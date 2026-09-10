Gobierno de David Monreal habría elaborado lista con datos personales de periodistas y activistas críticos en Zacatecas

Gobierno de David Monreal en Zacatecas habría creado lista de periodistas y activistas críticos de su administración. (FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM)

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El gobierno de David Monreal habría elaborado, presuntamente a través de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, un registro con datos personales de periodistas y activistas considerados críticos de su administración.

El documento, difundido este 9 de septiembre en redes sociales, incluye domicilios, placas de vehículos, fotografías de casas y referencias a padecimientos de salud mental de las personas señaladas.

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El periodista Ignacio Gómez Villaseñor reveló el hallazgo a través de su cuenta de X, luego de que el material circulara entre comunicadores y activistas de Zacatecas.

¿Qué se sabe de las listas negras?

Listas negras de periodistas y activistas en Zacatecas. (X/@ivillasenor)

Según las denuncias en redes sociales, el expediente concentra fichas individuales con fotografías, descripciones de perfil y una columna de “acuerdos” donde se detallan presuntos esquemas de negociación para silenciar a los registrados, entre ellos supuestos apoyos económicos, comida para perros y ofertas de empleo para familiares dentro del propio gobierno estatal.

Las imágenes muestran dos formatos distintos elaborados con el logo institucional de la corporación policial estatal. El primero, titulado “Activistas y periodistas”, contiene fotografías de rostros, domicilios y vehículos, junto con descripciones como “periodista crítico, cuadro depresivo, bipolar”, en referencia a un presunto diagnóstico de salud mental de una de las personas fichadas.

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El segundo documento, con el folio SSP/08092026 y el encabezado “Posibles conflictos sociales y políticos”, clasifica a las personas por tipo de activismo. Una de las fichas describe a una integrante de colectivos de búsqueda como “rescatista de perros, muy crítica al gobernador” y añade la instrucción “ataques paranoicos - cuidar”.

Listas negras de periodistas y activistas en Zacatecas. (X/@ivillasenor)

Otra columna, bajo el rubro de “acuerdos”, detalla que a una persona “se le ayudó con apoyo económico para su movimiento” y que “actualmente colabora con gobierno en la disolución de los conflictos con los colectivos de búsqueda”.

En otro registro se documenta la entrega de “comida de perros a través de RRM” y, en un tercer caso, un empleo para la hija de una activista dentro de la Comisión Local de Búsqueda a cambio de que “ayudara con las movilizaciones de los colectivos”. Un último renglón señala, sobre otra persona: “sin acuerdo, el G. no busca arreglo”.

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La lista fue descubierta durante el quinto informe de gobierno de Monreal, de acuerdo con información publicada por TV Azteca, cuando personal de seguridad utilizó el documento para impedir el ingreso al evento de las personas consideradas críticas.

Periodistas señaladas denuncian exposición de datos y amenazas

La periodista Verónica Trujillo, con base en Zacatecas, confirmó a La Saga con Adela Micha que su nombre aparece en las listas bajo el rubro de madres buscadoras. La comunicadora destacó que el documento incluye referencias a la escuela de sus hijas. La comunicadora aseguró sentir “mucho más coraje que miedo” y pidió no normalizar este tipo de prácticas.

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El gobierno de David Monreal habría elaborado, presuntamente a través de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, un registro con datos personales de periodistas y activistas considerados críticos de su administración. (X/@JulietDelrio)

Ante la pregunta de qué medidas tomaría frente a la exposición de sus datos, Trujillo explicó que no confía en que denunciar ante la Fiscalía tenga resultados, y citó como precedente el ataque que sufrió en enero contra dos espectaculares publicitarios de su agencia de comunicación.

“Cuando voy a la Fiscalía solamente pierdo el tiempo”, afirmó al mismo programa, tras relatar que ese caso no derivó en ninguna respuesta de la autoridad y sólo es dar más datos personales a las autoridades mismas que los agreden.

La excomisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Julieta del Río Venegas, también aparece señalada en el documento como crítica del gobierno estatal, según información difundida por La Saga con Max Espejel.

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En un video en sus redes sociales, Del Río Venegas exigió que se investigue el caso como una vulneración de datos personales ante la Unidad de Transparencia de Zacatecas y, de proceder, ante la Fiscalía.

“Si de repente te encuentras una lista donde aparece tu nombre, tu domicilio, tus vehículos, fotografías, la CURP, incluso condiciones de salud, son datos hasta sensibles”, dijo Del Río Venegas. La excomisionada advirtió que la exposición de esta información “puede ocasionarte que seas señalado por discriminación” y generar “riesgos para tu seguridad”.

Ignacio Gómez Villaseñor sostuvo en La Saga que la organización Artículo 19 ya da seguimiento al caso y calificó la filtración como un hecho sin precedente por el nivel de exposición de datos. El comunicador advirtió que en México se han registrado siete periodistas asesinados en lo que va de 2026.

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El caso se suma a la polémica por la lista de Luisa María Alcalde contra medios críticos

La consejera jurídica, Luisa María Alcalde, presentó la lista en su programa "Derecho de Réplica". Crédito: Cuartoscuro

El hallazgo en Zacatecas ocurre a un mes de que la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, desatara una controversia similar a nivel federal.

El 12 de agosto, durante su programa “Derecho de Réplica”, Alcalde presentó lo que llamó un “ecosistema digital” de amplificación de mensajes críticos contra la Cuarta Transformación, basado en un monitoreo de siete meses que identificó más de 560,000 cuentas.

En ese listado, la funcionaria expuso nombres de periodistas como Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, Adela Micha, Denise Dresser y Héctor de Mauleón, además de medios como El Universal, Reforma, Latinus y Aristegui Noticias. Tras la ola de críticas, Alcalde negó que se tratara de una “lista negra” y sostuvo que fue únicamente “un análisis técnico” sobre cómo se amplifican contenidos en redes sociales.

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Ignacio Gómez Villaseñor comparó ambos episodios con lo que llamó un patrón de escalada, similar al “semáforo de la violencia contra las mujeres”: primero exposiciones en la mañanera, después la lista de Alcalde, y ahora un gobierno estatal que “toma la determinación” de elaborar su propio registro con datos aún más sensibles, como padecimientos de salud mental.

El registro de periodistas y activistas se conoció en un estado que atraviesa una nueva escalada de violencia y a menos de un año de que se realicen las elecciones de 2027.