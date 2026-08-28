México

Claudia Sheinbaum sostiene que México “va mejor” en su segundo año de gobierno, pese a dificultades e impacto económico por EEUU

La presidenta dijo sentirse optimista entorno a la economía, la mejora de la calidad de vida y la reducción de la violencia

Sheinbaum afirmó que México va bien. | Presidencia
Sheinbaum afirmó que México va bien. | Presidencia
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La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México “va mejor” en su segundo año de gobierno, pese a las dificultades a las que se ha enfrentado, entre las cuales destaca la política comercial de Estados Unidos.

Al ser cuestionada en su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’ sobre el balance de su gestión, Sheinbaum aseveró en que se siente optimista, principalmente sobre la economía, el combate a la violencia y el bienestar social, a cuatro días de que presente su Segundo Informe de Gobierno.

La presidenta atribuyó los resultados entorno a la generación de empleo a la política nacional de fortalecimiento del mercado interno y a la respuesta frente a los nuevos retos comerciales.

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“México va mejor, México va bien. Vamos muy bien con las dificultades que puede enfrentar cualquier país, pero vamos bien. Vamos bien.

“Yo estoy muy optimista, muy, muy optimista de la economía, de la mejora de la calidad de vida de las y los mexicanos, de la reducción de la violencia y del bienestar, que finalmente para eso estamos aquí, para generar bienestar al pueblo de México.”, puntualizó.

En respuesta a los desafíos económicos, Sheinbaum defendió el llamado Plan México como el eje de su política y explicó que, ante los cambios en el comercio internacional, su gobierno apuesta por incrementar la inversión pública, combinando recursos mixtos y públicos directos.

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Además, destacó la facilitación de inversiones privadas mediante incentivos y la creación de polos de bienestar e insistió en que el segundo semestre de 2026 será mejor que el primero, gracias al desarrollo de numerosas obras públicas en todo el país.

La mandataria abordó el impacto de la nueva política comercial estadounidense, señalando que el mundo entero ha sufrido consecuencias por los cambios promovidos por Estados Unidos, pero subrayó que México ha sido particularmente afectado por los aranceles a la exportación de vehículos.

Antes, explicó, los vehículos representaban el principal activo de exportación mexicano.

“Ahora, con el arancel que puso Estados Unidos, ha disminuido la exportación de vehículos. Entonces eso tiene su impacto”, afirmó.

Sheinbaum remarcó que la mayoría de las empresas automotrices en México son estadounidenses, japonesas, coreanas o alemanas, lo que obliga a una coordinación estrecha entre ambos países.

Por eso, sostuvo, el gobierno impulsa la negociación de un acuerdo con Estados Unidos para garantizar la producción nacional tanto para el mercado interno como para la exportación.

El segundo informe de gobierno y la gira nacional

La presidenta presentará su Segundo Informe de Gobierno el martes 1 de septiembre, por lo que incluso, ayer indicó que dedicará el fin de semana a ultimar detalles del documento que resumirá los avances y retos de su administración.

Adicionalmente, la mandataria realizará una gira nacional para presentar el informe directamente en distintos estados del país.

De acuerdo con la información, visitará varias entidades para dialogar con la ciudadanía y explicar los logros de los últimos doce meses.

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