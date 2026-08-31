Omar García Harfuch reacciona a entrevista del hijo del R1 sobe el feminicidio de Valeria Márquez

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reaccionó a las declaraciones del hijo del R1, quien negó desde la clandestinidad haber ordenado el feminicidio de Valeria Márquez. (Los Reporteros MX/TikTok)

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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, respondió a las declaraciones de Francisco Álvarez Solorio, hijo del líder criminal El R1, quien es señalado como presunto autor intelectual del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, tras la entrevista que el joven concedió al periodista Luis Chaparro para el canal de YouTube Pie de Nota.

Fue durante una entrevista realizada en el canal Los Reporteros MX, días después de que Francisco Álvarez Solorio diera su versión de los hechos, en donde el Secretario fue cuestionado sobre los dichos del hoy prófugo de la justicia.

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“Pues primero, no entraría en un debate con él, se me haría una falta de respeto para la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, contestó tajantemente el funcionario.

Valeria Márquez y Francisco "N", hijo del R1 (Redes sociales)

Posteriormente pidió que las investigaciones sean las que hablen por sí mismas: “Dejemos que las investigaciones que conduce la Fiscalía General de la República y nosotros como auxiliares den el resultado que tengan que dar, porque imagínate contestar a cada presunto que tengamos, pues sería muy complicado”, enfatizó.

El secretario aprovechó para reiterar el peso de la investigación que llevó a la captura de Ramón Ángel “N”, El R1, a quien describió como el autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas en la Plaza Morelos. Sobre ese caso, precisó que al momento de la entrevista ya sumaban más de 30 detenidos.

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“La investigación del R1 fue una investigación muy profunda, de mucho tiempo, de un caso que lastimó muchísimo a nuestro país y que conmocionó a todo México”, dijo García Harfuch, quien añadió que en esa indagatoria se detuvo no solo al jefe de célula, sino también a colaboradores, autores materiales, organizadores y personas que desde dentro del ayuntamiento de Uruapan habrían pasado información a la célula delictiva.

Lo que dijo Francisco Álvarez Solorio en su entrevista desde la clandestinidad

Francisco Álvarez reconoció que el día de su asesinato tuvo contacto con Valeria Márquez y que oasó por donde estaba su local previo a que la mataran Foto: Instagram Valeria y captura de pantalla video Pie de Nota

En la entrevista con Pie de Nota, Francisco Álvarez Solorio negó haber pedido a su padre que ordenara el feminicidio de Valeria Márquez, como lo reveló García Harfuch durante una mañanera, y se declaró inocente: “Es una acusación muy grave que se está haciendo en contra mía, de lo cual yo soy completamente inocente. No tengo absolutamente nada que ver. Ella fue mi pareja, no hay algo en el cual yo hubiera querido hacer una cosa de esa barbaridad”.

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Confirmó que Valeria Márquez fue su pareja. Relató que la conoció en 2021, cuando ella trabajaba como imagen en antros de Guadalajara, y que la relación más formal arrancó hacia 2024, cuando incluso llegaron a vivir juntos. La relación terminó en enero de 2025. “De enero hasta abril yo ya no supe nada de ella”, dijo. En abril de 2025, ambos volvieron a coincidir en las fiestas de Teapa y retomaron la comunicación. “Teníamos planes a lo mejor de volver a intentar algo”, agregó. El feminicidio ocurrió el 13 de mayo de ese año.

Álvarez Solorio también se refirió a los mensajes públicos que Valeria publicó en redes sociales señalando a una expareja como responsable si algo le llegaba a pasar. Según dijo, esos mensajes surgieron tras una pelea en un antro posterior a su ruptura, pero aseguró que después se arreglaron: “Platicamos de las cosas y pues ya, otra vez quedamos bien. De que: ‘Bueno, ya no hay que estarnos molestando. Tú en tu rollo y yo en el mío’”.

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Valeria Márquez con un peluche con el apellido "Álvarez" en la espalda. (Redes sociales)

Sobre su padre, el R1, fue categórico: “Mi padre nunca se metía como en cosas íntimas de uno. Si yo le presentaba a una mujer con la que estaba, pues ‘es simplemente la mujer de mi hijo’”.

El hijo de El R1 cuestionó directamente la lógica del señalamiento de Omar García Harfuch: “No entiendo cómo nos pueden acusar de cierta forma de decir: ‘Es que él le pidió el favor a su papá’, cuando no existe un argumento. La persona que se atreve a dar una declaración así, ¿él estuvo presente cuando yo supuestamente pedí ese favor? Claro que no”.

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En la entrevista, Álvarez Solorio señaló directamente que las acusaciones de Harfuch responden a una estrategia del gobierno para fortalecer el caso contra su padre, detenido por el homicidio del exalcalde de Uruapan:

“El gobierno ya hizo sus declaraciones, detuvieron a mi papá, lo están acusando, a mi criterio, injustamente, porque no tiene un señalamiento en su contra, y yo creo que por eso metieron el caso de Valeria, para afectarlo. No por quererme afectar a mí, quizá lo quieren afectar a él”.

Añadió que una vez que el gobierno abre un caso mediático, busca cerrarlo lo antes posible: “Cuando el gobierno abre un caso, lo más pronto que quieran lo quieren cerrar. Son temas que yo lo veo a mi punto de vista, políticos, y como son muy mediáticos, lo que quieren es cerrar esos casos”.

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El juez de Control de Michoacán calificó de legal la detención del R1, pero aplazó la decisión sobre su vinculación a proceso por el homicidio de Carlos Manzo. Su defensa pidió tiempo para revisar el expediente. La audiencia continúa este martes. (Foto: SSPC/Facebook)

La Fiscalía de Jalisco también responde

Hace unos días, el fiscal González de los Santos fue claro sobre el peso legal de la entrevista: “Cualquier declaración que haga una persona que tenga un valor jurídico tendría que ser ante un juez. Desde luego, nosotros recabamos entrevistas, recabamos datos de prueba, pero el valor real que se le da a cualquier dato de prueba, medio de prueba o prueba, va a ser consolidado una vez que sea presentado ante un juez”.

El fiscal precisó además que Francisco Álvarez Solorio no se ha presentado ante la Fiscalía del Estado para rendir declaración formal, y que hasta ese momento la dependencia no contaba con información que permitiera establecer su ubicación.

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La Fiscalía tampoco ha confirmado que Álvarez Solorio haya sido responsable de enviar flores al salón de belleza donde ocurrió el asesinato días después del crimen, con la leyenda: “Perdón”.

En la entrevista con el periodista Luis Chaparro, el propio Álvarez Solorio dijo estar dispuesto a declarar ante las autoridades para aportar información sobre los hechos, aunque hasta ahora no ha comparecido.

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025 en su salón de belleza Blossom The Beauty Lounge, en Zapopan, Jalisco, durante una transmisión en vivo en TikTok que presenciaron más de 15,000 personas en tiempo real. El 30 de julio de 2026, las autoridades detuvieron al R1.

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El 1 de agosto fue detenido Iván Martín “N”, presunto coautor material del feminicidio, ya vinculado a proceso y recluido en el penal de Puente Grande, Jalisco. Francisco Álvarez Solorio permanece prófugo.