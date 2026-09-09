México

La deuda pública de México debería preocupar más al gobierno de Sheinbaum que el Fobaproa: advierten expertos

En la víspera de la entrega del Paquete Económico 2027, la presidenta le ha prestado más atención al rescate bancario ocurrido en la década de los 90

De acuerdo con analistas, la deuda pública debería preocupar más al gobierno de Claudia Sheinbaum. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)
De acuerdo con analistas, la deuda pública debería preocupar más al gobierno de Claudia Sheinbaum. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)
Guardar

Previo a que el gobierno federal entregue el Paquete Económico 2027 a la Cámara de Diputados, la presidenta Claudia Sheinbaum ha prestado más atención al Fobaproa, el polémico rescate bancario ocurrido en la década de los 90, durante el sexenio de Ernesto Zedillo.

Para el experto en temas financieros, Kristobal Meléndez, no es casualidad que algo ocurrido hace más de 30 años haya salido a la luz nuevamente, justo en el marco del proyecto presupuestario para el año entrante, sobre todo, por las actuales presiones que enfrentan las finanzas públicas mexicanas.

PUBLICIDAD

Los pagos del Fobaproa siguen siendo considerables: Meléndez

En entrevista para Proceso, Meléndez afirmó que los pagos anuales del Fobaproa siguen siendo “considerables, quitando espacio fiscal”. Sin dejar de mencionar que “el costo del dinero es mayor por el contexto mundial de guerra”.

No obstante, según el analista, el problema radica en que cada peso que se destina al pago de esa deuda es dinero que no está disponible para otros rubros, incluyendo inversión física y productiva.

Mexico's Finance Minister Edgar Amador Zamora presents the government's proposed 2027 budget, the third budget of President Claudia Sheinbaum's administration, to President of the Chamber of Deputies Raul Bolanos-Cacho Cue, at the Congress building in Mexico City, Mexico, September 8, 2026. REUTERS/Raquel Cunha
Mexico's Finance Minister Edgar Amador Zamora presents the government's proposed 2027 budget, the third budget of President Claudia Sheinbaum's administration, to President of the Chamber of Deputies Raul Bolanos-Cacho Cue, at the Congress building in Mexico City, Mexico, September 8, 2026. REUTERS/Raquel Cunha

“Nunca se va a terminar de pagar”

Meléndez también explicó que dichas obligaciones contribuyen a mantener elevado el costo financiero del gobierno, sin importar que las finanzas públicas reportaron un superávit primario a junio de 2026.

PUBLICIDAD

Entre tanto, desde la semana pasada, Claudia Sheinbaum puso nuevamente en el centro de la discusión pública el tema del Fobaproa. Incluso afirmó que la deuda no terminará de pagarse si se mantiene el esquema actual, en el que se destinan recursos a los intereses, pero no al capital.

Ante esta situación, en sintonía con la presidenta de la República, Kristobal Meléndez reconoció que el Fobaproa “nunca se va a terminar de pagar”.

La preocupación del gobierno de Sheinbaum debería estar en la deuda pública

Por su parte, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtió que el gobierno de Sheinbaum se debería preocupar y ocupar más por la deuda pública del país y la velocidad con la que continúa creciendo.

Entre tanto, los resultados de la Secretaría de Hacienda indican que, a julio de este año, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, el indicador más amplio de la deuda pública, sumó 19.2 millones de pesos.

Dicha cifra equivale a un aumento de 2.5 billones de pesos tan solo en lo que va de la actual administración. Cantidad que representa casi el 30 por ciento de todo el incremento de la deuda registrado desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Crédito: Jovani Pérez/Infobae México
Crédito: Jovani Pérez/Infobae México

Deuda podría alcanzar casi 22 billones de pesos

Con base en lo anterior, la estimación preliminar, incluida en los Precriterios 2027, publicados el pasado mes de abril, anticipa que el endeudamiento podría alcanzar los 21.8 billones de pesos.

En caso de que se alcance esa cifra, habría que sumar otros 2.6 billones de pesos entre julio de este año y el cierre de 2027.

“Evidentemente esto refleja la necesidad de recursos que tiene el gobierno”, expresó el CEESP a Proceso.

Advierten que recursos no se deben usar en gasto corriente

Al considerar las estimaciones preliminares, bajo el actual escenario, el costo financiero podría ascender a 1.6 billones de pesos, monto equivalente al 4.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), pero para ello debe cumplirse el pronóstico de crecimiento económico de 2.4 por ciento.

