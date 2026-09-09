Gobierno del Edomex abre consulta para definir reglas sobre el uso de celulares en escuelas, así puedes participar

Consulta sobre el uso de celulares en salones de clases del Edomex (Gob. Edomex)

Guardar

El gobierno del Estado de México (Edomex), abrió la Consulta Estatal “La Escuela Tiene Voz: escuchamos, dialogamos, decidimos juntos”, mediante la cual estudiantes, madres, padres y tutores podrán expresar sus opiniones y propuestas para definir nuevos criterios sobre el uso de celulares y otros dispositivos digitales en las escuelas mexiquenses.

La consulta se llevará a cabo del 8 al 11 de septiembre y busca que la comunidad escolar participe directamente en la construcción de una regulación que tome en cuenta las necesidades de cada nivel educativo.

PUBLICIDAD

El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, destacó que la participación de estudiantes de educación básica y media superior, así como de madres, padres y tutores, será fundamental para elaborar lineamientos acordes con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.

¿Se prohibirán los celulares en las escuelas del Edomex?

Consulta sobre el uso de celulares se realizará del 8 al 11 de septiembre (Gob. Edomex)

Uno de los principales puntos aclarados por la Secretaría de Educación mexiquense es que la consulta no tiene como objetivo establecer una prohibición general del uso de teléfonos celulares.

De acuerdo con Hernández Espejel, la intención es definir criterios diferenciados según el nivel educativo, con el propósito de que los dispositivos digitales puedan utilizarse de manera responsable y, cuando corresponda, como herramientas que contribuyan al aprendizaje.

PUBLICIDAD

La regulación también buscará priorizar aspectos como el bienestar de los estudiantes, la atención en clase y la sana convivencia escolar.

El Estado de México ya cuenta con un marco jurídico para regular el uso de estos dispositivos en educación básica. Se trata del Decreto 327, aprobado por la Legislatura estatal y publicado el pasado 20 de mayo, mediante el cual se adicionó el artículo 61 Bis a la Ley de Educación del Estado de México.

A partir de este marco legal, las autoridades buscan conocer directamente las experiencias de quienes integran la comunidad educativa para determinar cómo debe aplicarse la regulación.

PUBLICIDAD

Consulta estará disponible por internet

El cuestionario digital contará con dos versiones (Gob. Edomex)

El cuestionario digital contará con dos versiones: una dirigida a estudiantes y otra para madres, padres y tutores.

Los participantes podrán contestarlo desde celular, tableta o computadora a través del sitio oficial:

https://consulta-dispositivos-digitales.edugem.gob.mx

La participación será anónima y los resultados serán analizados de manera agregada, tomando en cuenta el perfil de los participantes y el nivel educativo.

Además del uso de teléfonos celulares dentro de las escuelas, la consulta abordará otros factores relacionados con los hábitos digitales de niñas, niños y adolescentes.

Entre ellos se encuentran el uso de dispositivos electrónicos en casa, los hábitos de sueño, la actividad física y el uso de redes sociales, así como la corresponsabilidad de las familias.

PUBLICIDAD

Habrá mesas de diálogo en Texcoco y Zinacantepec

Reforma educativa en Edomex promoverá bienestar integral de los docentes. Foto: (iStock)

Después de concluir la consulta digital, las opiniones y propuestas serán llevadas a dos espacios de diálogo.

El primero se realizará el 21 de septiembre en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, mientras que el segundo tendrá lugar el 22 de septiembre en el Auditorio de la Unidad Cultural-Deportiva Sección 17 del SNTE, en Zinacantepec.

En ambos encuentros se instalarán mesas de trabajo para analizar las experiencias de la comunidad escolar y convertirlas en propuestas concretas.

El objetivo final es construir una visión estatal sobre el uso responsable de celulares, tabletas y otros dispositivos digitales en las instituciones educativas del Estado de México, buscando equilibrar sus beneficios para el aprendizaje con los posibles efectos en la atención, los hábitos y la convivencia escolar.

PUBLICIDAD