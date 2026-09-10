Menopausia no solo son bochornos: estos cambios en el metabolismo deben vigilar las mujeres

La menopausia ocasiona cambios en la salud de las mujeres que deben ser atendidos por un especialista (Freepik)

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Durante años, la conversación sobre la menopausia se concentró principalmente en síntomas como los bochornos, las alteraciones del sueño y los cambios emocionales. Sin embargo, esta etapa también puede estar acompañada de modificaciones en la composición corporal y algunos parámetros metabólicos, por lo que representa una oportunidad para revisar y prevenir factores de riesgo cardiometabólico.

En el marco de la séptima edición del Foro Internacional “Ser Mujer”, que se realizará este 10 de septiembre en Puebla, especialistas destacarán la importancia de que las mujeres mantengan un seguimiento de su salud durante la transición menopáusica.

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El endocrinólogo Ernesto García Rubí, experto en diabetes y obesidad, señaló que esta etapa puede ser un momento adecuado para revisar el funcionamiento del metabolismo y detectar cambios que no deberían atribuirse automáticamente al envejecimiento.

“La menopausia es un momento de la vida en el que vale la pena hacer una pausa y revisar cómo está funcionando nuestro metabolismo. No debemos asumir que aumentar de cintura, perder músculo o alterar la glucosa es simplemente parte de la edad”, explicó.

Menopausia puede modificar la composición corporal

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Después de la menopausia, la disminución de estrógenos puede favorecer una redistribución de la grasa corporal, con mayor acumulación en la zona abdominal. Al mismo tiempo, los cambios hormonales pueden relacionarse con una reducción de la fuerza y la masa muscular, lo que puede modificar la proporción de grasa respecto al músculo.

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Estos cambios pueden favorecer una mayor resistencia a la insulina, condición en la que el organismo necesita producir más insulina para mantener los niveles de glucosa bajo control.

Cuando existen otros factores de riesgo, estas modificaciones pueden contribuir a aumentar la posibilidad de desarrollar diabetes tipo 2. Sin embargo, los especialistas subrayan que ni la obesidad ni la diabetes son consecuencias inevitables de la menopausia.

Por ello, la evaluación debe considerar las características y antecedentes de cada mujer, así como su peso, composición corporal, alimentación, actividad física, presión arterial, glucosa y niveles de lípidos.

¿Qué pueden hacer las mujeres para cuidar su salud?

Mujeres de mediana edad combinan las consultas médicas con el ejercicio al aire libre para cuidar su salud cardiovascular durante la menopausia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención puede comenzar con medidas cotidianas. Mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física de manera regular —incluido el entrenamiento de fuerza— y procurar un descanso adecuado son algunos de los pilares para cuidar la salud metabólica.

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También es recomendable mantener revisiones médicas periódicas para identificar oportunamente modificaciones en el peso, la cintura, la glucosa, la presión arterial y el perfil de lípidos.

De acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), para 2050 alrededor de 33.5 millones de mujeres atravesarán por la menopausia, lo que vuelve relevante fortalecer la prevención y la atención de las condiciones asociadas con esta etapa.

Medicamentos GLP-1 no son tratamientos para la menopausia

Una inyección de GLP-1, huevos y una mancuerna simbolizan el enfoque integral para el manejo de la salud metabólica, combinando medicación con dieta y ejercicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En mujeres que además presentan obesidad o diabetes tipo 2, existen diferentes alternativas terapéuticas que pueden ser consideradas por los especialistas.

Entre ellas se encuentran algunos medicamentos basados en GLP-1, los cuales cuentan con indicaciones aprobadas para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y/o la obesidad, dependiendo del medicamento y de la indicación autorizada.

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Es importante aclarar que estos fármacos no son tratamientos para la menopausia. Su utilización puede formar parte del manejo de determinadas condiciones metabólicas cuando existe una indicación médica.

“Hoy contamos con más herramientas para tratar la obesidad y la diabetes, pero eso no significa que exista una solución universal. Los medicamentos deben formar parte de una estrategia integral y utilizarse cuando realmente están indicados”, sostuvo García Rubí.

Educación sobre insulina también es clave

las mujeres que viven con diabetes y utilizan insulina, la educación sobre la aplicación correcta del medicamento constituye otro elemento importante del tratamiento REUTERS/Jose Luis Gonzale

En las mujeres que viven con diabetes y utilizan insulina, la educación sobre la aplicación correcta del medicamento constituye otro elemento importante del tratamiento.

La selección y rotación de los sitios de inyección, el uso adecuado del dispositivo y evitar zonas con alteraciones del tejido son aspectos que deben formar parte de la educación terapéutica, ya que una técnica incorrecta puede afectar la absorción de la insulina y dificultar el control de la glucosa.

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“La educación en diabetes no debería terminar cuando el paciente sale del consultorio con una receta. Enseñar cómo, dónde y cuándo aplicar la insulina es parte de la prescripción”, enfatizó el especialista.

En este contexto, embecta™, compañía especializada en dispositivos para la administración de insulina, apoya iniciativas de educación en diabetes enfocadas en promover el uso adecuado de las terapias inyectables y una mayor participación de las personas en el cuidado de su salud.

La recomendación de los especialistas es abordar la menopausia desde una perspectiva integral, en la que el bienestar hormonal sea solo una parte de una evaluación que también considere la salud metabólica y cardiovascular.

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