México

Gobierno de Baja California decreta clases a distancia en todos los niveles por condiciones climatológicas

Autoridades suspendieron las clases presenciales para proteger a la comunidad estudiantil, la medida entró en vigor a partir de este miércoles 9 de septiembre

Salón de clases
SEP revela el calendario preliminar de regreso a clases. (Pexels)
Guardar

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, informó que las clases presenciales en todos los niveles educativos serán suspendidas por las condiciones de calor extremo que afronta la entidad. Junto con la Secretaría de Educación Pública (SEP) así como la Coordinación Estatal de Protección Civil decretaron que las clases se impartan a distancia para proteger a la comunidad estudiantil.

A través de los canales oficiales del gobierno compartieron la medida que empezará a partir de este 9 de septiembre, los estudiantes seguirán con sus clases en línea, esto para evitar sus traslados, principalmente por las afectaciones que tiene el turno vespertino.

PUBLICIDAD

“Sabemos que en los últimos días las altas temperaturas se han sentido con mayor intensidad en todo Baja California y ante estas condiciones, lo más importante es cuidar la salud y el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes. Por esta razón, junto a la Coordinación Estatal de Protección Civil, hemos determinado que a partir del turno vespertino del día de hoy, miércoles 9, mañana jueves 10 y viernes 11 de septiembre, las clases en todos los niveles de educación pública se llevarán a cabo en modalidad a distancia”.

La gobernadora de Baja California anunció la suspensión de clases presenciales en la entidad por las condiciones de calor extremo que se han registrado por la tarde, por ello expuso que todos los niveles educativos podrán seguir con sus actividades a distancia (X/ @MarinadelPilar)

¿Qué días suspendieron clases presenciales en Baja California?

Las autoridades precisaron que esta medida únicamente aplicará los días del 9 al 11 de septiembre. En el caso de los planteles de educación privada, cada institución determinará la modalidad en la que se desarrollarán las actividades académicas ante las condiciones extremas de calor, informó Marina del Pilar, gobernadora de Baja California.

PUBLICIDAD

La medida tiene carácter preventivo y busca reducir la exposición de los estudiantes a las altas temperaturas, además de proteger al personal docente. La gobernadora pidió a madres y padres de familia, estudiantes y trabajadores de la educación mantenerse atentos a la información difundida a través de los canales oficiales del Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación.

Marina del Pilar señaló que las autoridades mantendrán un monitoreo permanente de las condiciones climatológicas y reforzarán las medidas preventivas en todo el estado. También recordó que existen albergues y puntos de hidratación permanentes para atender a las personas que lo necesiten.

La gobernadora recomendó consumir agua de manera constante, evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad y prestar atención a las personas más vulnerables dentro de las familias. Ante cualquier emergencia, pidió comunicarse de inmediato al 911.

¿Cuándo regresan las clases presenciales en Baja California?

De acuerdo con las autoridades, esta medida se mantendrá únicamente esta semana a la espera de que las condiciones climáticas cambien.

Temas Relacionados

SEPclasesBaja Californiaola de calorClima Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ronald Johnson asegura que el gobierno de Trump ha entregado a más de 350 criminales buscados por México

Ronald Johnson afirmó que la cifra crece desde enero de 2025 y la presenta como resultado de la coordinación en seguridad con la administración de Claudia Sheinbaum

Ronald Johnson asegura que el gobierno de Trump ha entregado a más de 350 criminales buscados por México

Rafa Márquez visita a jugadores de las Chivas antes de anunciar lista para duelo ante Colombia

El entrenador estuvo en Verde Valle antes de retomar el itinerario del Tri

Rafa Márquez visita a jugadores de las Chivas antes de anunciar lista para duelo ante Colombia

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 9 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 9 de septiembre

Pumas y Tigres resuelven diferencias por Memote Martínez: cuánto pagó el equipo de Vucetich por el delantero

El delantero mundialista se perfila para competir en la Sultana del Norte en este Apertura 2026

Pumas y Tigres resuelven diferencias por Memote Martínez: cuánto pagó el equipo de Vucetich por el delantero

Tomar café en ayunas: el hábito matutino que podría alterar tu glucosa y no debes ignorar

Retrasar el café hasta después del desayuno puede ayudar a evitar picos de glucosa y palpitaciones asociados a la cafeína

Tomar café en ayunas: el hábito matutino que podría alterar tu glucosa y no debes ignorar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desmantelan red de extorsión en la Central de Abasto de Ecatepec: exigían cuota diaria a franeleros, pepenadores y locatarios

Desmantelan red de extorsión en la Central de Abasto de Ecatepec: exigían cuota diaria a franeleros, pepenadores y locatarios

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de septiembre: se cumplen 2 años del inicio de la guerra del Cártel de Sinaloa

Secretaría de Seguridad reporta un enfrentamiento armado cerca de escuela en Mazatlán

Vinculan a proceso a tres miembros de “Los Rugrats”, brazo armado ligado a “La Mayiza”, por venta de drogas en Baja California

García Harfuch anuncia la captura de Alexis Medina, alias “Brilloso”, presunto operador criminal vinculado al homicidio de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Reestrenarán Star Wars A New Hope en IMAX: cuándo llegaría a México y en qué salas

Reestrenarán Star Wars A New Hope en IMAX: cuándo llegaría a México y en qué salas

Nicola Porcella se molesta y niega amistad con Masad tras cena romántica con Brianda Deyanara

Gala Montes exhibe a los que no trabajan en La Casa de los Famosos México y revela a sus favoritos

Quién es Santiago Vizl, el joven conductor que aseguran es hijo de Javier Alatorre y que sorprende por su parecido físico

Gala Montes explota otra vez contra su mamá y lanza polémico reclamo: “Ya págame el anexo, explotadora infantil”

DEPORTES

Rafa Márquez visita a jugadores de las Chivas antes de anunciar lista para duelo ante Colombia

Rafa Márquez visita a jugadores de las Chivas antes de anunciar lista para duelo ante Colombia

Pumas y Tigres resuelven diferencias por Memote Martínez: cuánto pagó el equipo de Vucetich por el delantero

Canelo Álvarez se burla de Christian Mbilli: “Ni aunque tuviera 50 años, no puedes vencerme en esta vida”

Vucetich revela que el Memote Martínez manifestó su deseo de jugar en Tigres, pero la directiva de Pumas “no lo quiere soltar”

Atlas busca cerrar el fichaje de Elías Montiel, la promesa de Pachuca que soñaba con Europa