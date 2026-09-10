México

Elección 2027: Ariadna Montiel blinda a Morena y acusa que oposición recurrirá a “calumnias y fabricación de acusaciones”

La dirigente morenista fue la última en fijar su posicionamiento en la sesión de arranque del Proceso Electoral 2026-2027

Ariadna Montiel, dirigente de Morena, detalló el panorama que pronostican rumbo a los comicios de 2027. (Crédito: X/@Isa_Uribe)
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Este 10 de septiembre de 2026 dio inicio el Proceso Electoral 2026-2027, tras la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), donde tanto consejeros como representantes de partidos políticos fijaron postura rumbo a los comicios del 6 de junio, donde se elegirán más de 19 mil cargos, entre ellos, diputaciones federales y 17 gubernaturas.

La última representante de partido en posicionarse fue la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, quien destacó la ventaja que muestran las recientes encuestas ante la oposición, donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aparece como el último en las preferencias del electorado.

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Cabe destacar que durante la sesión de arranque, estuvieron presentes políticos como Alejandro Moreno Cárdenas, quien minutos antes, recriminó la inacción del INE ante el adelanto de nombramientos que realizó Moreno en los últimos meses, con los llamados Coordinadores Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

El INE dio el banderazo al Proceso Electoral 2026-2027. (Foto: X/@A_MontielR)
El INE dio el banderazo al Proceso Electoral 2026-2027. (Foto: X/@A_MontielR)

Ariadna Montiel acusa estrategia de la oposición rumbo a los comicios

La dirigente advirtió que el electorado tendrá en sus manos una “decisión de fondo... Qué rumbo debe seguir la nación y al servicio de quién debe estar el poder”, agregó que durante los próximos meses los partidos opositores “recurrirán a la guerra sucia, a la calumnia, fabricarán acusaciones e intentarán violentar las reglas”.

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En el mismo sitio donde se encontraban distintos representantes de la oposición, Montiel sostuvo que “los partidos del viejo régimen convirtieron el poder en patrimonio de una minoría” y que “se alejaron de la gente y terminaron encerrados en las cúpulas”. Según la dirigente, esas fuerzas “conservan sus siglas y su registro, pero carecen de autoridad moral y legitimidad popular”.

Y sin nombrarlo, pero en referencia a Marco Antonio Baños Martínez, quien ahora es representante de SOMOS ante el arbitro electoral, la dirigente apuntó “no nos extraña que hoy un exconsejero electoral represente a un partido político”.

Elección 2027: Ariadna Montiel blinda a Morena y acusa que oposición recurrirá a "calumnias y fabricación de acusaciones". (Foto: X/@A_MontielR)
Elección 2027: Ariadna Montiel blinda a Morena y acusa que oposición recurrirá a "calumnias y fabricación de acusaciones". (Foto: X/@A_MontielR)

Morena lleva ventaja sobre PRI, PAN y MC

Los resultados de las últimas encuestas que muestran que la preferencia del electorado sigue dando ventaja a Morena sobre el PRI, Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), también fueron parte del discurso de Ariadna Montiel, quien le restregó a la oposición la ventaja que lleva su partido en el arranque del proceso electoral:

“Con un gran apoyo del pueblo y con una amplia ventaja frente a los demás partidos políticos... En México solo existen dos proyectos: el proyecto que encabeza la coalición Juntos Haremos Historia y el viejo régimen... La oposición perdió al pueblo mucho antes de perder las elecciones. Solo hay que ver las encuestas”.

Sin dejar fuera el tema de la doble nacionalidad, le hizo segunda a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, adelantando que en esta elección “también está en juego la soberanía nacional” y mostrando su respaldo a la mandataria, detalló “quien encabece una candidatura tenga una definición” con la patria.

Elección 2027: Ariadna Montiel blinda a Morena y acusa que oposición recurrirá a "calumnias y fabricación de acusaciones". (Foto: X/@A_MontielR)
Elección 2027: Ariadna Montiel blinda a Morena y acusa que oposición recurrirá a "calumnias y fabricación de acusaciones". (Foto: X/@A_MontielR)

Ariadna Montiel compartió que este jueves rindió protesta como representante de Morena ante el el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, “asumo la responsabilidad que significa dirigir a nuestro partido en esta etapa con convicción democrática y profundo compromiso con la transformación y con el pueblo de México”, escribió en su cuenta de X.

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