al país, tras los dichos del secretario de Estado estadounidense durante una gira sudamericana
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La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este jueves, durante su conferencia matutina, a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien un día antes afirmó que la lucha de México contra los cárteles de la droga “no es ni de lejos suficiente”. La mandataria consideró que estos señalamientos forman parte de la campaña electoral en Estados Unidos, rumbo a los comicios de noviembre, y pidió que no se utilice a México como parte de ese proceso.

¿Qué dijo Marco Rubio sobre México?

Durante una gira por Ecuador, Colombia y Perú, Rubio afirmó que, si bien reconoce que el gobierno mexicano ha incrementado sus acciones contra el crimen organizado, estas “no son ni de lejos suficientes”. El funcionario estadounidense también señaló que existen “vastos territorios” en México que, a su consideración, no están bajo el control del Estado, sino de organizaciones que calificó como “narcoterroristas”. Rubio adelantó que, eventualmente, su país tendrá que enfrentar esa amenaza “de una forma u otra”, aunque insistió en que la intención de Washington es actuar en coordinación con las autoridades mexicanas.

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*Información en desarrollo

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