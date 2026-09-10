México

A casi una semana de la muerte del diputado Zenyazen Escobar, Sheinbaum envía pésame a su familia, pide esperar informe de la FGR

La Cámara de Diputados realizó un homenaje a la memoria del legislador morenista hallado sin vida el pasado viernes 4 de septiembre

Retrato a color de Claudia Sheinbaum en un pódium oficial y retrato en blanco y negro de un hombre con barba mirando hacia arriba.
Claudia Sheinbaum envía pésame a familia del diputado de Morena Zenyazen Escobar, hallado sin vida el pasado viernes 4 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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A seis días de que el cuerpo del diputado de Morena, Zenyazen Escobar, fuera hallado sin vida en una localidad de Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum envió el pésame a su familia y aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) será la encargada de informar sobre los avances de la investigación sobre su muerte.

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves 10 de septiembre, la mandataria fue cuestionada —por primera vez desde que ocurrieron los hechos— sobre los avances en la investigación de la muerte del diputado morenista, a quien ayer la Cámara de Diputados dedicó un homenaje.

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Sheinbaum envía pésame por muerte de diputado morenista

El cuerpo del diputado fue hallado dentro de su auto estacionado sobre la carretera Xalapa-Veracruz, presentaba un disparo en la cabeza, sin embargo, las primeras indagaciones no aseguraban un ataque directo.

Zenyazen Escobar: qué se sabe de la muerte del legislador de Morena. FOTO: YERANIA ROLÓN/CUARTOSCURO.COM
Zenyazen Escobar: qué se sabe de la muerte del legislador de Morena. FOTO: YERANIA ROLÓN/CUARTOSCURO.COM

El gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle, pidió esperar al peritaje que quedaría a cargo de la FGR —no de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz— para determinar si sí fue un ataque o se trató de otras circunstancias.

Hasta el momento, todavía no se hace pública la indagatoria. En ese contexto se le preguntó a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, sobre si tenía conocimiento de algunos avances en el caso.

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“Lo tiene que informar la Fiscalía, ya tienen algunos resultados y lo va a informar”, adelantó la mandataria desde Palacio Nacional.

Luego, como si casi lo olvidara, compartió el pésame a la familia del morenista. “Por cierto, nuestro pésame a la familia y a todos los amigos, compañeros”, comentó la jefa del Ejecutivo sobre el diputado veracruzano, integrante de la bancada del partido del que ella pertenece.

Diputados organizan homenaje a Zenyazen Escobar

La Cámara de Diputados rindió un homenaje al legislador de Morena Zenyazen Escobar, quien fue localizado sin vida el 4 de septiembre dentro de un vehículo en la comunidad de La Gloria, en Puente Nacional, Veracruz. Familiares, amigos y legisladores acudieron a la sesión en San Lázaro la tarde del 9 de septiembre.

X: @Dolores_PL
X: @Dolores_PL

Durante el acto se proyectó un video sobre la trayectoria política de Escobar García. Diputados de Morena, Movimiento Ciudadano, PAN y PRI lo recordaron como maestro, luchador social y dirigente que participó en la organización del movimiento político en Veracruz.

El diputado de Movimiento Ciudadano Sergio Gil Ruillán relacionó el caso con las muertes violentas de otros integrantes del Poder Legislativo durante la actual Legislatura. Mencionó a Héctor Melesio Cuén y al diputado veracruzano Benito Aguas, y pidió una respuesta ante los hechos.

Por su parte, la diputada priista Lorena Piñón Rivera solicitó no difundir versiones antes de que concluyan las investigaciones. También pidió a la FGR esclarecer el caso y ejercer acción penal contra las personas responsables si las indagatorias confirman que se trató de un homicidio.

Las autoridades reportaron que Escobar García presentaba una lesión por arma de fuego en la cabeza, sin embargo, el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, señaló que no detectaron daños en el automóvil que indicaran un ataque desde el exterior.

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