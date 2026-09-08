Coche bomba en Zacatecas y otros ataques con explosivos han derivado en detenciones inmediatas, sostiene García Harfuch

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, durante 'La Mañanera' de este martes. (Crédito: Gobierno de México)

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El ataque con un coche bomba contra una comandancia policial de Ojocaliente, Zacatecas, derivó en detenciones inmediatas de personas señaladas por estos hechos, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante ’La Mañanera’ de este martes, el funcionario explicó que la respuesta al atentado fue inmediata y estuvo a cargo de fuerzas federales y autoridades estatales.

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“En Zacatecas sí fue una explosión muy aparatosa, muy lamentable, donde no hubo personas fallecidas, pero sí hubo personas heridas. Inmediatamente hubo detenidos por parte del Gabinete de Seguridad y de las autoridades locales”, señaló García Harfuch.

El secretario extendió ese balance al resto de los episodios registrados desde el inicio de la actual administración. Sin ofrecer una cifra consolidada, afirmó que las capturas se han producido en prácticamente todos los casos que tiene contabilizados el Gobierno federal.

“En los otros casos (sobre ataques con explosivos) que tenemos registrados en la administración de la presidenta casi en todos ha habido detenciones”, sostuvo.

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Un registro federal clasifica los artefactos utilizados

García Harfuch explicó que el Gabinete de Seguridad mantiene un conteo de los dispositivos empleados en este tipo de agresiones. El registro distingue entre explosivos improvisados, artefactos colocados en vehículos y aquellos que han sido lanzados.

El funcionario explicó que la diversidad de mecanismos utilizados implica la participación de distintas instancias federales en las investigaciones y agregó que, debido a la naturaleza de estos dispositivos, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) intervienen en los casos.

La explosión en Ojocaliente forma parte de una serie de agresiones ocurridas en Zacatecas en las que organizaciones criminales han recurrido a artefactos explosivos para atacar instalaciones y personal de seguridad. El caso más reciente provocó daños en la comandancia y lesiones a varias personas.

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La estrategia federal busca operaciones conjuntas

El funcionario también destacó el trabajo coordinado entre el Gobierno federal y las autoridades estatales para enfrentar a las organizaciones criminales. García Harfuch señaló que el modelo de colaboración ha dejado de limitarse al intercambio de información.

“Cada vez hay más coordinación. No es solamente una coordinación de intercambio de información, sino donde hay operaciones en conjunto”, explicó.

De acuerdo con el secretario, el Gabinete de Seguridad mantiene actualmente acciones coordinadas con autoridades de la mayoría de las entidades, con operativos conjuntos dirigidos contra grupos del crimen organizado.

Una comisaría municipal y otros edificios resultaron dañados tras la explosión de un coche bomba en Ojocaliente, Zacatecas, la noche del 30 de agosto. (Crédito: AP)

La disputa entre el CJNG y el Cártel del Pacífico, una de las líneas por el coche bomba en Ojocaliente

García Harfuch informó el viernes 4 de septiembre, desde Zacatecas, que una de las principales líneas de investigación sobre la explosión de un coche bomba frente a la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente apunta a la disputa entre células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Pacífico por el control de rutas, territorios y actividades ilícitas en la entidad.

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El ataque ocurrió la noche del 30 de agosto, cuando un artefacto explosivo improvisado colocado en un vehículo con reporte de robo en Jalisco fue detonado frente a las instalaciones policiales. La explosión dejó 11 personas heridas, causó daños severos en 10 viviendas y afectaciones menores en otras 53, además de daños en 15 vehículos, patrullas y las instalaciones de la corporación.

Las investigaciones permitieron detener el 31 de agosto a Juan Pedro “N”, señalado como el principal responsable de colocar artefactos explosivos improvisados contra la comandancia. Al momento de su captura le fueron asegurados una granada de fragmentación, un artefacto explosivo improvisado, 70 cartuchos, cargadores, dosis de droga, un teléfono, 22 artefactos ponchallantas y un vehículo.

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En otra acción fueron detenidos Hipólito “N” y Miguel “N”, este último con una orden de aprehensión por homicidio. Ambos fueron vinculados por las autoridades con una célula que opera en Aguascalientes y Zacatecas y que, de acuerdo con la investigación presentada por Harfuch, habría realizado labores de vigilancia antes de la agresión.

El secretario señaló que las pesquisas continuaban para identificar a otros involucrados, incluidos aquellos que no se encontraran en Zacatecas. También explicó que el Ejército y la Guardia Nacional acompañaban a las autoridades estatales en las investigaciones para esclarecer el ataque y ubicar a los responsables.

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“En distintas regiones del estado, persiste una confrontación entre células delictivas que buscan controlar rutas, territorios y actividades ilícitas”, expuso Harfuch al explicar el contexto de violencia en la entidad.

Zacatecas refuerza seguridad para la Fenaza tras los ataques

La serie de agresiones llevó al Gobierno de Zacatecas a reforzar el dispositivo de seguridad para la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) 2026, programada del 4 al 20 de septiembre.

El secretario de Seguridad Pública estatal, Arturo Medina Mayoral, informó que 787 elementos del Ejército, Guardia Nacional, policías estatales y municipales, Fiscalía y seguridad privada participarían en el operativo, que contempla medidas para detectar explosivos y responder ante posibles incidentes.

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El despliegue incluye 100 militares, 120 integrantes de la Guardia Nacional, 100 policías estatales y 80 elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas, además de agentes de corporaciones municipales, Policía Metropolitana, Policía Vial Preventiva, Fiscalía estatal y 150 elementos de seguridad privada.

Medina Mayoral señaló que durante los últimos dos años se han contabilizado 17 ataques con artefactos explosivos en la entidad. El antecedente más reciente antes del coche bomba de Ojocaliente ocurrió en Villa García, donde una motocicleta explotó durante una agresión y dejó dos personas heridas.

Por ese caso fue detenido William Ariel “N”, de 18 años, a quien fuentes ministeriales identificaron como presunto integrante del CJNG y quien habría declarado que las agresiones contra corporaciones de seguridad eran ordenadas por esa organización.

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