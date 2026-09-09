El último adiós a El R5 y su joven escolta: familiares y amigos se despiden del ex líder del Cártel de Los Reyes

Foto: Departamento de Estado de EEUU

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Una semana después de su abatimiento, comenzaron a circular fotografías del funeral de Luis Enrique Barragán Chávez, El R5 y/o El Güicho, identificado como segundo al mando del Cártel de Los Reyes, organización criminal con presencia en la región occidente de Michoacán.

Las imágenes muestran el último adiós al presunto líder criminal en una funeraria privada del municipio de Los Reyes de Salgado, donde familiares, personas cercanas y, de acuerdo con información publicada por MILENIO, integrantes de la organización acudieron de manera discreta.

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Pero la despedida de El R5 tuvo otro elemento que llamó la atención: en la misma funeraria también fue velado Jesús Antonio ‘N’, de 15 años, identificado como sobrino y escolta del líder criminal abatido.

Las muertes de ambos ocurrieron en la zona serrana del municipio de Tocumbo, en un golpe que dejó al Cártel de Los Reyes sin uno de sus principales operadores y abrió nuevamente la disputa sobre quién podría asumir el liderazgo de la organización.

Flores y mensajes para El R5

En una de las fotografías difundidas se observa un féretro de color blanco rodeado por veladoras y numerosas ofrendas florales.

Entre ellas destacó una corona elaborada con rosas rojas y blancas, en cuyo centro aparecía escrito el apodo “R5”.

(Imagen ilustrativa | Infobae México)

En la parte superior de la ofrenda también se colocó un mensaje dirigido al líder abatido: “Los extrañamos, patrón. Siempre lo llevaremos en el corazón”.

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La velación comenzó durante la tarde del 1 de septiembre y se prolongó durante la madrugada y la mañana del día siguiente.

Antes de ello, el cuerpo de Barragán Chávez había permanecido bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, donde fue trasladado para la práctica de la necropsia correspondiente.

Su pareja sentimental acudió a Morelia para reclamar los restos.

El levantamiento del cuerpo, sin embargo, no se realizó inmediatamente después del enfrentamiento en el que murió El R5.

De acuerdo con la información disponible, los peritos acudieron hasta la mañana siguiente debido a las condiciones de seguridad y al temor de que pudieran ser confundidos o atacados por integrantes de la organización criminal.

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Coronas de flores y veladoras rodearon el féretro de Luis Enrique Barragán Chávez, El R5, durante su funeral en Los Reyes. (X @Diariodenarco)

El lugar donde fue abatido, conocido como Rodeo del Pinal, se encuentra en una zona alejada y de difícil acceso dentro del municipio de Tocumbo.

A la funeraria acudieron familiares y personas cercanas al fallecido. De acuerdo con fuentes consultadas por MILENIO, no se implementó un dispositivo especial de seguridad en el sitio y se mantuvo únicamente la operatividad habitual de las fuerzas federales en la región.

“Bien firmes con su bandera”, el mensaje tras su muerte

Después de la muerte de El R5 también circularon mensajes atribuidos a personas relacionadas con las llamadas Fuerzas Especiales Wicho, grupo identificado en publicaciones como una estructura vinculada al Cártel de Los Reyes.

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Uno de esos mensajes, atribuido a un individuo conocido como El Werko Kiloz, agradecía al líder criminal por lo que había hecho por sus integrantes y aseguraba que su legado no sería olvidado.

La publicación estaba acompañada por una fotografía en la que aparece un arma apuntando hacia el cielo y una persona con un tatuaje relacionado con el apodo R5 en el antebrazo.

Otra imagen difundida muestra lo que sería el lugar donde descansan los restos de Barragán Chávez, rodeado por decenas de arreglos florales.

La muerte de El R5 dejó incertidumbre sobre quién asumirá el liderazgo del Cártel de Los Reyes. (X @Diariodenarco)

La muerte del segundo al mando del Cártel de Los Reyes representó uno de los golpes más importantes contra la organización durante los últimos meses, especialmente porque ocurrió después de la captura de Alfonso Fernández Magallón, El Poncho, señalado como uno de los principales perfiles de la agrupación.

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El adolescente de 15 años velado en la misma funeraria

En el mismo establecimiento donde se dio el último adiós a El R5 también fue velado Jesús Antonio ‘N’, El Chuchito Nini y/o El Nini, adolescente de 15 años identificado como sobrino del líder abatido y quien, según la información publicada, se desempeñaba como su escolta.

El cuerpo fue reclamado por su madre el mismo día en que los familiares de El R5 realizaron el procedimiento para recuperar los restos del líder criminal.

El adolescente murió también en la zona serrana de Tocumbo y, de acuerdo con los reportes sobre los hechos, fue localizado portando ropa táctica y con un arma larga cerca de su cuerpo.

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Su caso volvió a poner bajo los reflectores el reclutamiento y participación de menores de edad dentro de estructuras criminales en Michoacán.

Información publicada sobre su trayectoria señala que el joven había pasado de practicar futbol a involucrarse presuntamente en actividades para la organización criminal, entre ellas labores de vigilancia y reclutamiento.

Mensajes difundidos tras la muerte de El R5 fueron atribuidos a presuntos integrantes de estructuras vinculadas con el grupo criminal. (x Diariodenarco)

¿Quién tomará el control del Cártel de Los Reyes?

Con El Poncho detenido y El R5 abatido, el futuro inmediato del Cártel de Los Reyes permanece incierto.

La organización, surgida de estructuras relacionadas con la antigua facción de Cárteles Unidos, enfrenta ahora la necesidad de definir quién podría asumir el control de sus operaciones en la región.

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Entre los nombres mencionados como posibles perfiles para ocupar una posición de liderazgo se encuentra Jesús Ochoa Álvarez, La Venada, originario de Zamora y relacionado con tareas operativas.

También han sido mencionados dos hijos de La Quiringua, conocidos como El 20 y El Junior, aunque su falta de experiencia podría limitar sus posibilidades de asumir el mando.

Otro nombre que ha comenzado a cobrar fuerza es el de El Balta, identificado como presunto operador financiero de la organización y relacionado con la diversificación de recursos mediante negocios establecidos en el municipio, algunos vinculados con la actividad aguacatera.

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Mientras se define el futuro de la estructura, las imágenes del funeral de El R5 y de su sobrino adolescente muestran el cierre de una etapa para el Cártel de Los Reyes, que perdió en un mismo enfrentamiento a uno de sus principales mandos y a uno de los jóvenes que, según los reportes, formaban parte de su círculo de seguridad.