México

Rocío Nahle se reencuentra con Cuitláhuac García en funeral de Zenyazen Escobar: la bancada de Morena llega al velorio en Veracruz

El diputado de Morena fue hallado sin vida en la carretera federal Veracruz-Xalapa

Rocío Nahle se reencuentra con Cuitláhuac García en funeral de Zenyazen Escobar: la bancada de Morena llega al velorio en Veracruz. (Foto: Cuartoscuro)
Rocío Nahle se reencuentra con Cuitláhuac García en funeral de Zenyazen Escobar: la bancada de Morena llega al velorio en Veracruz. (Foto: Cuartoscuro)
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La muerte del diputado federal Zenyazen Roberto Escobar García ha conmocionado al interior de Morena. Un día después de su muerte, familiares, amigos y los político morenistas, se reunieron para darle el último adiós en Xalapa, Veracruz.

Uno de los encuentros que acaparó los reflectores fue el de la gobernadora Rocío Nahle, y su antecesor, Cuitláhuac García, quienes visiblemente conmovidos acudieron al recinto donde se lleva a cabo el velorio del legislador veracruzano, la primera vez que coinciden desde diciembre de 2024.

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Nahle se pronuncia sobre muerte del diputado federal

A las afueras de la funeraria “Bosques del recuerdo”, donde es velado el diputado Zenyazen Escobar, la mandataria veracruzana fue increpada por medios de comunicación, con quienes lamentó la muerte de su compañero de partido.

Nahle se dijo respetuosa de la investigaciones, las cuales son llevadas a cabo por la Fiscalía General de la República (FGR) y las autoridades locales, “ya ellos van a dar el reporte, pero en este momento la verdad es muy lamentable para la familia, sobre todo”.

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