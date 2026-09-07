México

Confiscan paquetes con dinero en efectivo en la aduana de Tamaulipas: el cargamento suma más de 750 mil dólares

Una diferencia de densidades en la imagen de la carga activó el protocolo de inspección física en Nuevo Laredo, donde autoridades federales localizaron 769 mil 755 USD escondidos entre mercancía

Confiscan paquetes con dinero en efectivo en la aduana de Tamaulipas: el cargamento suma más de 750 mil dólares. SSPC
Confiscan paquetes con dinero en efectivo en la aduana de Tamaulipas: el cargamento suma más de 750 mil dólares. SSPC
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La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Guardia Nacional (GN), decomisó un cargamento con 769 mil 755 dólares estadounidenses ocultos en la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas. El hallazgo se logró mediante un equipo móvil de rayos X.

El operativo se realizó como parte de las labores de inspección y vigilancia que realizan ambas instituciones en los puntos fronterizos del país. La revisión no intrusiva permitió detectar el dinero oculto en la mercancía inspeccionada, según informó un comunicado conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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Detalles del hallazgo en la aduana

El decomiso ocurrió durante una revisión rutinaria en la Aduana de Nuevo Laredo, uno de los cruces fronterizos con mayor tránsito comercial entre México y Estados Unidos. El personal aduanero, con apoyo de un binomio canino, localizó 12 paquetes con dólares estadounidenses ocultos en la mercancía inspeccionada.

El descubrimiento se produjo gracias a un sistema de rayos X que identificó irregularidades en la imagen de la carga, lo que llevó a una revisión física posterior con apoyo canino.

Tras la localización de los paquetes, el material fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. Será esta autoridad quien determine el destino legal del dinero y las eventuales acciones contra los responsables del cargamento.

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Cómo funcionó la detección con rayos X

El hallazgo se originó cuando el equipo móvil de rayos X registró una diferencia de densidades en la imagen del cargamento inspeccionado. Esta anomalía llamó la atención del personal aduanero, que decidió proceder con una revisión física de la mercancía.

Los sistemas de revisión no intrusiva, como el utilizado en Nuevo Laredo, permiten a las autoridades identificar objetos o sustancias ocultas sin necesidad de abrir cada bulto de manera manual. Cuando la tecnología detecta una irregularidad, el protocolo establece que se realice una inspección física complementaria.

Confiscan paquetes con dinero en efectivo en la aduana de Tamaulipas: el cargamento suma más de 750 mil dólares. SSPC
Confiscan paquetes con dinero en efectivo en la aduana de Tamaulipas: el cargamento suma más de 750 mil dólares. SSPC

En este caso, esa segunda etapa contó con el apoyo de un detector canino, entrenado para identificar la presencia de divisas o mercancías no declaradas. La combinación de ambos métodos, tecnológico y canino, derivó en la localización de los 12 paquetes con dólares.

El comunicado de la SSPC señaló que todo el procedimiento se realizó siguiendo los protocolos y disposiciones aplicables para este tipo de hallazgos, sin precisar detalles adicionales sobre el cargamento ni sobre las personas involucradas.

Coordinación entre ANAM, Guardia Nacional y SSPC

El operativo en Nuevo Laredo se enmarca en el trabajo conjunto que realizan la ANAM y la GN en las aduanas del país. Ambas instituciones combinan personal de inspección con equipos tecnológicos para el control del tránsito de mercancías y bienes en los cruces fronterizos.

La SSPC, dependencia federal a la que se adscriben estas capacidades, destacó en el comunicado la importancia del empleo de equipos de rayos X móviles en coordinación con revisiones físicas. Según el documento, esta articulación fortalece las acciones de control, inspección y detección de mercancías o bienes que pudieran encontrarse ocultos o no declarados.

Qué sigue tras el decomiso

Con el cargamento puesto a disposición del Ministerio Público, la investigación quedó en manos de esa autoridad, que deberá determinar el origen y destino de los 769 mil 755 dólares localizados, así como las posibles responsabilidades penales derivadas del hallazgo.

Paquetes de billetes de cien euros y cincuenta euros atados con bandas, sobre una superficie oscura y reflectante.
Confiscan paquetes con dinero en efectivo en la aduana de Tamaulipas: el cargamento suma más de 750 mil dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado conjunto de la ANAM, la GN y la SSPC no precisó si se detuvo a alguna persona en relación con el cargamento ni brindó información adicional sobre el tipo de mercancía en la que se ocultaban los paquetes con divisas.

Aquí tienes el contexto sobre aseguramientos de efectivo en aduanas mexicanas, basado en información encontrada en fuentes recientes:

Marco legal: cuándo declarar dinero en las aduanas

De acuerdo con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), introducir o sacar del país más de 10 mil dólares estadounidenses (o su equivalente en otras monedas) no constituye un delito. El problema surge cuando esa cantidad no se declara ante las autoridades aduaneras, según explicó la ANAM.

Quien no declare el excedente enfrenta una multa de entre 20% y 40% sobre la cantidad no reportada. Si el monto no declarado supera los 30 mil dólares, la sanción puede escalar a una pena de tres meses a seis años de prisión, y el excedente pasa a ser propiedad del Fisco Federal, salvo que se demuestre el origen lícito de los recursos.

En casos donde no se acredite la procedencia legítima del dinero, la pena puede alcanzar entre cinco y 15 años de prisión, al considerarse una operación con recursos de procedencia ilícita.

Del lado estadounidense, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) exige declarar montos superiores a 10 mil dólares mediante el Formulario FinCEN 105. No hacerlo puede derivar en confiscación total del dinero, multas de hasta 500 mil dólares y penas de hasta 10 años de prisión.

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