Ahora sí va la renovación total de la Línea 3 del Metro CDMX, Rubalcava promete “afectaciones momentáneas”

Empezará la remodelación de la Línea 3 (Twitter/MetroCDMX)

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Adrián Rubalcava Suárez, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), confirmó que las obras en la Línea 3 están por comenzar y que esperan tener las menos afectaciones posibles. Durante su participación en la Comida Anual de los 300 de la Revista Líderes, el funcionario habló sobre los proyectos que tienen en el Metro CDMX.

Consciente de lo que implicaría el cierre total de la Línea 3, el director del Metro reconoció que la obra de modernización podría tener “afectaciones momentáneas” y así perjudicar lo menos posible al público usuario, en especial porque esta línea traslada a miles de estudiantes que se dirigen a Ciudad Universitaria de la UNAM.

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“Viene la modernización total, cambio de trenes de la Línea 3. Va a ser un gran reto. Como toda modernidad, todo cambio, requiere también de afectaciones. Vamos a tratar de ser lo más conscientes posible, porque además esta línea conecta a la ciudad con lo que es la Universidad Autónoma de México”, expresó.

Pasajeros caminan por una estación de la Línea 3 del Metro de Ciudad de México. (Jefatura Gobierno CDMX)

Obras en la Línea 3 del Metro CDMX evitarán afectaciones a usuarios

Ante los retos que implica la modernización de la Línea 3 del Metro CDMX, Adrián Rubalcava señaló que la comunidad universitaria podría verse afectada por estos trabajos, pero insistió que forma parte de las maniobras para garantizar un mejor transporte.

Entre los objetivos que tienen antes de empezar las obras es la búsqueda de alternativas que garanticen transporte para todas las personas usuarias de la línea. Aunque no reveló la fecha exacta en la que empezarán los trabajos, reiteró el compromiso de las autoridades capitalinas para evitar los cierres prolongados.

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“Unos de los más afectados van a ser los chavos que van a la escuela. ¿Y qué queremos? Que los chavos vayan a estudiar, que tengan la posibilidad de llegar a su escuela en tiempo. Y bueno, pues va a ser un reto de que veamos cómo podemos conseguir un esquema de alternativas y que el sistema pare lo menos posible para que los chavos lleguen a la escuela”.