Otra renuncia en el INE: así es la carta con la que Claudia Arlett Espino formalizó su salida de la Secretaría Ejecutiva

La dimisión de Claudia Arlett Espino se formaliza este 9 de septiembre de 2026 ante la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, y el propio instituto confirma el movimiento mediante un comunicado oficial. (TV Azteca)

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La Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Arlett Espino, notificó al Consejo General su renuncia irrevocable al cargo mediante un oficio fechado el 8 de septiembre de 2026, con efectos inmediatos a partir del día siguiente. El documento fue dirigido directamente al órgano colegiado del instituto.

¿Qué dice la carta de renuncia?

La funcionaria envía un oficio al Consejo General, fechado el 8 de septiembre de 2026, en el que cita motivos de salud y fija efectos inmediatos a partir del día siguiente

En el escrito, Espino explicó que diversas valoraciones médicas identificaron hallazgos que requieren, en sus palabras, “atención prioritaria y seguimiento sistemático”. A partir de esa situación, señaló que tras una reflexión “responsable y profunda” concluyó que no cuenta con las condiciones de salud necesarias para asumir el Proceso Electoral Federal 2026-2027 con la disponibilidad que exige el cargo.

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La funcionaria subrayó que la decisión “no ha sido sencilla”, debido a que la Secretaría Ejecutiva demanda una dedicación permanente frente a la complejidad jurídica, técnica y operativa del proceso que está por arrancar. En el documento, planteó que en este momento la prioridad debe ser garantizar que la conducción del área se encuentre en las mejores condiciones posibles.

Entre los puntos centrales de la carta:

Reconoció a la consejera presidenta , Guadalupe Taddei Zavala, y a las consejerías electorales que confiaron en ella para el cargo.

Agradeció a las representaciones del Poder Legislativo y de las fuerzas partidistas presentes en el Consejo General.

Manifestó su disposición para realizar una entrega ordenada, transparente y documentada de la información, recursos y responsabilidades a su cargo.

Afirmó que su decisión responde a la convicción de que el interés institucional debe prevalecer sobre cualquier consideración personal.

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Es la segunda titular en dejar el cargo desde 2023

Aunque distintas personas han encabezado la Secretaría Ejecutiva del INE en los últimos tres años, Espino es apenas la segunda persona designada como titular —con nombramiento pleno del Consejo General— que presenta su renuncia, luego de Edmundo Jacobo Molina, quien dejó el puesto en marzo de 2023 después de 14 años al frente del área.

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Entre la salida de Jacobo y la llegada de Espino, el cargo fue ocupado únicamente por encargadas y encargados de despacho, sin nombramiento definitivo: Miguel Ángel Patiño, María Elena Cornejo Esparza y Claudia Suárez Ojeda, esta última hasta noviembre de 2024. Espino fue designada titular el 28 de noviembre de ese año, con 9 votos a favor y 1 en contra del Consejo General, y tomó protesta el 1 de diciembre de 2024.

El contexto: un proceso electoral que arranca

La renuncia ocurre a un día de que inicie formalmente el Proceso Electoral Federal 2026-2027, en el que se renovarán cargos federales y de las 32 entidades federativas, uno de los ejercicios más grandes en la historia electoral reciente del país.

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Reportes periodísticos han señalado, además, que la salida de Espino coincide con un jaloneo entre bloques de consejeros dentro del instituto por las presidencias e integración de comisiones que operarán durante los comicios del próximo año. Hasta el momento, el INE no ha vinculado oficialmente ambos temas.

¿Quién es Claudia Arlett Espino?

Espino es una abogada de origen rarámuri, nacida el 7 de mayo de 1979 en Chihuahua. Es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, y doctora en Derecho por la UNAM. Como Secretaria Ejecutiva, fungía como representante legal del INE y como secretaria del Consejo General, con voz pero sin voto.

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El instituto inicia la organización de los comicios federales y locales en las 32 entidades con el área ejecutiva sin relevo definido, mientras el Consejo General aún no informa plazos para una designación. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

¿Qué sigue?

Por el momento, el instituto no ha informado quién asumirá de manera interina la Secretaría Ejecutiva ni los tiempos para una nueva designación permanente, la cual corresponde al Consejo General conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La vacante deja al INE ante el reto de garantizar estabilidad administrativa justo cuando comienza la organización de uno de los procesos electorales más grandes del país en los últimos años.