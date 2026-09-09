México recorta previsión de crecimiento para 2026 y 2027 y prevé aumentó de deuda pública

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Ciudad de México, 8 sep (EFE).- El Gobierno de México redujo este martes sus expectativas de crecimiento económico para 2026 y 2027 frente a las estimaciones presentadas en abril y anticipó un aumento de la deuda pública hasta el 55 % del PIB el próximo año, aunque mantuvo su objetivo de disminuir gradualmente el déficit fiscal.

De acuerdo con el Paquete Económico 2027, entregado al Congreso mexicano por la Secretaría de Hacienda, las expectativas del Gobierno mexicano reducen el rango de expansión del PIB para 2026 a entre el 1,0 y el 2,0 %, desde el intervalo del 1,8 % al 2,8 % pronosticado en abril, con lo que confirma la ralentización económica.

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Para 2027, Hacienda espera un crecimiento de entre el 1,5 % y el 2,5 % en México, la segunda mayor economía de América Latina, frente al rango previo del 1,9 % al 2,9 %. EFE

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