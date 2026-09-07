México

Juan Alejandro era un bebé de un año: fue asesinado tras quedar en medio de un ataque armado en Culiacán, Sinaloa

El caso se suma a una lista de menores asesinados en Sinaloa desde septiembre de 2024, cuando inició la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza

El bebé Juan Alejandro fue alcanzado por las balas durante un ataque armado en Culiacán. (Redes sociales)
El bebé Juan Alejandro fue alcanzado por las balas durante un ataque armado en Culiacán. (Redes sociales)
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Juan Alejandro tenía un año y cuatro meses cuando una bala le quitó la vida la noche del sábado 5 de septiembre en la colonia Prados del Sur, al sur de Culiacán, Sinaloa, tras quedar en medio de un ataque armado que dejó un saldo total de tres muertos.

El menor se encontraba con su familia afuera de un domicilio, sobre la calle Mar de Coral, entre Islas Mascareñas e Islas Salomón, cuando un grupo de sujetos armados llegó al lugar y abrió fuego contra las personas reunidas ahí. De acuerdo con medios locales, la agresión ocurrió alrededor de las 20:30 horas.

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El caso se suma a una cifra que documenta la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y que, hasta abril de 2026, ubicaba en 250 el número de niñas, niños y adolescentes muertos por herida de bala en Sinaloa desde septiembre de 2024, cuando inició la guerra interna de entre Los Chapitos y La Mayiza.

Un ataque con armas largas dejó decenas de casquillos en la escena

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los primeros reportes indicaron que los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas con armas largas antes de darse a la fuga. En el sitio quedó sin vida un hombre identificado como Jesús Manuel, de entre 25 y 30 años de edad.

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El bebé Juan Alejandro fue trasladado de emergencia a las instalaciones de la Cruz Roja para recibir atención médica. Los doctores intentaron reanimarlo, pero minutos después confirmaron su fallecimiento a causa de la herida que sufrió en el cráneo.

En el lugar, personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa localizó decenas de casquillos percutidos de armas de grueso calibre. La zona fue acordonada con cinta amarilla mientras el Servicio Médico Forense y policías de investigación realizaban las diligencias correspondientes.

Otras dos personas resultaron heridas de gravedad y fueron trasladadas a distintos hospitales de la ciudad.

(Tomada de X/@entreveredas)
(Tomada de X/@entreveredas)

Durante la mañana del domingo 6 de septiembre se confirmó la muerte de otro sujeto identificado como Jonathan. Las autoridades lo señalaron como uno de los presuntos responsables del ataque armado.

De acuerdo con versiones preliminares, Jonathan habría recibido un disparo de parte de sus propios acompañantes en el momento en que se desató la balacera, antes de que el resto de los atacantes lograra huir de la escena.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una versión oficial sobre el origen de la agresión ni contra quién iba dirigida.

Madre del bebé exige justicia: “Mi hijo no nació en guerra”

La noticia sobre la muerte de Juan Alejandro se difundió con rapidez en redes sociales, acompañada de mensajes de luto y reclamos por la violencia que continúa alcanzando a menores de edad en Culiacán.

Alejandra Armenta, madre del niño, respondió a las publicaciones con un mensaje en el que rechazó que la vida de su hijo se reduzca a la guerra que atraviesa el estado. “Mi hijo no nació en guerra porque sus padres somos honrados, que vivíamos para darle lo mejor que podíamos hacer por él”, escribió en un comentario publicado en redes sociales.

El bebé Juan Alejandro fue alcanzado por las balas durante un ataque armado en Culiacán. (Redes sociales)
El bebé Juan Alejandro fue alcanzado por las balas durante un ataque armado en Culiacán. (Redes sociales)

“Mi esposo y yo somos personas humildes y sin deberle nada a nadie, me lo arrebataron tan injustamente; no merecía morir mi niñito”, agregó Armenta en el mismo mensaje.

La diputada local Paola Gárate también se pronunció sobre el caso: “Cuando una bala alcanza a un bebé, se acabaron las excusas. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Que maten a un bebé para reconocer que la estrategia fracasó?”.

La senadora Paloma Sánchez lamentó el homicidio y consideró que un niño no debe formar parte de las estadísticas de violencia. “La ‘narcoguerra’ nos está arrebatando a nuestros niños y jóvenes, robándoles sus sueños y el futuro que merecen”, escribió en sus redes sociales.

El caso se suma a una lista de menores pequeños heridos por la violencia en Sinaloa

Familiares de las menores de edad sostienen que su muerte se derivó de un ataque directo por parte de militares
Familiares de las menores de edad sostienen que su muerte se derivó de un ataque directo por parte de militares Crédito: Cuartoscuro / José Betanzos

Juan Alejandro no es el único niño de corta edad alcanzado por las armas en Sinaloa durante 2026. En junio, Abelardo, de 8 años, resultó herido por una esquirla de bala durante un intento de despojo de vehículo contra su familia en la colonia Guadalupe, en Culiacán.

Dos días después de ese hecho, un niño de 3 años fue lesionado junto con sus padres cuando viajaban en un automóvil atacado a balazos en la colonia Siete Gotas. En agosto, Wilbert, de 3 años, también resultó herido durante una agresión armada ocurrida en una convivencia en Lomas de Tamazula.

Otros casos que también han conmocionado a nivel nacional ha sido el de Sol Natalia, de 15 años, quien murió más de un año después de sufrir quemaduras en el 80% de su cuerpo, tras el incendio provocado por hombres armados el 3 de diciembre de 2024 en un dispensario de la colonia Lázaro Cárdenas. En el mismo hecho murió Jesús Eduardo, de 17 años, por heridas de arma de fuego.

Alexander, de 9 años, murió en enero de 2025 después de que hombres armados dispararon contra el vehículo en el que viajaba junto con su padre y su hermano en el sector Los Ángeles. En mayo de ese año, Alexa, de 7 años, murió junto con su hermana Leidy, de 11, en un hecho ocurrido en la sierra de Badiraguato.

El caso de Ricardo Mizael, de 15 años y quien salió a comprar un biberón y leche para alimentar a unos gatitos que había rescatado de la calle, también fue alcanzado por las balas. Este hecho motivó una marcha pacífica a la que se sumaron grupos de ciudadanía y sociedad civil.

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