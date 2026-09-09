Gobierno de Baja California decreta clases a distancia en todos los niveles por condiciones climatológicas

SEP revela el calendario preliminar de regreso a clases. (Pexels)

Guardar

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, informó que las clases presenciales en todos los niveles educativos serán suspendidas por las condiciones de calor extremo que afronta la entidad. Junto con la Secretaría de Educación Pública (SEP) así como la Coordinación Estatal de Protección Civil decretaron que las clases se impartan a distancia para proteger a la comunidad estudiantil.

A través de los canales oficiales del gobierno compartieron la medida que empezará a partir de este 9 de septiembre, los estudiantes seguirán con sus clases en línea, esto para evitar sus traslados, principalmente por las afectaciones que tiene el turno vespertino.

PUBLICIDAD

“Sabemos que en los últimos días las altas temperaturas se han sentido con mayor intensidad en todo Baja California y ante estas condiciones, lo más importante es cuidar la salud y el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes. Por esta razón, junto a la Coordinación Estatal de Protección Civil, hemos determinado que a partir del turno vespertino del día de hoy, miércoles 9, mañana jueves 10 y viernes 11 de septiembre, las clases en todos los niveles de educación pública se llevarán a cabo en modalidad a distancia”.

La gobernadora de Baja California anunció la suspensión de clases presenciales en la entidad por las condiciones de calor extremo que se han registrado por la tarde, por ello expuso que todos los niveles educativos podrán seguir con sus actividades a distancia (X/ @MarinadelPilar)

¿Qué días suspendieron clases presenciales en Baja California?

Las autoridades precisaron que esta medida únicamente aplicará los días del 9 al 11 de septiembre. En el caso de los planteles de educación privada, cada institución determinará la modalidad en la que se desarrollarán las actividades académicas ante las condiciones extremas de calor, informó Marina del Pilar, gobernadora de Baja California.

PUBLICIDAD

La medida tiene carácter preventivo y busca reducir la exposición de los estudiantes a las altas temperaturas, además de proteger al personal docente. La gobernadora pidió a madres y padres de familia, estudiantes y trabajadores de la educación mantenerse atentos a la información difundida a través de los canales oficiales del Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación.

Marina del Pilar señaló que las autoridades mantendrán un monitoreo permanente de las condiciones climatológicas y reforzarán las medidas preventivas en todo el estado. También recordó que existen albergues y puntos de hidratación permanentes para atender a las personas que lo necesiten.

PUBLICIDAD

La gobernadora recomendó consumir agua de manera constante, evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad y prestar atención a las personas más vulnerables dentro de las familias. Ante cualquier emergencia, pidió comunicarse de inmediato al 911.

¿Cuándo regresan las clases presenciales en Baja California?

De acuerdo con las autoridades, esta medida se mantendrá únicamente esta semana a la espera de que las condiciones climáticas cambien.