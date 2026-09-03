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Toluca vs Monterrey, EN VIVO: ¿Dónde y cuándo ver la final de la Leagues Cup 2026?

Además del trofeo, el campeón obtendrá un beneficio clave de cara a la próxima edición de la Concacaf Champions Cup

(Infobae México)
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La Leagues Cup 2026 ya tiene finalistas y, por primera vez bajo el actual formato del torneo, dos equipos mexicanos se disputarán el título.

Toluca y Monterrey se enfrentarán este domingo 6 de septiembre en Houston, por la copa y el boleto directo a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2027.

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Los Diablos Rojos llegaron al partido por el campeonato después de dejar en el camino a León, mientras que Rayados hizo lo propio ante América. Ahora, ambos buscarán cerrar su participación en el torneo con un nuevo trofeo internacional.

Toluca y Monterrey vuelven a encontrarse en una final

No será la primera vez que Toluca y Monterrey se enfrenten por un campeonato. Ambos equipos protagonizaron la Final del Apertura 2005, en la que los Diablos se quedaron con el título tras imponerse 6-3 en el marcador global.

¿Dónde y cuándo ver la Final de la Leagues Cup 2026?

(REUTERS/Eloisa Sánchez)
(REUTERS/Eloisa Sánchez)

Toluca y Monterrey se medirán por el título del campeonato binacional este domingo en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas.

El encuentro está programado para las 19:15 horas, tiempo del centro de México, una cita que cerrará la jornada del torneo en el inmueble texano.

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Los aficionados que quieran seguir la Final de la Leagues Cup 2026 podrán hacerlo a través de Apple TV.

León vs América: ¿qué está en juego por el tercer lugar?

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León y América tendrán una última cita en la Leagues Cup antes de que se defina al campeón.

Ambos equipos se enfrentarán por el tercer lugar este domingo 6 de septiembre, en un duelo que tendrá como premio adicional la clasificación a la Concacaf Champions Cup 2027.

El encuentro se disputará a las 16:00 horas, tiempo del centro de México, en el Shell Energy Stadium de Houston, mismo escenario donde más tarde Toluca y Monterrey jugarán por el título. El equipo que consiga la victoria se quedará con el último boleto disponible para la próxima edición del torneo de clubes de Concacaf.

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