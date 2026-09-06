México

Explosión de pirotecnia durante festividades en el municipio de Temascalcingo deja varios lesionados

Una fuerte explosión relacionada con fuegos pirotécnicos se registró durante la noche, en la víspera de las festividades de Santa María Canchesdá

El video muestra el contexto después{es que ocurrió una explosión de pirotecnia en Santa María Canchesdá, Temascalcingo, Estado de México, resultando en varias personas lesionadas durante las festividades (Video González Maye/FB)

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Una fuerte explosión relacionada con fuegos pirotécnicos se registró durante la noche de este sábado, en la víspera de las festividades de Santa María Canchesdá, generando alarma entre habitantes y asistentes a las celebraciones.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente habría ocurrido mientras se desarrollaban los preparativos o actividades previas a las festividades religiosas. La detonación provocó movilización y, de manera preliminar, se informó sobre varias personas lesionadas y personas fallecidas, sin embargo todavía no se precisa el número exacto, de manera extraoficial, medios locales señalan alrededor de 6 personas fallecidas.

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Ante la emergencia, se solicitó el apoyo de ambulancias y cuerpos de emergencia de municipios aledaños, debido a que los servicios locales requerían refuerzos para atender a las personas que pudieran haber resultado afectadas.

Explosión de pirotecnia moviliza a cuerpos de emergencia

Temascalcingo Edomex explosión heridos muertos
(Ayuntamiento Ixtlahuaca/FB)

Tras registrarse la explosión, habitantes de la zona comenzaron a alertar sobre lo ocurrido y solicitaron la presencia de paramédicos y unidades de emergencia.

Hasta el momento, no existe una cifra oficial sobre el número de personas heridas. Por ello, la información que circula durante las primeras horas debe considerarse preliminar, en espera de que las autoridades correspondientes proporcionen un reporte oficial sobre la magnitud del incidente.

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“En coordinación con las diferentes unidades de emergencia, se realizan las labores de rescate y liberación de las personas que se encuentran bajo los escombros, trabajando con entrega, solidaridad y esperanza”, escribieron en las redes del Ayuntamiento de Ixtlahuaca que dieron el apoyo a víctimas.

En este caso, las autoridades y cuerpos de emergencia deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió la detonación, así como establecer si existían medidas de seguridad para el manejo de los artículos pirotécnicos utilizados durante las festividades.

Piden evitar acercarse a la zona de la explosión

Temascalcingo Edomex explosión heridos muertos
Equipos de emergencia de varios municipios están atendiendo la explosión en Temascalcingo, Edomex (Ayuntamiento Ixtlahuaca/FB)

Ante la emergencia, se hizo un llamado a la población para evitar acercarse al lugar donde ocurrió la explosión, con el objetivo de no poner en riesgo a más personas y permitir que ambulancias, paramédicos, policías y demás cuerpos de emergencia puedan ingresar y realizar sus labores.

También se pidió a los habitantes mantener despejados los accesos y atender las indicaciones de las autoridades mientras continúan las labores de atención.

La situación ocurre precisamente durante la víspera de las festividades de Santa María Canchesdá, por lo que se mantiene la atención sobre el desarrollo de los acontecimientos y las posibles afectaciones entre quienes participaban en las actividades.

Hasta el momento, permanece pendiente la información oficial relacionada con el número exacto de personas lesionadas, la gravedad de sus heridas y cuantas fallecieron.

Temascalcingo Edomex explosión heridos muertos
Temascalcingo Edomex explosión heridos muertos (especial)

Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un informe actualizado sobre la explosión y las acciones implementadas para atender a las personas afectadas.

Mientras tanto, la recomendación es evitar difundir cifras o versiones no confirmadas y mantenerse atentos únicamente a la información proporcionada por las autoridades y cuerpos de emergencia.

Información en desarrollo...

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