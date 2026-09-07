Pedro Sola se une a La Granja VIP 2 como practicante tras polémica por sus comentarios sobre los perros

A diferencia del resto de los integrantes, Sola no competirá en el reality: su función se limitará a las tareas de cuidado de los animales. (Captura de pantalla La Granja VIP)

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Pedro Sola se sumó a La Granja VIP 2 como practicante del Tío Pepe, un rol que lo llevará a cuidar animales dentro del reality tras la polémica que enfrentó en julio por comentarios sobre envenenar perros. El anuncio se presentó como una de las sorpresas del estreno del programa, la noche del 6 de septiembre.

A diferencia del resto de los integrantes, Sola no competirá como granjero. Su participación se limitará a las tareas del practicante, encargado de asistir en el cuidado de los animales de la granja.

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“Hola a todos, me emociona mucho convertirme en el practicante del Tío Pepe. Les quiero decir que hay lecciones que nunca se olvidan y la que la vida ya me dio a mí... ya saben cuál. Ahora lo único que quiero es aprender a cuidar, proteger y alimentar junto a los granjeros a los animales que vivirán en esta granja. Nunca había vivido este tipo de experiencia pero estoy dispuesto a ayudar en todo lo que pueda y a aprender. Les prometo que me convertiré en el mejor practicante”, explicó el conductor.

El conductor reconoció que la polémica lo llevó a aceptar el proyecto

Usuarios en redes sociales calificaron el nuevo rol del conductor como una estrategia de imagen tras la polémica que lo puso en la mira de autoridades capitalinas. (Captura de pantalla YouTube Ventanenado)

El conductor de 80 años explicó que las lecciones que le dejó la controversia lo motivaron a sumarse al reality desde este rol específico. Sola señaló que este tipo de comentarios ya no son vistos con la misma normalidad que antes y se mostró dispuesto a aprender durante su paso por el programa.

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Pedro Sola indicó que su participación le permitirá acercarse a un tema que, meses atrás, le costaba comprender. La polémica se originó en julio, cuando el conductor de Ventaneando afirmó que no toleraba compartir restaurantes ni supermercados con perros y aseguró que le daban ganas de “aventarles un trozo de carne envenenada”.

El conductor escaló el tono en esa misma emisión al referirse a las personas que pasean a sus mascotas en carriola: “Dan ganas de darles un balazo... a los dueños”, dijo, ante las risas de la conductora Pati Chapoy.

La conductora Mónica Castañeda intentó hacerlo recapacitar durante el programa, sin éxito: “Eso sí no. Entiendo que no te gusten, pero envenenarlos, jamás”. El video se viralizó en horas y colocó a Sola como tendencia nacional en plataformas como X, Instagram y TikTok.

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La participación llega después de que Sola sugiriera envenenar perros y disparar a sus dueños durante una emisión de Ventaneando en julio. (Instagram: Pedro Sola / Antara)

Dos días después de la polémica, el conductor leyó una disculpa al aire: “No había sido consciente de ello y lo siento de verdad, fue una falta de empatía de mi parte”, declaró.

La disculpa no frenó las críticas. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) emitió un posicionamiento en el que calificó las expresiones de Sola como inaceptables por incitar al maltrato animal. La dependencia reportó que las denuncias por maltrato animal en la capital crecieron de 1,868 en 2019 a 3,868 en 2025.

Las redes sociales reaccionaron divididas ante su nuevo rol en el reality

La llegada de Sola a La Granja VIP 2 reavivó los señalamientos sobre la polémica de julio. Algunos usuarios calificaron la decisión como “una lavada de imagen” y consideraron que la participación tiene una doble intención publicitaria.

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El conductor de 80 años se sumó al reality como practicante del Tío Pepe, encargado de asistir en el cuidado de los animales de la granja. (Redes Sociales)

“El castigo por hablar de los perritos”, “¿Por qué meten a una persona a la que no le gusta los animales?“, ”Tío no necesita a Pedro Sola", “Con algo tenían que arruinarlo”, “Ni con mil granjas van a poder limpiar su nombre”, “Tengan cuidado con los animalitos”, “Que valor”, “Aún no lo perdonamos”, son algunos de los comentarios en TikTok e Instagram.

Otros usuarios se mostraron satisfechos con que el conductor tenga este tipo de experiencia directa con los animales, que consideran una lección necesaria tras sus declaraciones. También aparecieron comentarios de humor.

El conductor apeló en julio a su generación para explicar sus comentarios originales: “Mi mentalidad, también es la edad, es la época en que yo viví y en la época que estamos viviendo ahora”, declaró entonces. Su participación como practicante en el reality de TV Azteca marca su primer acercamiento público al cuidado animal desde aquella controversia.

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