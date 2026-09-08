Decomisan 8 kilos de hoja de coca en el Aeropuerto Internacional de la CDMX: venía oculta como suplementos alimenticios. SSPC

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Autoridades mexicanas decomisaron ocho kilos de un polvo fino de color verde, sustancia presente de forma natural en las hojas de coca, en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El cargamento estaba oculto en bolsas etiquetadas como suplemento alimenticio de “moringa” y procedía de Colombia, según informó un comunicado conjunto de la Secretaría de Marina y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

El hallazgo se produjo como parte de las acciones permanentes de inteligencia aduanera, análisis de riesgo y fortalecimiento de los mecanismos de control en las operaciones de comercio exterior que ambas instituciones desarrollan de manera coordinada, junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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El cargamento oculto en suplementos alimenticios

El polvo verde fue localizado dentro de una bolsa comercializada bajo la denominación de moringa, una planta utilizada habitualmente como suplemento nutricional. La sustancia, de acuerdo con el comunicado, se encuentra de forma natural en las hojas de coca.

El envío tenía como punto de origen Colombia y su destino final era el territorio mexicano, ingresando por la terminal aérea de la capital del país. La cantidad total identificada ascendió a ocho kilos del polvo camuflado bajo la apariencia de un producto de consumo lícito.

Plantación de hoja de coca. (Foto: Fuerzas Armadas de Honduras)

Este tipo de ocultamiento, según se detalla en el documento oficial, buscaba evadir los controles aduaneros mediante el uso de un empaque asociado a productos de uso cotidiano y de venta legal, lo que dificulta a simple vista la identificación de sustancias ilícitas en tránsito.

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La detección de este cargamento responde a un trabajo de coordinación entre la Secretaría de Marina y la ANAM, que desde hace tiempo mantienen esquemas conjuntos de vigilancia en puntos estratégicos de comercio exterior como el AICM, uno de los principales puertos de entrada de mercancías al país.

Cómo se identificó la sustancia

La detección del cargamento fue resultado de acciones coordinadas de inteligencia, análisis estratégico y gestión de riesgo entre la Marina y la ANAM. El comunicado conjunto precisa que estas tareas forman parte de las acciones permanentes que ambas dependencias ejecutan en las aduanas del país.

De manera específica, el hallazgo se logró mediante el análisis documental de la mercancía declarada, la revisión de antecedentes comerciales vinculados al envío y la validación de perfiles operativos de quienes intervinieron en la operación de comercio exterior. Estos tres elementos, de acuerdo con el texto oficial, fortalecieron las acciones de inspección y seguimiento que permitieron ubicar la sustancia oculta.

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El comunicado añade que, además de los esquemas institucionales de gestión de riesgo, análisis estratégico y vigilancia aduanera que la ANAM implementa de manera coordinada con la Marina, el cargamento fue identificado gracias a mecanismos de trazabilidad documental, validación de perfiles comerciales y seguimiento operativo. Estas capacidades, según las autoridades, han fortalecido el control y la supervisión en las aduanas del país.

Decomisan 8 kilos de hoja de coca en el Aeropuerto Internacional de la CDMX: venía oculta como suplementos alimenticios. SSPC

Este proceso de trazabilidad documental permite a las autoridades cruzar información sobre el historial comercial de los remitentes y destinatarios de un envío, así como verificar la consistencia entre lo declarado y el contenido real de la mercancía. La validación de perfiles operativos, por su parte, contempla el seguimiento de patrones asociados a personas o empresas que intervienen en operaciones de comercio exterior.

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Postura institucional sobre el control aduanero

La Secretaría de Marina, la ANAM y las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso con la protección en las operaciones de comercio exterior. Las dependencias señalaron que este tipo de acciones contribuye a la seguridad del país al evitar el paso de sustancias ilícitas que afectan a la población.

El comunicado conjunto enmarca este decomiso dentro de una estrategia más amplia de fortalecimiento de los mecanismos de control en las aduanas mexicanas, en la que participan de forma coordinada la Marina, la ANAM y la SSPC.

Las autoridades no precisaron en el comunicado si se realizaron detenciones vinculadas al envío ni el destino final que tendría el cargamento decomisado dentro del territorio nacional.

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