Sin embargo, para el CEESP, ahí radica uno de los principales riesgos para las finanzas públicas, que el endeudamiento termine financiando gasto corriente en lugar de generar activos que permitan crecer y, eventualmente, pagar esas obligaciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la deuda por el Fobaproa es impagable. Crédito: Presidencia
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la deuda por el Fobaproa es impagable. Crédito: Presidencia

“Es indispensable hacer el mayor esfuerzo para cumplir con la regla de oro de las finanzas públicas, que considera que el gobierno solo puede endeudarse para llevar a cabo inversión productiva y no para gasto corriente. Esto redundaría, sin duda, en un mayor crecimiento económico”, sentencia el CEESP.

Hay que reconocer al gobierno de Claudia Sheinbaum por desviar la atención con el Fobaproa; no obstante, en medio de la entrega del Paquete Económico 2027, expertos advierten que debería generar más preocupación la deuda pública y su constante crecimiento.

Temas Relacionados

MéxicoClaudia SheinbaumSegundo Informe de GobiernoPaquete EconómicoCámara de DiputadosSHCPPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cáncer de colon: el primer síntoma al que nadie le presta atención pero es clave para detectar la enfermedad a tiempo

Aunque estas manifestaciones no siempre responden a un cáncer, si duran más de tres semanas se debe acudir al médico

Cáncer de colon: el primer síntoma al que nadie le presta atención pero es clave para detectar la enfermedad a tiempo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de septiembre: La Fiscalía General de la República localizó un túnel con acceso a dos tomas clandestinas de combustible durante un cateo en Nuevo León

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de septiembre: La Fiscalía General de la República localizó un túnel con acceso a dos tomas clandestinas de combustible durante un cateo en Nuevo León

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 8 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 8 de septiembre

Quién es Felipe Cabrera Sarabia, alias “El Inge”, integrante del Cártel de Sinaloa que salió de prisión en EEUU

El exlugarteniente de “El Chapo” y “El Mayo” fue sentenciado en 2023 a 19 años por tráfico de cocaína y heroína; ahora permanece bajo custodia migratoria en un centro de California

Quién es Felipe Cabrera Sarabia, alias “El Inge”, integrante del Cártel de Sinaloa que salió de prisión en EEUU

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

El movimiento sísmico pasó a las 19:28 horas, a una distancia de 5 km de San Marcos y tuvo una profundidad de 9.3 km

Se registra sismo de 4.0 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de septiembre: La Fiscalía General de la República localizó un túnel con acceso a dos tomas clandestinas de combustible durante un cateo en Nuevo León

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de septiembre: La Fiscalía General de la República localizó un túnel con acceso a dos tomas clandestinas de combustible durante un cateo en Nuevo León

Quién es Felipe Cabrera Sarabia, alias “El Inge”, integrante del Cártel de Sinaloa que salió de prisión en EEUU

Aseguran más de 70 kilos de cocaína ocultos en el doble fondo de un camión de tunas en la Aduana de Tijuana

De la guerra entre CJNG y el Cártel de Sinaloa a la caza de agentes: Tecate vive su escalada de violencia más intensa en 2026

Golpe a las finanzas de Los Mezcales en Colima: caen dos de sus operadores logísticos y administradores de recursos

ENTRETENIMIENTO

Quién es el padre de Gala Montes: la historia detrás de su ausencia en la vida de la actriz

Quién es el padre de Gala Montes: la historia detrás de su ausencia en la vida de la actriz

Gala Montes habla sobre su abrupta salida de La Casa de los Famosos, revelan que agredió a personal del staff

Cuántos millones de pesos habría perdido Gala Montes por abandonar repentinamente La Casa de los Famosos México 2026

Las señales de alerta que dio Gala Montes antes de entrar al reality de la Casa de los Famosos

Los memes y burlas que desató el fugaz paso de Gala Montes por La Casa de los Famosos 2026

DEPORTES

Convocatoria de Julián Quiñones con la Selección Mexicana en la próxima fecha FIFA estaría en peligro

Convocatoria de Julián Quiñones con la Selección Mexicana en la próxima fecha FIFA estaría en peligro

Quién es la esposa de Edson Álvarez, figura del futbol mexicano señalado por un presunto secuestro

Álvaro Fidalgo dedica emotivo mensaje al Club América y la afición mexicana tras la remontada del Real Betis en Champions

Tigres aceleraría negociaciones por Memote Martínez previo al cierre de mercado de fichajes de la Liga MX

Scarlett Camberos narra cómo se enteró de su nominación al Balón de Oro: “Sigo en Shock”