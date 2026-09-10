Consejero Martín Faz lanza dura crítica contra la estructura y decisiones del INE durante el inicio del proceso electoral

El consejero Martín Faz Mora hizo una dura crítica a las decisiones que ha tomado el INE, reconoció los retos de la estructura del instituto y pidió a la ciudadanía que participe en el proceso electoral 2027 para dar certeza a los resultados. Crédito: X/ @ErnestoGuerra_

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Este jueves, durante el inicio formal del proceso electoral 2026-2027, el consejero, Martín Faz, expuso cinco cuestiones que debe atender el Instituto Nacional Electoral (INE), a partir de hoy y hasta los comicios del domingo 6 de junio de 2027, donde están convocados a las urnas 101 millones de mexicanos.

Durante su participación en las sesión de hoy, Faz Mora hizo una fuerte autocrítica sobre las decisiones que, últimamente, ha tomado el consejo general del INE, sobre todo, de cara al arranque del proceso electoral en el que se elegirán 500 diputaciones federales y 19 mil 609 cargos locales.

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Martín Faz expone cinco cuestiones que se deben tener presentes en el proceso electoral

La primera de las cinco cuestiones que presentó Faz tuvo que ver con la estructura y el nuevo diseño institucional generado por diversas reformas legales aprobadas en el Congreso recientemente.

“Por eso quiero plantear cinco cuestiones que a mi juicio debemos tener presentes desde este primer día. La primera tiene que ver con nuestra propia estructura y el nuevo diseño institucional generado por diversas reformas legales recientes. Esta será la primera elección federal en la que todas las direcciones ejecutivas del instituto estarán encabezadas por personas cuya designación ha recaído directamente en la presidencia del instituto. Y la última persona designada bajo el mecanismo colegiado renunció ayer.

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El consejero Martín Faz puso sobre la mesa diversas cuestiones que el INE debe atender durante el proceso electoral. Crédito: X /@ErnestoGuerra_

“En un órgano constitucional autónomo, los procedimientos de designación son parte sustantiva de las garantías de independencia. La colegialidad distribuía responsabilidades, obligaba a construir acuerdos y evitaba concentrar la conducción de las áreas ejecutivas en una sola instancia. Ese equilibrio no era un obstáculo para gobernar al instituto. Por lo contrario, era una forma de protegerlo frente a la personalización del mando. Por eso, este proceso electoral será también una prueba para el nuevo diseño institucional”, expuso el consejero.

Rechaza las “flexibilidad” de algunos acuerdos

Faz Mora también se lanzó contra algunas decisiones que ha tomado el consejo general del INE, como la flexibilidad en los filtros para seleccionar a los observadores electorales, y la validación de las boletas “planchadas”.

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“La segunda cuestión tiene que ver con algunos controles que se ha decidido flexibilizar, precisamente cuando debiéramos ser especialmente cuidadosos frente a la intervención de personas servidoras públicas en las elecciones y salvaguardar la certeza electoral. En la estrategia de capacitación y asistencia electoral se abrió la posibilidad de sustituir la compulsa de personas servidoras públicas por una declaración bajo protesta de decir verdad.

“Posteriormente, en materia de observación electoral, se eliminó la verificación automática con la base de datos de servidores de la nación y se optó también por una declaración bajo protesta. Y hace unos días, en los lineamientos de cómputos, una mayoría de este consejo aprobó un determinado tratamiento de las llamadas boletas planchadas, aquellas que no presentan marcas de doblez.

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Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, informa sobre la modificación de los colores institucionales del organismo en México. (Youtube )

“Menciono estos tres casos porque aunque corresponden a momentos distintos del proceso, revelan una tendencia que me preocupa. Estamos flexibilizando salvaguardas precisamente en espacios que el modelo electoral construyó durante décadas para cerrar la puerta a la intervención gubernamental, la discrecionalidad y la incertidumbre sobre la autenticidad del voto”, agregó el consejero.

Pone la mira en el Servicio Profesional Electoral Nacional

Desde el punto de vista del Faz Mora, buena parte de la calidad en la organización de las elecciones recae en quienes integran el Servicio Profesional Electoral Nacional y los retos que deberán enfrentar.

“La capacidad institucional del INE descansa en buena medida en la experiencia, la especialización y el compromiso de quienes hacen posible cada elección desde nuestros órganos centrales y particularmente desde nuestras juntas locales y distritales de todo el país.

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“Iniciamos un proceso que nuevamente les exigirá jornadas extraordinarias, disponibilidad permanente y una enorme responsabilidad en un momento en el que se han planteado modificaciones importantes a sus condiciones laborales”, expuso.

Hace énfasis en la labor de la juntas locales y distritales

En su cuarto cuestionamiento, el consejero Faz hizo énfasis en las tareas que tendrán a su cargo las juntas locales y distritales, así como todos aquellos que harán trabajo de campo. A ellos les recomendó que hagan su trabajo con “rigor” para evitar cualquier intento de interferencia.

El INE se encargará de organizar las elecciones más grandes de la historia. Crédito: X/ @MartinFazMora

“Quiero dirigirme especialmente a quienes estarán en las juntas locales y distritales, a las vocalías ejecutivas, secretariales, de organización, del registro y de capacitación, a quienes supervisarán el trabajo en campo, de quienes capacitarán a millones de ciudadanas y ciudadanos, de quienes recibirán paquetes, resolverán incidencias y conducirán los cómputos. Su experiencia, su memoria institucional y sobre todo su profesionalismo constituyen una garantía frente a cualquier intento de interferencia.

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“Por eso mi llamado es muy sencillo: hagan su trabajo con rigor. Documenten, verifiquen, pregunten, no normalicen anomalías. Y cuando una instrucción les genere dudas, recuerden que su primera obligación no es con una persona ni con una jerarquía administrativa. Es con la Constitución, con la ley y con los principios que rigen la función electoral”, sostuvo.

Recuerda el rol de la ciudadanía

Para Martín Faz, el rol de la ciudadanía es vital, por las funciones que asume de autoridad electoral, al integrar “las mesas directivas de casilla, recibirán y contarán los votos, y quienes como consejeras y consejeros locales y distritales supervisarán la organización, acompañarán los cómputos y tomarán decisiones relevantes para la certeza de los resultados”.

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Además, pidió que los ciudadanos que sean sorteados como funcionarios de casilla, acepten participar. También les recomendó que actúen con independencia, registren cualquier anomalía y no cedan frente a ninguna presión externa.

La ceremonia se realiza este jueves 10 de septiembre en una sesión extraordinaria del Consejo General y es encabezada por Guadalupe Taddei, con la asistencia de Rosa Icela Rodríguez como enviada de Claudia Sheinbaum

“A quienes como consejerías locales y distritales, como observadoras y observadores, ejerzan esa responsabilidad con independencia, documenten cualquier anomalía y no cedan frente a presiones de ninguna naturaleza. En democracia, la ciudadanía no es un actor secundario ni una invitada del proceso electoral, es su fundamento y su última instancia, la autoridad política que da sentido y legitimidad a toda la elección”, afirmó.

Y concluyó reconociendo que “el poder político debe someterse a las elecciones y las elecciones nunca deben someterse al poder público”.

Fuerte discurso del consejero Martín Faz al inicio del proceso electoral, prácticamente, hizo señalamientos contra todos los que integran al INE y recordó el rol relevante que juega la ciudadanía antes, durante y después de las elecciones.

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