México

Claudia Sheinbaum advierte que el Fobaproa “es impagable, nunca se va a acabar de pagar”

Desde Zacatecas, la presidenta de México reconoció que el rescate bancario, ocurrido en la década de los 90, seguirá absorbiendo parte de las finanzas públicas

Durante un evento en Zacatecas, la presidenta Claudia Sheinbaum admitió que el Fobaproa "es impagable, nunca se va a acabar de pagar". Crédito: X/ @Hans2412
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Este viernes, desde Zacatecas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo admitió que se continuará pagando la deuda que contrajo el exmandatario Ernesto Zedillo, en la década de los 90, para rescatar a empresas y bancos (antes Fobaproa), porque “es impagable, nunca se va a acabar de pagar”.

Hasta abril de 2025, ese rescate había significado un pago acumulado en intereses por 945 mil 895 millones de pesos, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

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Adeudo por el Fobaproa supera los dos billones de pesos

Sin embargo, una actualización de precios por inflación reveló que la cifra superaba entonces los dos billones de pesos.

“Muchos de ustedes recordarán aquí, en Zacatecas, que en aquella época hubo gente que había comprado un tractor y de pronto la deuda se le fue a cinco, seis, 10 veces más porque habían crecido las tasas de interés y no podían pagar”, dijo la mandataria.

“Se quedaron endeudados, recordó Sheinbaum Pardo. “Y querían cobrarles lo que habían dejado empeñado: su casa, por ejemplo. Y a esa gente no se le rescató, sólo a los de arriba, pero nunca se apoyó a los de abajo”, insistió.

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La presidenta Claudia Sheinbaum recordó los estragos del Fobaproa. Crédito: Presidencia
La presidenta Claudia Sheinbaum recordó los estragos del Fobaproa. Crédito: Presidencia

Gente se quedó endeudada y sin trabajo: Sheinbaum

Sheinbaum Pardo también destacó que durante el rescate a empresas y bancos hace 30 años, “hubo más migración de México a Estados Unidos, porque la gente se quedó endeudada y sin trabajo”.

Tampoco olvidó que en el sexenio de Zedillo Ponce de León (1994-2000) continuaron las privatizaciones. “Se privatizaron los ferrocarriles, quisieron hacerlo con la electricidad, sólo que el pueblo de México se movilizó y no se permitió”, continuó.

¿Qué es el Fobaproa?

El Fondo Bancario de Protección al Ahorro, conocido como Fobaproa, se presentó como un mecanismo para proteger los ahorros de las y los ciudadanos, y así garantizar la continuidad del sistema de pagos, pero terminó convirtiéndose en una deuda económica que aún recae sobre generaciones de mexicanos.

De acuerdo con varios especialistas, el Fobaproa absorbió deudas privadas de bancos en crisis y las convirtió en deuda pública. A través de programas como el de Capitalización y Compra de Cartera y los Apoyos a Deudores, se canalizaron recursos a créditos hipotecarios, empresariales, agropecuarios y municipales.

Pago asciende a más de dos billones de pesos

En 1999, el Fobaproa es sustituido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), con un esquema de protección limitada a los depósitos que buscó reforzar la transparencia y la regulación del rescate bancario.

No obstante, el costo del mecanismo sigue vigente: hasta 2025, los mexicanos pagaban más de dos billones 30 mil millones de pesos en intereses acumulados desde 1995 y el saldo pendiente de la deuda aún supera un billón 159 mil millones de pesos.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la deuda por el Fobaproa es impagable. Crédito: Presidencia
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la deuda por el Fobaproa es impagable. Crédito: Presidencia

El año pasado, el presupuesto federal destinó más de 52 mil millones de pesos para cubrir esas obligaciones, a través del Ramo 34 “Erogaciones para Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca”, recursos públicos usados para el pago de una deuda heredada de los beneficiarios de los años 90, sin beneficios directos actuales.

Insiste en que no hay división al interior de Morena

Durante la asamblea “Honestidad y Resultados”, para informar sobre su gestión de dos años en Zacatecas, Claudia Sheinabum reiteró que la transformación continúa y “ya ven que ahora están con el cuento de que hay división al interior del movimiento, pero no hay ninguna porque todos creemos en el pueblo de México y en su dignidad”.

También aseguró que se siente “optimista” y “contenta”, al igual que el pueblo de México.

FOTO: Archivo
FOTO: Archivo

“Ya son ocho años de transformación de la vida pública. La gente está de acuerdo con este modelo económico, político, social porque nunca va a haber divorcio entre el pueblo y su gobierno.

“No hay campaña sucia, no hay ningún grupo de robots en las redes sociales que pueda hacernos daño porque estamos unidos el gobierno y el pueblo de México”, comentó.

Por otro lado, la presidenta de la República informó que su administración apoya a 710 mil habitantes de Zacatecas –de un millón 622– de manera directa y sin intermediarios.

Maestros del SNTE increpan a Sheinbaum

Durante su gira por su Segundo Informe de Gobierno, Claudia Sheinbaum fue increpada por maestros integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pertenecientes a la sección 58 en Zacatecas.

Los reclamos del magisterio tuvieron como objetivo informar a la mandataria sobre las diversas problemáticas que enfrenta la entidad gobernada por el morenista, David Monreal Ávila.

El gobernador de Zacatecas David Monreal acompañó a la presidenta. Crédito: Presidencia
El gobernador de Zacatecas David Monreal acompañó a la presidenta. Crédito: Presidencia

Cabe señalar que los docentes de la sección 58 entregaron un oficio a Sheinbaum Pardo, donde nuevamente le exigieron la instalación de la mesa tripartita, la cual incluye a los titulares de la SEP, Mario Delgado; ISSSTE, Martí Batres, y Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

Entre reclamos del SNTE y lo que dejó su Segundo Informe de Gobierno, desde Zacatecas, Claudia Sheinbaum reconoció que el Fobaproa “es impagable, , nunca se va a acabar de pagar”.

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