Tormenta tropical Norbert se origina en el Océano Pacífico: autoridades informan su trayectoria y si afectará en México

El centro del ciclón se localizaba en la latitud norte 16.4 y longitud oeste 117.9, aproximadamente a mil 105 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La depresión tropical Catorce-E se intensificó durante la madrugada de este jueves y dio origen a la tormenta tropical Norbert en el océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El nuevo ciclón se desplaza hacia el oeste, alejándose progresivamente de la península de Baja California. Aunque el pronóstico contempla que continúe fortaleciéndose y llegue a convertirse en huracán, su centro permanecerá a más de 2 mil kilómetros de las costas nacionales.

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Debido a su distancia y trayectoria, Norbert no representa peligro para México, de acuerdo con el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

🌀 Se ha formado la #TormentaTropical #Norbert a partir de la #DepresiónTropical Catorce-E. Mantiene su desplazamiento hacia el oeste, alejándose de costas nacionales. No genera efectos en #México.



🤓 Más información de este sistema en: https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/Ype3tWGdyj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 10, 2026

A las 03:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del ciclón se localizaba en la latitud norte 16.4 y longitud oeste 117.9, aproximadamente a mil 105 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Las condiciones de Norbert eran las siguientes:

Vientos máximos sostenidos: 65 kilómetros por hora.

Rachas: 85 kilómetros por hora.

Presión mínima central: mil 4 hectopascales.

Desplazamiento: hacia el oeste a 20 kilómetros por hora.

Dirección general prevista: oeste-noroeste.

El reporte muestra que el sistema ganó organización entre la tarde del miércoles 9 y la madrugada del jueves 10 de septiembre. A las 15:00 horas del miércoles era una depresión tropical con vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora.

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Doce horas después, la velocidad sostenida aumentó a 65 kilómetros por hora, suficiente para que el fenómeno fuera clasificado como tormenta tropical y recibiera el nombre de Norbert.

¿La tormenta tropical Norbert afectará a México?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que Norbert no representa peligro para México debido a su distancia y trayectoria.

El sistema se encuentra lejos de Baja California Sur y su movimiento hacia el oeste ocasionará que se aleje gradualmente del territorio nacional durante los próximos días.

Especialistas analizan la trayectoria de la tormenta tropical Norbert en las pantallas de un centro de monitoreo meteorológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La trayectoria pronosticada no contempla que el centro del ciclón se aproxime o ingrese a las costas mexicanas. Tampoco se emitieron zonas de prevención o vigilancia para la península de Baja California.

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El aviso del SMN no atribuye lluvias, viento u oleaje en el territorio nacional a Norbert. Las condiciones meteorológicas que puedan registrarse en el país durante esta jornada deberán consultarse en el pronóstico general y los avisos regionales correspondientes.

Aunque el ciclón no represente una amenaza directa, las autoridades mantendrán vigilancia sobre su evolución hasta que pierda fuerza o se desplace fuera del área de seguimiento meteorológico.

Los pronósticos de trayectoria e intensidad pueden experimentar modificaciones, por lo que habitantes y embarcaciones deben consultar las actualizaciones oficiales de la Conagua y evitar basarse en publicaciones no verificadas.

¿Norbert se convertiría en huracán?

El pronóstico del SMN contempla que Norbert permanezca como tormenta tropical durante los próximos tres días y aumente gradualmente la velocidad de sus vientos.

Un informe del Servicio Meteorológico Nacional proyecta que la tormenta tropical Norbert se intensificará a huracán mientras se aleja de las costas de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su trayectoria prevista es la siguiente:

Jueves 10 de septiembre, 12:00 horas: se localizaría a mil 205 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas de 95.

Viernes 11 de septiembre, 00:00 horas: estaría a mil 390 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, con la misma intensidad.

Viernes 11, 12:00 horas: se ubicaría a mil 580 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, con vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas de 100.

Sábado 12, 00:00 horas: su centro se encontraría a mil 720 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, con vientos de 95 kilómetros por hora y rachas de 110.

Sábado 12, 12:00 horas: avanzaría hasta situarse a mil 840 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, con vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora y rachas de 120.

Domingo 13, 00:00 horas: continuaría como tormenta tropical a mil 925 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia. Sus vientos alcanzarían 110 kilómetros por hora y sus rachas, 140.

Lunes 14, 00:00 horas: podría evolucionar a huracán categoría 1 , aproximadamente a 2 mil 150 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150.

Martes 15, 00:00 horas: permanecería como huracán categoría 1, a 2 mil 525 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia. Sus vientos podrían aumentar a 130 kilómetros por hora, con rachas de 160.

El escenario indica que la intensificación ocurriría mientras el ciclón se aleja de México. Por esa razón, un aumento de categoría no implicaría necesariamente un mayor riesgo para las costas nacionales.

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Ondas tropicales 37 y 38 provocarán lluvias en gran parte de México

Además de Norbert, las ondas tropicales número 37 y 38 se desplazarán este jueves sobre el occidente y el sureste de México, respectivamente.

Ambos sistemas interactuarán con el monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera, lo que favorecerá lluvias de diferente intensidad en gran parte del territorio nacional.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las precipitaciones se distribuirán de la siguiente manera:

Lluvias intensas de 75 a 150 milímetros: centro y este de Sonora; oeste y suroeste de Chihuahua, así como norte, centro y sur de Sinaloa.

Lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros: sur de Baja California Sur, oeste de Durango, además del norte y este de Jalisco.

Lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros: oeste y sur de Zacatecas; centro y sur de Nuevo León; Aguascalientes; este y sureste de Guanajuato; norte y este de Nayarit; Colima; oeste y centro de Michoacán; sur de Querétaro; sureste de Guerrero; oeste de Oaxaca; norte y este de Chiapas; oeste de Tabasco; suroeste, centro y norte de Campeche; oeste, centro y sur de Yucatán, así como centro y sur de Quintana Roo.

Intervalos de chubascos de cinco a 25 milímetros: Baja California, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Veracruz.

La población deberá mantenerse atenta a los avisos de la Conagua, el SMN y las autoridades de Protección Civil, además de evitar el cruce de calles inundadas, ríos, arroyos y vados.