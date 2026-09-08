Ariadna Montiel cuestiona el origen de Luis Donaldo Colosio Riojas y sus aspiraciones en Sonora

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La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, cuestionó las posibles aspiraciones del senador de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio Riojas, a la gubernatura de Sonora en las elecciones de 2027, al considerar que el legislador debería concluir el cargo para el que fue electo en Nuevo León.

Las declaraciones de Montiel se producen en medio de la confrontación pública entre Colosio y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien también preside el Consejo Nacional de Morena.

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El mandatario estatal criticó recientemente al senador por sus señalamientos contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y cuestionó su experiencia y desempeño como alcalde de Monterrey.

Ariadna Montiel respalda las críticas de Alfonso Durazo

Montiel expresó su respaldo a la postura de Durazo y señaló que Colosio fue elegido por los ciudadanos de Nuevo León para desempeñarse como legislador, por lo que consideró cuestionable que ahora contemple competir por un cargo en otra entidad.

“Es lamentable que un legislador que ha sido electo por el pueblo de Nuevo León hoy quiera dejar su cargo para ir a gobernar o a representar otro estado”, afirmó la dirigente de Morena.

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Ariadna Montiel respalda a Durazo en su disputa con Colosio.

La también funcionaria recordó que Colosio nació en Ciudad de México, aunque es originario de Magdalena de Kino, Sonora, y desarrolló buena parte de su trayectoria política en Nuevo León.

Montiel también cuestionó los resultados de su gestión al frente del Ayuntamiento de Monterrey y señaló que, posteriormente, el senador llegó al Senado por la vía de primera minoría.

“Perdieron Monterrey por un mal gobierno de Luis Donaldo, siendo el alcalde de la capital de Nuevo León, y pierden en la siguiente elección”, sostuvo.

La dirigente de Morena añadió que, a su consideración, los legisladores deben asumir responsabilidad frente a los ciudadanos que les otorgaron su voto antes de buscar nuevas posiciones políticas.

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Colosio mantiene en reserva su decisión electoral para 2027

Aunque el nombre de Colosio Riojas ha cobrado fuerza en Sonora, el senador no ha confirmado públicamente que buscará la gubernatura de esa entidad.

El alcalde con licencia de Monterrey dijo que no busca venganza por el magnicidio. Foto: Facebook/Luis Donaldo Colosio Riojas

El pasado 26 de agosto aseguró que ya había definido su futuro político rumbo a 2027, pero señaló que esperaría los tiempos establecidos por la legislación electoral para revelar si competirá por Sonora o Nuevo León.

“La decisión sobre mi futuro político ya está tomada, pero la vamos a anunciar cuando sea el momento oportuno”, declaró.

Durante su presencia en Sonora, Colosio recibió expresiones de respaldo de militantes de Movimiento Ciudadano, incluidos gritos de “¡Gobernador!”. Sin embargo, esas manifestaciones no representan una candidatura formal.

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El senador ha planteado que MC cuenta con condiciones para competir por cuenta propia en Sonora y que el partido trabaja en el fortalecimiento de su estructura territorial rumbo a los comicios de 2027.

Movimiento Ciudadano apuesta por competir sin alianzas en Sonora. Foto: Facebook/Luis Donaldo Colosio Riojas

Entre los dos escenarios que se mantienen sobre su futuro se encuentran:

Competir por la gubernatura de Sonora , entidad de la que es originario.

Buscar la gubernatura de Nuevo León , donde desarrolló la mayor parte de su carrera política.

Permanecer dentro de Movimiento Ciudadano , partido por el que actualmente ocupa un escaño en el Senado.

Esperar los plazos legales antes de hacer público su proyecto electoral.

Competir en Sonora sin una alianza electoral, escenario que el propio senador ha señalado como viable para MC.

Alfonso Durazo y Colosio protagonizan choque político

La discusión entre ambos personajes comenzó después de una intervención de Colosio en el Congreso, donde cuestionó a Morena por no resolver problemas relacionados con violencia, desapariciones, desigualdad y rezago educativo.

Durazo arremete contra Luis Donaldo Colosio Riojas. (Facebook)

Durazo respondió desde sus redes sociales y cuestionó la autoridad del senador para criticar al gobierno federal, al tiempo que señaló los resultados de su administración como alcalde de Monterrey.

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El gobernador también calificó a Colosio como un principiante y sostuvo que todavía tiene experiencia y madurez por adquirir antes de asumir responsabilidades de mayor alcance.

Colosio respondió que no caería en provocaciones y recordó que Durazo es el gobernador de Sonora, por lo que debería concentrarse en los asuntos de la entidad.

“De mi futuro me encargo yo”, respondió el senador.

La confrontación tiene además un antecedente personal. Durazo trabajó como secretario particular de Luis Donaldo Colosio Murrieta durante la campaña presidencial de 1994.

Durazo y los Colosio: de la cercanía en 1994 al choque político actual. Crédito: AFP

El padre del actual senador fue asesinado el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana.

Durante años, la relación de Durazo con la familia Colosio contribuyó a mantener una cercanía entre ambos políticos.

La disputa actual, sin embargo, se desarrolla en un contexto marcado por la sucesión gubernamental de Sonora para 2027.

Movimiento Ciudadano lleva la disputa ante el INE

El enfrentamiento también derivó en una acción formal de Movimiento Ciudadano ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

El partido presentó una queja contra Durazo por presunto uso indebido de recursos públicos y por una posible vulneración de los principios de imparcialidad y neutralidad que deben observar los funcionarios públicos.

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MC argumentó que las expresiones del gobernador no correspondieron a una comunicación institucional o informativa, sino que constituyeron una intervención en el debate político.

El Tribunal Electoral rechazó una variable del monitoreo del INE por limitar la libertad de expresión. Crédito: X/ @TEPJF_informa

La dirigencia emecista también ha señalado que las críticas de Durazo se producen mientras Colosio aparece entre los perfiles con posibilidades de competir por la gubernatura de Sonora.

Por su parte, Montiel sostuvo que respalda al gobernador y defendió su trayectoria dentro de Morena.

“Yo respaldo a Alfonso, que además ha sido un muy buen gobernador y un dirigente histórico de nuestro movimiento”, declaró.

Sonora, escenario de la disputa rumbo a las elecciones de 2027

La posible participación de Colosio en Sonora ocurre mientras los partidos comienzan a definir sus estrategias para las elecciones de 2027, cuando la entidad renovará la gubernatura.

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Sonora se convierte en el nuevo campo de batalla rumbo a 2027. Crédito: X/@AlvarezMaynez

Morena todavía tiene pendiente definir a su perfil para la contienda, mientras que en la oposición también se mencionan distintos nombres. Movimiento Ciudadano, por su parte, ha planteado competir de manera independiente y fortalecer su estructura en el estado.

En este contexto, la dirigente nacional de Morena cuestionó que Colosio evalúe dejar el Senado para buscar la gubernatura de una entidad distinta a Nuevo León.

Montiel insistió en que la decisión corresponde finalmente al senador, aunque sostuvo que su postura y la de Durazo parten de la responsabilidad que, a su juicio, tienen quienes ocupan cargos de elección popular frente a los ciudadanos que los eligieron.

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Hasta ahora, Colosio ha confirmado únicamente que su decisión electoral ya está tomada. La entidad por la que buscará competir y la eventual candidatura de Movimiento Ciudadano permanecen pendientes de anuncio formal.