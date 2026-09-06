México

Suman 10 muertos y 64 heridos tras explosión de pirotecnia en Temascalcingo: dos de los lesionados son sacerdotes

El Ayuntamiento abrió dos centros de acopio de artículos de primera necesidad, víveres y primeros auxilios para las víctimas

Explosión en Temascalcingo
Foto: Facebook / Ayuntamiento Ixtlahuaca
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La explosión por pirotecnia ocurrida durante una celebración parroquial de la comunidad de Santa María Canchesdá, en Temascalcingo, Estado de México, dejó como saldo preliminar 10 personas muertas.

El Gobierno del Estado de México informó que hasta el corte de las 09:30 horas de este domingo, se tiene un saldo de 64 personas lesionadas, entre las que las que se encuentran dos sacerdotes. Los heridos fueron trasladados a distintas unidades médicas para recibir atención médica especializada.

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Las autoridades determinaron que la explosión, registrada la noche de este sábado, ocurrió por la detonación de material pirotécnico que se encontraba almacenado en un espacio del inmueble que era usado como bodega.

En las acciones de rescate participaron elementos de Protección Civil Estatal, Servicios de Urgencias y del Instituto de Salud Estatal, así como del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI) que verificaron la presencia de producto activo y emitió recomendaciones para que el personal especializado procediera con su desmontaje e inhabilitación durante las labores.

Además, en las acciones se sumaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM), Cruz Roja Mexicana, servicios médicos, así como unidades municipales de Protección Civil y Bomberos de Temascalcingo, Ixtlahuaca, El Oro, San José del Rincón, Acambay, Atlacomulco y de Contepec, Michoacán.

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Dos sacerdotes resultaron lesionados derivado de la explosión

Explosión en Temascalcingo
Foto: Especial

La Diócesis de Atlacomulco lamentó la explosión de pirotecnia ocurrido durante la celebración de Vísperas de la Fiesta Patronal de la Comunidad Parroquial de Nuestra Señora de la Luz, en Santa María Canchesdá.

En un comunicado el pastor Adolfo Miguel Castaño Fonseca expresó su solidaridad con las víctimas y sus seres queridos, además informó que dos sacerdotes, identificados como Pbro. Fernando Chávez Cruz y el Pbro. Javier Sánchez Montes, resultaron lesionados.

Ambos sacerdotes se encontraban en el sitio de la explosión, por lo que fueron trasladados a un hospital. la Diócesis detalló que se encuentran bajo atención médica y se reportan fuera de peligro.

IMSS-Bienestar mantiene a 10 personas bajo atención médica: 31 fueron trasladados a sus instalaciones tras la explosión

Temascalcingo Edomex explosión heridos muertos
Equipos de emergencia de varios municipios están atendiendo la explosión en Temascalcingo, Edomex (Ayuntamiento Ixtlahuaca/FB)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar informó que brindó atención a un total de 31 personas que resultaron lesionadas tras la explosión, quienes fueron trasladas a seis de sus unidades en el Estado de México.

Hospital General Atlacomulco

  • 10 personas permanecen hospitalizadas y reciben atención médica
  • 4 personas fueron trasladadas a otras unidades para continuar con su atención médica
  • 3 personas fueron dadas de alta
  • 1 persona falleció

Hospital Ignacio López Rayón Bicentenario, El Oro

  • 4 personas atendidas fueron dadas de alta
Explosión pirotecnia en Temascalcingo
Foto: Especial

CEAPS Ex Hacienda de Solis

  • 5 personas atendidas fueron dadas de alta

Centro de Salud Urbano Temascalcingo

  • 3 pacientes fueron atendidos y dados de alta posteriormente

Hospital San Felipe del Progreso

  • 1 paciente fue atendido y posteriormente dado de alta

Hospital General “Dr. Nicolás San Juan”

  • Recibió a una persona trasladada desde el Hospital General de Atlacomulco y sigue bajo atención médica

Ayuntamiento de Temascalcingo habilita dos centro de acopio para víctimas

Explosión en Temascalcingo
Foto: Wilfrido Cárdenas

Tras los hechos, el Ayuntamiento de Temascalcingo informó que habilitarán dos centros de acopio para la donación de víveres, artículos de primera necesidad e insumos para primeros auxilios con el objetivo de apoyar a las víctimas.

Los centros donde podrán entregar los víveres son frente al Palacio Municipal de Temascalcingo y en la Subcomisaría de Seguridad Pública de Santa María Canchesdá.

Los insumos que podrán donar y serán recibidos son los siguientes:

  • Puntas nasales
  • Mascarillas
  • Pañales para adulto
  • Antibiótico: Cefotaxima
  • Sábanas
  • Batas
  • Bultos quirúrgicos estériles
  • Vaselina

Gobernadora del Edomex lamentó el fallecimiento de personas derivado de la explosión

Los estudiantes pertenecían a las licenciaturas de Medicina, Veterinaria y Zootecnia, según llo informado por el plantel universitario.
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, lamentó lo ocurrido en la explosión. Crédito: Cuartoscuro/Presidencia

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, lamentó el fallecimiento de personas en la explosión de pirotecnia en el municipio de Temascalcingo durante la noche de este sábado.

A través de sus redes sociales, la mandataria estatal también detalló que los equipos de emergencias continúan laborando para brindar atención a las personas afectadas.

“Expreso mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las personas que perdieron la vida en la explosión ocurrida en Santa María Canchesdá, municipio de Temascalcingo. Les acompaño con profundo respeto y afecto en estos momentos de dolor. Los servicios de Protección Civil, SUEM, Bomberos de la región, la Comisión Nacional de Emergencias y la Policía Estatal continuarán trabajando de manera coordinada para atender y brindar apoyo a las personas afectadas”, escribió en X.

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