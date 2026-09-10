México

Premian valentía de trabajador que salvó a una niña de ser atropellada en Puebla

Su empresa lo nombró Gerente del Año y le dio una compensación económica

Luis Enrique Cruz, trabajador de una tienda de abarrotes en Puebla, recibió un bono de 20 mil pesos y el reconocimiento como “Gerente del Año” después de salvar a una niña de cuatro años que estuvo a punto de ser atropellada.
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Luis Enrique Cruz, trabajador de una tienda de abarrotes en Puebla, recibió un bono de 20 mil pesos y el reconocimiento como “Gerente del Año” después de salvar a una niña de cuatro años que estuvo a punto de ser atropellada.

El hecho ocurrió el domingo 6 de septiembre sobre la avenida 11 Sur, en la colonia San Ramón. El momento quedó registrado por cámaras de seguridad y después se difundió en redes sociales.

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Así fue como evitó que una niña fuera atropellada

Cruz se encontraba en el estacionamiento de la tienda El Rey del Ahorro cuando observó que la menor salió corriendo hacia la avenida. En un primer momento, la niña se detuvo dentro del establecimiento, pero segundos después retomó la carrera hacia la zona donde circulaban vehículos.

Una mujer, quien aparentemente era su madre, salió detrás de ella y tropezó en la banqueta. El hombre que la acompañaba, aparentemente su padre, permaneció en el estacionamiento.

Ante el peligro, Luis Enrique corrió hacia la vialidad. Una camioneta gris se aproximaba a la menor cuando el trabajador consiguió alcanzarla y retirarla de la trayectoria del vehículo.

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El conductor frenó y los familiares regresaron con la niña al interior del establecimiento. Después de la maniobra, Cruz volvió hacia el estacionamiento y continuó con sus labores, aunque caminó con dificultad.

Empresa le entregó un bono de 20 mil pesos

Tras la difusión de las imágenes, El Rey del Ahorro reconoció públicamente la actuación de su empleado y le entregó un bono de 20 mil pesos. Además, lo nombró “Gerente del Año”.

En una publicación de Facebook, la empresa destacó que Cruz intervino pese a que “no era tu responsabilidad” cuidar a la menor.

“Hoy no salvaste un resultado, no salvaste una venta, no salvaste una operación. Hoy salvaste una vida [...] no te quedaste de brazos cruzados cuando una niña estaba a segundos de convertirse en una tragedia”, señaló la compañía.

Un hombre sostiene un cartel grande con diseño de cheque por 20 mil pesos dentro del pasillo de una tienda de abarrotes
Luis Enrique Cruz sostiene un premio de 20 mil pesos otorgado por la tienda Super King El Rey del Ahorro en Puebla tras evitar el atropellamiento de una niña. (Facebbok)

La empresa también afirmó: “No sabemos si esta recompensa sea mucho o sea poco comparada con lo que hiciste. Probablemente ninguna placa, ningún reconocimiento o ningún premio pueda estar a la altura de una vida que ayudaste a preservar”.

Por su parte, Luis Enrique agradeció el reconocimiento y resaltó el respaldo de la empresa.

“Quiero agradecer al Rey del Ahorro por esta bonificación que me dan. Es muy bonito y muy grato saber que la empresa se preocupa por ti y que te bonifica ese tipo de acciones”.

La publicación superó las 21 mil reacciones, mil comentarios y casi 5 mil compartidos.

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